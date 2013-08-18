Analiz : Çevrimiçi taciz oyun geliştiricilerini ekosistemden kaçırıyor





2'si1 programında da gündeme gelen ve bağımlılık derecesinde oyun oynayan kullanıcıların geliştiricileri çevrimiçi taciz etmesi, analizlere de konu oluyor.





Bağımlısı olduğu bir karakterin gücünün azaltılması veya oyundan kaldırılması veya en basitinden bir silahın gücünün azaltılması gibi pek çok sebep yüzünden oyuncular krize girerek geliştiricisini tehdide varan davranışlarda bulunabiliyor.





The Polygon tarafından yapılan analize göre, oyun geliştiricilerine yönelik yapılan çevrimiçi tacizler ve tehditler giderek artıyor ve geliştiricilerin sektörden uzaklaşmasına sebep oluyor.





Kısa süre önce Fez geliştiricisi bu tarz tehditlerden yılarak sektörü bıraktığını açıklamıştı. Black Ops 2'deki bir güncelleme nedeniyle Treyarch tasarım direktörü David Vonderhaar sayısız ölüm tehdidi almaya başladı. Bioware kurucularından Greg Zeschuk Mass Effect 3 güncellemesi sonrasında şok edecek derecede tehditler almaya başladı ve sektörü terketti. George Lucas da benzer açıklamalar yapmıştı.





Geliştiricilerin mağduriyeti artmaya başlayınca Uluslararası Oyun Geliştiricileri Birliği - IDGA, taciz mağduru geliştiricilere destek olmak amacıyla bir ekip kurma arayışına girdi.





IDGA tepe yöneticisi Kate Edwards, bu tarz eylemlerle karşı karşıya kalan insanlara yardım etmek için daha etkili bir destek grubu veya mekanizma kurmanın zamanının gelmiş olabileceğini açıkladı.

Edwards, endüstriye büyük bir etki yapacak derecede olayların yaşanmadığını ancak geliştiricilerin kariyerinin ortasında çekilmek zorunda kalmasının rahatsız edici olduğunu ve sektör olarak işbirliği yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

http://www.polygon.com/2013/8/15/4622252/plague-of-game-dev-harassment-erodes-industry-spurs-support-groups