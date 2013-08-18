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Analiz : Çevrimiçi taciz oyun geliştiricilerini ekosistemden kaçırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Çevrimiçi taciz oyun geliştiricilerini ekosistemden kaçırıyor

2'si1 programında da gündeme gelen ve bağımlılık derecesinde oyun oynayan kullanıcıların geliştiricileri çevrimiçi taciz etmesi, analizlere de konu oluyor.

Bağımlısı olduğu bir karakterin gücünün azaltılması veya oyundan kaldırılması veya en basitinden bir silahın gücünün azaltılması gibi pek çok sebep yüzünden oyuncular krize girerek geliştiricisini tehdide varan davranışlarda bulunabiliyor.

The Polygon tarafından yapılan analize göre, oyun geliştiricilerine yönelik yapılan çevrimiçi tacizler ve tehditler giderek artıyor ve geliştiricilerin sektörden uzaklaşmasına sebep oluyor.

Kısa süre önce Fez geliştiricisi bu tarz tehditlerden yılarak sektörü bıraktığını açıklamıştı. Black Ops 2'deki bir güncelleme nedeniyle Treyarch tasarım direktörü David Vonderhaar sayısız ölüm tehdidi almaya başladı. Bioware kurucularından Greg Zeschuk Mass Effect 3 güncellemesi sonrasında şok edecek derecede tehditler almaya başladı ve sektörü terketti. George Lucas da benzer açıklamalar yapmıştı.

Geliştiricilerin mağduriyeti artmaya başlayınca Uluslararası Oyun Geliştiricileri Birliği - IDGA, taciz mağduru geliştiricilere destek olmak amacıyla bir ekip kurma arayışına girdi. 

IDGA tepe yöneticisi Kate Edwards, bu tarz eylemlerle karşı karşıya kalan insanlara yardım etmek için daha etkili bir destek grubu veya mekanizma kurmanın zamanının gelmiş olabileceğini açıkladı.
Edwards, endüstriye büyük bir etki yapacak derecede olayların yaşanmadığını ancak geliştiricilerin kariyerinin ortasında çekilmek zorunda kalmasının rahatsız edici olduğunu ve sektör olarak işbirliği yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. 

http://www.polygon.com/2013/8/15/4622252/plague-of-game-dev-harassment-erodes-industry-spurs-support-groups Yorum Yaz
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Sherlock69 6 yıl en beğenilen
Başlık ne diyor anlayan var mı ??
2 Yanıt Yanıtla +27
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matmuhendisi 6 yıl
Çevrimiçi, taciz oyun, geliştiricilerini kaçırıyor
Çevrimiçi taciz oyun, geliştiricilerini kaçırıyor
Çevrimiçi ,taciz oyun, geliştiricilerini kaçırıyor
Çevrimiçi taciz oyun, geliştiricilerini kaçırıyor
Çevrimiçi ,taciz oyun geliştiricilerini kaçırıyor
Çevrimiçi taciz, oyun geliştiricilerini kaçırıyor
Çevrimiçi, taciz, oyun, geliştiricilerini kaçırıyor ...
Çevrimiçi, taciz oyun, geliştiricilerini kaçırıyorÇevrimiçi taciz oyun, geliştiricilerini kaçırıyorÇevrimiçi ,taciz oyun, geliştiricilerini kaçırıyor
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Yanıtla +15
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brk-bjk 6 yıl
Lae ne cabuk unutuyosunuz GTA5 Turkce destekli cikmayacak diye R* in youtobe videosunun altina neler neler yazdigimizi

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okan_cehapelioglu 6 yıl
adamlar gecen gta5 videosunda yardırıyodu şimdi burda günah cıkarıyolar
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serenissimo 6 yıl
en son bu ay içerisinde battlestar galactica online isimli oyunda yapılan iki güncelleme ile yeryerinden nasıl oynadı görmeliydiniz ;

ingiliz ve fransız forumları negatif yorumlarla doldu taştı ; millet kudurdu resmen ; oyun geliştiricisini yakalasalar ne yaparlar bilmem.

tam dendiği gibi bir itemin faydası azaltıldı ; bir kaynağında satış oranı düşürüldü ve ortalık karıştı.

Türk tarafında da bir takım protestolar oldu ama daha az oldu diğerlerine göre.

kesinlikle böyle şeyler bir gelişrtirici tarafından yapılmaması gereken hatalar , oyuncu gözü ile bakarsanız bu değişiklikler çok fazla kişiyi etkiliyor.

ve konu sadece ergenlerle de sınırlı değil ; çünkü bu oyunları ergenliğini çoktan geride bırakmış çok fazla oynayan var.

geliştiricilerin hatası bu bence ; asıl oyuncular birleşip ; geliştiricilere karşı bir destek grubu kurarsa iş çok farklı bir hal alır.

bu sektörde oldukça yüksek rakamlar dönüyor ; basit bir konu değil.

bir itemi geliştirmek için oldukça yüksek rakamlar ödeyenler var ve siz birden o itemin gücünü yarıya indirirseniz ; o kadar para döken bir adamı bir anda hiç para harcamayan adamla eşit hale getirmiş olursunuz ; e bu adam deliye dönmez mi ? o kadar gerçek para harcamış ve bir anda o masraf anlamsız hale gelmiş ? bir daha düşünmekte fayda var ; bu değişiklikler cinayet sebebi bile olur :) ve hafifletici sebep olarakta kabul edilebilir bence :)
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paxal 6 yıl
Yav he he

Sen tut, o azıcık dediğin fark için insanlardan dünyanın parasını al, sonra da güncelleme yapıyorum deyip insanları hem enayi yerine koy hem de verdikleri parayı ve emekleri boşa çıkar. Sonra da tehdit alıyorum diye ağla.
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DH Misafiri 6 yıl
Başlığı anlayınca konuyu okumadan anlıcaksınız zaten. Hataları yuzlerine çarpmak yerine düzgünce söylemek yeterlidir.
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2kol3bacak 6 yıl
Sevdiğiniz bir şeyi daha iyi yapmak ya da yaptırmak için çözüm ölüm tehditlerine varan müdahaleler olmamalı, oyun geliştiricileri her ne kadar topluluklarla bir arada olmaya çalışsa da bu kaçınılmaz bir durum sonuçta her oyun oynayan kişi aynı olgunlukta eleştiri yapamıyor ve çoğu dikkate alınmıyor zaten.

Geliştiriciler için belirli sınırlar koymak ya da ekiplerle bu işi çözmeye gitmek yerine bilişim suçları kategorisi kapsamında sorgulamak ve kayıt altına almak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kişisele varmamalı hiçbir zaman eleştiriler sonuçta çok sevilen geliştiriciler de var sevilmeyenler de.

Yine de internet internet olacaktır, internette kimse 4 yaşını yeni doldurmuş bir husky köpeği olduğunuzu anlayamaz.
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apodur 6 yıl
suluuguru
Enteresan ve ibretlik bir durum.Sivilceli ergenler dünyayı oyun ve uygulamadan ibaret sanıyorlar.Şöyle küresel bir digital felaket olup,1 yıl boyunca elektriksiz kalmalıyız ki,bu ergenler de kapının dışında hayat olduğunu fark etsinler.....Bu tipler kışın kar altında mangalda sucuk yememiştir, ondan dolayı böyle olmuşlar.Yazık...

Haci valla doru söylemişsin.Respect.
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suluuguru 6 yıl
Enteresan ve ibretlik bir durum.
Sivilceli ergenler dünyayı oyun ve uygulamadan ibaret sanıyorlar.
Şöyle küresel bir digital felaket olup,
1 yıl boyunca elektriksiz kalmalıyız ki,
bu ergenler de kapının dışında hayat olduğunu fark etsinler.
....
Bu tipler kışın kar altında mangalda sucuk yememiştir,
ondan dolayı böyle olmuşlar.
Yazık...
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mutercim 6 yıl
Çevrimiçi taciz haber editörlerini ekosistemden kaçırıyor.
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DubSteq 6 yıl
Hayatımda bir tek Valve'yi taciz ettim. Onlarda kaşındı çıkarsınlar şu Half-Lfe 3'ü artık. :(
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DemirAtlı 6 yıl
tehdit etseler ne olur alayı 15-17 yaş arası bebe
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Master_Evil 6 yıl
bilişim suçu denilen şey bu veletlere neden vurmuyor anlamıyorum
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Leskodjer 6 yıl
Haberin içeriği kadar başlıkda sapkın.
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