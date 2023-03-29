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    DLSS 2 ve 3.0 desteği kazanan yeni oyunlar belli oldu! Forza Horizon 5 ve daha fazlası

    Yeni tanıtılan Frame Generation ve DLSS 3.0 teknolojileri ile ses getirmeyi başaran Nvidia, DLSS desteğine kavuşan yeni oyunları ve platform gelişmelerini paylaştı. 
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    DLSS 2 ve 3.0 desteği kazanan yeni oyunlar belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında Ada Lovelace mimarisi ile beraber RTX 4090RTX 4080 ve DLSS 3.0 teknolojisini duyuran Nvidia, DLSS destekli oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Bu noktada çalışmalarına hız veren yeşil ekip, bugün DLSS desteğine kavuşan yeni oyunları ve platform gelişmelerini paylaştı. Halihazırda 280'in üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunan teknoloji, şimdi Forza Horizon 5 (DLSS 3.0) dahil olmak üzere beş yapıma daha ekleniyor.

    Forza Horizon 5 DLSS 3, beş yeni oyun da DLSS 2 desteği kazanıyor

    Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre bugün yayınlanacak yeni güncelleme ile Forza Horizon 5, DLSS 3 ve Reflex desteğine kavuşuyor. Paylaşılan ilk performans rakamlarına göre RTX 40 serisi, artık 4K 120FPS eşiği ve üzerine rahat bir şekilde ulaşabilecek. Bununla birlikte ilk altı ayında DLSS 2'den 7 kat daha hızlı benimsenen DLSS 3'ün toplam 29 oyuna destek sunduğunu belirtelim.

    DLSS 2 ve 3.0 desteği kazanan yeni oyunlar belli oldu! Tam Boyutta Gör
    DLSS 2.0 tarafında destek eklenen oyunlar arasında ise Deceive Inc, Tchia, Smalland: Survive the Wilds, Last of Us Part 1 ve Gripper yer alıyor. Bir parantez açmamız gerekirse DLSS3 güncellemesinin RTX 30/20 sahipleri için de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Bilindiği üzere DLSS 3.0, RTX 40 (ADA) öncesi kartlar için Çerçeve Oluşturma desteği sunmuyor ancak Süper Çözünürlüğü destekliyor. Dolayısıyla DLLS 3.0 güncellemesinin DLSS 2.0'ı da kapsadığını söyleyebiliriz.

    Nvidia DLSS 2 ve DLSS 3.0 destekli yeni oyunlar:

    • Forza Horizon 5 - DLSS 3 ile oynanmaya hazır
    • Deceive Inc. - DLSS 2 ile oynanmaya hazır
    • Tchia - DLSS 2 ile oynanmaya hazır
    • Smalland: Survive the Wilds - Bugün DLSS 2 özelliğiyle erken erişime açılıyor
    • Last of Us Part 1 - DLSS 2 ile oynanmaya hazır
    • Gripper - Bugün DLSS 2 özelliğiyle erken erişime açılıyor

    DLSS Frame Generation geliştiriciler için hazır

    Geçtiğimiz hafta düzenlenen GDC 2023'te (Oyun Geliştiricileri Konferansı) Nvidia, geliştiriciler için DLSS Frame Generation özelliğini herkese açık hale getirdi. Böylece yeşil ekip, yeni teknolojinin benimsenmesi konusunda önemli bir adım attı diyebiliriz. Ek olarak DLSS Frame Generation, süper çözünürlük teknolojilerinin oyunlara ve uygulamalara entegrasyonunu kolaylaştıran açık kaynaklı NVIDIA Streamline üzerinden de erişilebiliyor.

    Nvidia ICAT yeni yetenekler kazandı

    Günümüzde Nvidia ICAT (Nvidia Görüntü Karşılaştırma ve Analiz Aracı), ekran görüntüleri ve videolar arasındaki görüntü kalitesinin hızlı bir şekilde analiz edilmesine yardımcı oluyor ve Windows yüklü herhangi bir PC’de çalışabiliyor. Bu noktada kullanıcıların 4 adede kadar ekran görüntüsü veya video üzerinde piksel derinliğinde gözlemler yapmalarına fırsat tanıyor. Böylece uzamsal ve zamansal olarak hizalanan kıyaslamalar ile farklılıklar daha kolay incelenebiliyor ve sonuca ulaşmak kolaylaşıyor.

    DLSS 2 ve 3.0 desteği kazanan yeni oyunlar belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Bu araç, özellikle basın mensuplarının görüntü kalitesi analizi yaparken uygun ayarları belirlemesine yardımcı olmada kritik bir önem taşıyor diyebiliriz. Son güncelleme artık karşılaştırma için HEVC formatındaki videoların ve analizin video dosyası olarak dışa aktarılmasına fırsat tanıyor. NVIDIA Görüntü Karşılaştırma ve Analiz Aracı'nı buradan indirebilirsiniz.
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