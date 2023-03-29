DLSS 2 ve 3.0 desteği kazanan yeni oyunlar belli oldu! Forza Horizon 5 ve daha fazlası

- Forza Horizon 5 DLSS 3, beş yeni oyun da DLSS 2 desteği kazanıyor
- DLSS Frame Generation geliştiriciler için hazır
- Nvidia ICAT yeni yetenekler kazandı
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Forza Horizon 5 DLSS 3, beş yeni oyun da DLSS 2 desteği kazanıyor
Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre bugün yayınlanacak yeni güncelleme ile Forza Horizon 5, DLSS 3 ve Reflex desteğine kavuşuyor. Paylaşılan ilk performans rakamlarına göre RTX 40 serisi, artık 4K 120FPS eşiği ve üzerine rahat bir şekilde ulaşabilecek. Bununla birlikte ilk altı ayında DLSS 2'den 7 kat daha hızlı benimsenen DLSS 3'ün toplam 29 oyuna destek sunduğunu belirtelim.
Nvidia DLSS 2 ve DLSS 3.0 destekli yeni oyunlar:
- Forza Horizon 5 - DLSS 3 ile oynanmaya hazır
- Deceive Inc. - DLSS 2 ile oynanmaya hazır
- Tchia - DLSS 2 ile oynanmaya hazır
- Smalland: Survive the Wilds - Bugün DLSS 2 özelliğiyle erken erişime açılıyor
- Last of Us Part 1 - DLSS 2 ile oynanmaya hazır
- Gripper - Bugün DLSS 2 özelliğiyle erken erişime açılıyor
DLSS Frame Generation geliştiriciler için hazır
Geçtiğimiz hafta düzenlenen GDC 2023'te (Oyun Geliştiricileri Konferansı) Nvidia, geliştiriciler için DLSS Frame Generation özelliğini herkese açık hale getirdi. Böylece yeşil ekip, yeni teknolojinin benimsenmesi konusunda önemli bir adım attı diyebiliriz. Ek olarak DLSS Frame Generation, süper çözünürlük teknolojilerinin oyunlara ve uygulamalara entegrasyonunu kolaylaştıran açık kaynaklı NVIDIA Streamline üzerinden de erişilebiliyor.
Nvidia ICAT yeni yetenekler kazandı
Günümüzde Nvidia ICAT (Nvidia Görüntü Karşılaştırma ve Analiz Aracı), ekran görüntüleri ve videolar arasındaki görüntü kalitesinin hızlı bir şekilde analiz edilmesine yardımcı oluyor ve Windows yüklü herhangi bir PC’de çalışabiliyor. Bu noktada kullanıcıların 4 adede kadar ekran görüntüsü veya video üzerinde piksel derinliğinde gözlemler yapmalarına fırsat tanıyor. Böylece uzamsal ve zamansal olarak hizalanan kıyaslamalar ile farklılıklar daha kolay incelenebiliyor ve sonuca ulaşmak kolaylaşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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