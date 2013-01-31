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Analiz :Google Play gelirleri yıl sonunda App Store'u geçebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz :Google Play gelirleri yıl sonunda App Store'u geçebilir

Geçen yıl son çeyreğe göre App Store gelirleri Play Store gelirlerinden 3.5 kat fazla olsa da analiz uzmanları Google'ın bu yıl büyük bir atak yapmasını bekliyor.

Beklentinin kaynağı ise uygulama mağazalarının yaşadığı büyüme oranları. App Annie tarafından yapılan analize göre, App Store gelir olarak Kasım-Aralık döneminde yüzde 33, Aralık-Ocak döneminde ise yüzde 100 büyüme sağladı. Play mağazasının Aralık-Ocak dönemindeki gelir büyümesi ise yüzde 700 oldu. Yılın son çeyreğindeki gelir büyümesi ise App Store için yüzde 20, Play Store için yüzde 200 olarak gerçekleşti. Bu yükseliş tahminlere göre yıl sonunda Google'ı gelir anlamında ilk sıraya oturtacak.

App Annie, en iyi iOS geliştiricilerinin yüzde sekseni tarafından kullanılıyor ve 180 000 uygulamayı izleyebiliyor. Bu bakımdan verilerin gerçeğe yakın olduğunu ifade ediyor.

Android işletim sistemi iOS işletim sisteminden daha çok kullanıcıya sahip olmasına karşın, gelir anlamında gerisinde kalıyor. Ancak analizler doğruysa Android bu avantajı iyi kullanmaya başlıyor.


http://www.androidauthority.com/google-play-store-surpass-apple-app-store-revenue-end-year-report-says-152442/ Yorum Yaz
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Bl00dyHell 6 yıl
Android için uygulama yazanlar genelde uygulamayı para ile satmayı değil uygulamayı reklamlarla doldurarak para kazanmayı amaçlıyor.
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teramit 6 yıl en beğenilen
Hatırlatalım Google hala Türkiye'den başvuru yapan developerlar için Türkiye'den banka hesabı kabul etmiyor.onun içinde cumhurbaşkanının rica etmesini bekliyorlar sanırım.
Hatırlatalım Google hala Türkiye'den başvuru yapan developerlar için Türkiye'den banka hesabı kabul etmiyor.onun içinde cumhurbaşkanının rica etmesini bekliyorl...
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Zordion 6 yıl
Android'de istedigin APK'yi indirip direk atabilmek kadar kolay bir korsan yontemi varsa o sistemdeki uygulamalar kaliteli olmaz, gelistiriciler para kazanmadigi Android'e niye uygulama gelistirsin ki? Gelistirse bile iOS'deki ozeni gostermiyor, iOS versiyonundan cok daha kotu oluyor. Haliyle iOS AppStore cok daha kaliteli bir magaza oluyor. Ayrica Google Play viruslu, ne oldugu bilinmeyen uygulamalarla dolu. Denetim mekanizmasi yok. Cogu oyun, iOS icin daha once cikar, veya Android icin hic cikmaz, ustte FIFA 13 ornegi verilmis bile.
Android'de istedigin APK'yi indirip direk atabilmek kadar kolay bir korsan yontemi varsa o sistemdeki uygulamalar kaliteli olmaz, gelistiriciler para kazanmadi...
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SaatliBomba 6 yıl
çok güvensiz uygulama var Google play de app store yine daha iy.
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El Fuego 6 yıl
Aksam marketten Turkce bir klavye indireyim dedim. Kurulum asamasinda telefon uyarida bulundu, ozetle: "Bu uygulama kredi karti sifreleri de dahil, tum bilgiletinizi ele gecirebilir, kullanabilir ve sizde pisman olabilrsiniz." gibisinden... 10.000 lerce kez indirilmis ustelik. Hemen sildim. Telefon Turkce, klavye ingilizce aylardir. Ben boyle isin icine tukureyim. Market berbat bir halde. Izinler incelenmeden koru korune indirilen uygulamalarin neye malolduklari birgun aciga cikar elbette. Ayfon a para vermem. Asil fiyatinin 3 misline satilan urune para veren akildan suphe duyarim, kerizin lokomotifidir nazarimda. Fakat store un cok iyi oldugu da apacik ortada.

Android populer ancak bana gore fasarya, asla eski windows un ceyregi degil, berbat. ipad kullandim, 10 numara, canavar gibi. O da sonradan gorme ayilarin ve ozentilerin yuzunden fahis fiyatlardan resmen ittiriliyor.

Kimin kimi gectigi umurumda degil.


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The Interval 6 yıl
Bir gelmedi şu yıl sonu
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Aykutikula 6 yıl
hem appsotre hem google play kullanıyorum playin uygulama fiyatları daha yüksek appstore'a göre
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cem650 6 yıl
nereye geçiyor sipekülasyon haber yapmayı bırakın artık
google play appstoreyi geçebilirmiş bok geçebilir.
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Lord of the Shadows 6 yıl
Bu, Google Play'in denetimsizlik yüzünden gittikçe daha büyük bir çöplüğe dönüştüğü gerçeğini değiştirmez.
Google Play'e yüklenmek istenen herhangi bir uygulama geliştirici hesabı olan biri tarafından direk yüklenip kullanılabiliyor. Bu nedenle bir çok kötü amaçlı, içi boş, cinsel içerikli ve zayıf nitelikli uygulama Google Play'de bulunmakta.
Appstore'a yüklenen her uyguluma önce Appl'ın denetiminden geçiyor, Apple denetiminde uygunsuz bir durum tespit edilirse yayınlanmıyor. Bu strateji nedeniyle Appstore uzun bir süre daha, daha kaliteli daha nitelikli uygulamalara ev sahipliği yapacaktır.
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Moribito 6 yıl
Google Play'in denetimsiz olmasinin tek nedeni belli bir surede buyuk pazar payini ele gecirmekti. (Uygulama sayisinin cabuk artmasi, android kullaniminin yayginlasmasi, vsvs...). Windows Phone su an denetim sistemi oldugundan inanilmaz yavas ilerliyor vede hep geride kaliyor vede hep geride kalicaktir.

Gelir ve sayi bakimindan en buyuk pazar payi ele gerilince, Google app denetim sistemi gelicek.
Adamlar 10 yil otesinin planlarini bile bugunden hazirliyorlar, attiklari her adimda bir strateji var.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
E bir zahmet
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Dr_Unknown 6 yıl
Doğrudur, Android telefonların sayısı o kadar arttı ki. Ornegin, Samsung Galaxy Young kullanan da Angry Birds'e 1$ veriyor, Galaxy S3 kullanan da. AppStore ise topu topu 10 modelden para kazanıyor.
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Nightmare70 6 yıl
Kar olarak yakalayacaktır en basit wallpaper bile paralı olarak satılıyor birde appstore da hersey paralı derler
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SaatliBomba 6 yıl Nightmare70
Nightmare70

Kar olarak yakalayacaktır en basit wallpaper bile paralı olarak satılıyor birden appstore a hersey paralı derler

büyük pazar kaybeder öyle olursa çünkü kullananların çoğu ücretsizlerden faydalanıyordur türkiye de.
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halitozbasli 6 yıl
tablet android , telefon ios kullanıyorum, play storeda aradıgım bir çok şeyi bulamadım ve daha ozgurlukcu oldugu dogru( wifi hack programı bile indire biliyorsunuz) ama yazılım destegi olarak cok daha sınırlı.
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