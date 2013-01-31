Analiz :Google Play gelirleri yıl sonunda App Store'u geçebilir

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Geçen yıl son çeyreğe göre App Store gelirleri Play Store gelirlerinden 3.5 kat fazla olsa da analiz uzmanları Google'ın bu yıl büyük bir atak yapmasını bekliyor.
Beklentinin kaynağı ise uygulama mağazalarının yaşadığı büyüme oranları. App Annie tarafından yapılan analize göre, App Store gelir olarak Kasım-Aralık döneminde yüzde 33, Aralık-Ocak döneminde ise yüzde 100 büyüme sağladı. Play mağazasının Aralık-Ocak dönemindeki gelir büyümesi ise yüzde 700 oldu. Yılın son çeyreğindeki gelir büyümesi ise App Store için yüzde 20, Play Store için yüzde 200 olarak gerçekleşti. Bu yükseliş tahminlere göre yıl sonunda Google'ı gelir anlamında ilk sıraya oturtacak.
App Annie, en iyi iOS geliştiricilerinin yüzde sekseni tarafından kullanılıyor ve 180 000 uygulamayı izleyebiliyor. Bu bakımdan verilerin gerçeğe yakın olduğunu ifade ediyor.
Android işletim sistemi iOS işletim sisteminden daha çok kullanıcıya sahip olmasına karşın, gelir anlamında gerisinde kalıyor. Ancak analizler doğruysa Android bu avantajı iyi kullanmaya başlıyor.
Beklentinin kaynağı ise uygulama mağazalarının yaşadığı büyüme oranları. App Annie tarafından yapılan analize göre, App Store gelir olarak Kasım-Aralık döneminde yüzde 33, Aralık-Ocak döneminde ise yüzde 100 büyüme sağladı. Play mağazasının Aralık-Ocak dönemindeki gelir büyümesi ise yüzde 700 oldu. Yılın son çeyreğindeki gelir büyümesi ise App Store için yüzde 20, Play Store için yüzde 200 olarak gerçekleşti. Bu yükseliş tahminlere göre yıl sonunda Google'ı gelir anlamında ilk sıraya oturtacak.
App Annie, en iyi iOS geliştiricilerinin yüzde sekseni tarafından kullanılıyor ve 180 000 uygulamayı izleyebiliyor. Bu bakımdan verilerin gerçeğe yakın olduğunu ifade ediyor.
Android işletim sistemi iOS işletim sisteminden daha çok kullanıcıya sahip olmasına karşın, gelir anlamında gerisinde kalıyor. Ancak analizler doğruysa Android bu avantajı iyi kullanmaya başlıyor.
http://www.androidauthority.com/google-play-store-surpass-apple-app-store-revenue-end-year-report-says-152442/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android populer ancak bana gore fasarya, asla eski windows un ceyregi degil, berbat. ipad kullandim, 10 numara, canavar gibi. O da sonradan gorme ayilarin ve ozentilerin yuzunden fahis fiyatlardan resmen ittiriliyor.
Kimin kimi gectigi umurumda degil.
google play appstoreyi geçebilirmiş bok geçebilir.
Google Play'e yüklenmek istenen herhangi bir uygulama geliştirici hesabı olan biri tarafından direk yüklenip kullanılabiliyor. Bu nedenle bir çok kötü amaçlı, içi boş, cinsel içerikli ve zayıf nitelikli uygulama Google Play'de bulunmakta.
Appstore'a yüklenen her uyguluma önce Appl'ın denetiminden geçiyor, Apple denetiminde uygunsuz bir durum tespit edilirse yayınlanmıyor. Bu strateji nedeniyle Appstore uzun bir süre daha, daha kaliteli daha nitelikli uygulamalara ev sahipliği yapacaktır.
Gelir ve sayi bakimindan en buyuk pazar payi ele gerilince, Google app denetim sistemi gelicek. Adamlar 10 yil otesinin planlarini bile bugunden hazirliyorlar, attiklari her adimda bir strateji var.
büyük pazar kaybeder öyle olursa çünkü kullananların çoğu ücretsizlerden faydalanıyordur türkiye de.
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