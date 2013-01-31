Analiz :Google Play gelirleri yıl sonunda App Store'u geçebilir





Geçen yıl son çeyreğe göre App Store gelirleri Play Store gelirlerinden 3.5 kat fazla olsa da analiz uzmanları Google'ın bu yıl büyük bir atak yapmasını bekliyor.



Beklentinin kaynağı ise uygulama mağazalarının yaşadığı büyüme oranları. App Annie tarafından yapılan analize göre, App Store gelir olarak Kasım-Aralık döneminde yüzde 33, Aralık-Ocak döneminde ise yüzde 100 büyüme sağladı. Play mağazasının Aralık-Ocak dönemindeki gelir büyümesi ise yüzde 700 oldu. Yılın son çeyreğindeki gelir büyümesi ise App Store için yüzde 20, Play Store için yüzde 200 olarak gerçekleşti. Bu yükseliş tahminlere göre yıl sonunda Google'ı gelir anlamında ilk sıraya oturtacak.



App Annie, en iyi iOS geliştiricilerinin yüzde sekseni tarafından kullanılıyor ve 180 000 uygulamayı izleyebiliyor. Bu bakımdan verilerin gerçeğe yakın olduğunu ifade ediyor.



Android işletim sistemi iOS işletim sisteminden daha çok kullanıcıya sahip olmasına karşın, gelir anlamında gerisinde kalıyor. Ancak analizler doğruysa Android bu avantajı iyi kullanmaya başlıyor.





http://www.androidauthority.com/google-play-store-surpass-apple-app-store-revenue-end-year-report-says-152442/