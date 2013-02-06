Analiz : HTC M7 bileşen sıkıntısı yaşayabilir





HTC'nin 19 Şubat'taki etkinlikte tanıtacağı tahmin edilen 4.7 inçlik Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcili M7 modeli, global olarak başarılı satışlar yapmayı hedefliyor. Ancak modelin önünde bazı engeller olabilir.





Bazı analiz uzmanlarının Tayvanlı tedarik zinciri firmalara dayanarak verdiği bilgilere göre, HTC ciddi şekilde bileşen tedariğinde sıkıntılar yaşamaya başladı. Üretiminde sıkıntı yaşanan bileşenlerden bazılarının metal kasa ve anten olduğu belirtiliyor.





M7 modeli firmanın bu yıl iyi bir çıkış yaşayabilmesi için kullanacağı en önemli kozu olacak. Yılın ilk çeyreği için HTC'nin, 3 milyon adet sevkiyat rakamı hedefi belirlediği dile getiriliyor. Ancak firma sıkıntı sebebiyle bunu 500 bin seviyesine çekmiş durumda.





Yılın ilk çeyreği için firmanın mali tablo öngörülerinde yine düşüşe yer vermesi analizi destekliyor.





Tüketiciler tarafından da merakla beklenen M7 modelinin henüz ilk aylarında tedarik sıkıntısı yaşamaya başlaması, Samsung, Sony gibi rakiplerinin de önemli amiral gemi modelleri karşısında firmanın bocalamasına neden olabilir. Beklediği modelin çok geç çıkması da tüketiciyi farklı modellere yönlendirecektir. Modelin 3 katmanlı bir sensör yapısı ile kayıpsız zoom yapılabilen ve düşük ışıkta en iyi performansı veren 4.3MP çözünürlükte Ultrapiksel bir kameraya da yer vereceği konuşuluyor.

http://www.androidauthority.com/htc-m7-launch-hindered-component-shortages-154006/