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Analiz : HTC M7 bileşen sıkıntısı yaşayabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : HTC M7 bileşen sıkıntısı yaşayabilir

HTC'nin 19 Şubat'taki etkinlikte tanıtacağı tahmin edilen 4.7 inçlik Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcili M7 modeli, global olarak başarılı satışlar yapmayı hedefliyor. Ancak modelin önünde bazı engeller olabilir.

Bazı analiz uzmanlarının Tayvanlı tedarik zinciri firmalara dayanarak verdiği bilgilere göre, HTC ciddi şekilde bileşen tedariğinde sıkıntılar yaşamaya başladı. Üretiminde sıkıntı yaşanan bileşenlerden bazılarının metal kasa ve anten olduğu belirtiliyor. 

M7 modeli firmanın bu yıl iyi bir çıkış yaşayabilmesi için kullanacağı en önemli kozu olacak. Yılın ilk çeyreği için HTC'nin, 3 milyon adet sevkiyat rakamı hedefi belirlediği dile getiriliyor. Ancak firma sıkıntı sebebiyle bunu 500 bin seviyesine çekmiş durumda.

Yılın ilk çeyreği için firmanın mali tablo öngörülerinde yine düşüşe yer vermesi analizi destekliyor. 

Tüketiciler tarafından da merakla beklenen M7 modelinin henüz ilk aylarında tedarik sıkıntısı yaşamaya başlaması, Samsung, Sony gibi rakiplerinin de önemli amiral gemi modelleri karşısında firmanın bocalamasına neden olabilir. Beklediği modelin çok geç çıkması da tüketiciyi farklı modellere yönlendirecektir. Modelin 3 katmanlı bir sensör yapısı ile kayıpsız zoom yapılabilen ve düşük ışıkta en iyi performansı veren 4.3MP çözünürlükte Ultrapiksel bir kameraya da yer vereceği konuşuluyor. 

http://www.androidauthority.com/htc-m7-launch-hindered-component-shortages-154006/ Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl en beğenilen
4.3 Mp Ultra Pixel Yanlış Tabir,Doğrusu 4.3 Up (Ultra Pixel) Olmalı Ekrem Bey.İyi Çalışmalar.
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şazenuş 6 yıl
Bu model tutar.butterfly ilk hafta japonyada iphone 5 ten daha çok sattı.bu model butterflydan da iyi.
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SaatliBomba 6 yıl
tasarım güzel görünüyor ama one x teki gibi donanımsal hata olmasın da yine gerisi halledilir
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kökikibölüiki 6 yıl
Hoş telefon.Ancak bana xperia s'i hatırlatıyor
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ekrem71 6 yıl
ssbrutality
4.3 Mp Ultra Pixel Yanlış Tabir,Doğrusu 4.3 Up (Ultra Pixel) Olmalı Ekrem Bey.İyi Çalışmalar.

Şimdilik firmanın teknolojisini nasıl isimlendireceği net olarak bilinmiyor bu bakımdan farklı tanımlamalar kullanılıyor
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Mr.Legend 6 yıl
Her hafta amiral gemisi çıkartırsan elinde malzeme kalmaz tabi


Bu işin şakasıydı ama gerçekten merak ediyorum hammadde nasıl dayanıyor milyonlarca bileşene
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herodoot 6 yıl
htc'nin kendisinden başka rakip aramasına gerek yok. kendi ayağına kurşun sıkmak için bu kadar çaba sarfeden bir firma yok
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..scream.. 6 yıl
bu model htc için herşeyin değişebileceği bir model.. eğer bunda da hata yaparlarsa geçmiş olsun artık...
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erturk unal 6 yıl
bu telefonun tasarımı çok hoşuma gidiyor. umarım arkası 8x gibi bombeli olmaz.
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ceo-tr 6 yıl
Birazcık BlackBerry Z10 a benzemiyormu? sadece benmi benzettim acaba?
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leren 6 yıl
Ben bu olayı biryerden hatırlıyorum...

Geçen sene s4 işlemcili çıkardıkları One s'i işlemci üretimindeki sıkıntı nedeniyle sonradan s3 işlemcili çıkarıp güzelim telefonu heba eden sanırım aynı firmaydı...
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Normsoner 6 yıl
telefon cıkmadan sorunları cıkıyor ilginç :)
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mobi 6 yıl
HTC neyi doğru düzgün yaptı ki. One X'de de Wi-Fi ve pil sorunu vardı.
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Vedpla 6 yıl
yanları bence çok kötü durmuş biraz genişletseler daha harika olur :D
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ssbrutality 6 yıl en beğenilen
4.3 Mp Ultra Pixel Yanlış Tabir,Doğrusu 4.3 Up (Ultra Pixel) Olmalı Ekrem Bey.İyi Çalışmalar.
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Rookie. 6 yıl
xperia z den geç gelirse bu telefonun türkiye pazarında pek satacağını düşünmüyorum ki geç çıkarsa çok satılcağınıda düşünmüyorum ama alıcısı olacaktır elbet
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