Analiz : Japon devleri dijital devrime ayak uyduramıyor





Sony, Hitachi, Sharp, Panasonic gibi firmalar uzun yıllardır günlük hayatımızda yer eden pek çok ürüne sahip ve bir dönem en popüler ve güvenilir ürünleri Japon firmaları tarafından üretilmekteydi.





Sony walkman ürünün 90'lı yılların sonlarına kadar müzik efsanesi olarak kalması ve kendisinin olmasa da isminin dijital dünyada yaşaması buna örnek gösterilebilir. Ancak son yıllara baktığımızda artık Japon devlerinin özellikle Güney Kore, ABD ve Çinli rakiplerinin gerisinde kaldığı ve bocalamaya başladığını görüyoruz.

Sony yeniden yapılanma sürecine girerken, Hitachi sadece ağır sanayi sektörüne odaklanacağını açıkladı. Sharp ise eğer yeterli nakit akışını sağlayamazsa gelecek yıl iflas etme noktasına gelecek.

Önemli akıllı telefon üreticilerine sahip olmasına rağmen, Japonya'da tüketicilerin büyük kısmında Apple ve Samsung modelleri bulunurken, yerli üreticilerin modelleri azınlık olarak kalıyor. Bir dönem herkesin elinde Sony walkmen'ler bulunurken, bugün Sony'nin memleketini Apple ve Samsung domine ediyor.

Japon devlerinin son durumunu masaya yatıran analiz uzmanları ise tek bir ortak noktada birleşiyor. O da dijital devrime ayak uyduramamak.





Renkli televizyon, radyo, kaset çalar, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi Japon firmaların ürettiği modeller yıllarca evimizin ofisimizin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Bunlar elektronik bileşenler olsa da aslında temelde saf mekanik cihazlardı.

Bugün ise dijital devrim dünyayı değiştirdi ve elektronik ürünler yazılıma ihtiyaç duymaya başladı. Bu noktada da farklılaşma başladı. Dijital devrim sadece elektronik cihazların çalışma şekillerini değil, üretim şekillerini de değiştirmeye başladı.

Dijital ürünlerin üretim modeli tamamen düşük işçilik masrafları sunan ülkelere kayarken, üretim maliyet yükünü üzerinden atan firmalar yazılım ve yenilik konusuna daha çok odaklanmaya başladı. Firmalar kar marjlarını bu sayede yukarıda tutmayı başardı ancak bu Japon üreticilerin kar marjını düşürmesine neden oldu.

Japon devlerinin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili patronlar yorum yapmaktan kaçınırken, sadece Hitachi'nin 66 yaşındaki patronu Hiroaki Nakanishi süreç ile ilgili bilgiler verdi.

Dijital teknolojinin herşeyi değiştirdiğini dile getiren Nakanishi, artık büyük ve yüksek kaliteli bir televizyon görüntüsü için tek bir yonganın yeterli olduğunu belirtirken, herkesin bunu yapabildiğini ifade ediyor. Böylece Güney Kore ve Çin gibi oyuncular avantaja sahip oluyor.

Ayrıca büyük pazarlama bütçelerinin belirleyici faktör haline gelmesi, zaten ekonomik olarak zorlanan Japon firmalarının gardını iyice düşürdü.

Hitachi bu bakımdan tüketici elektroniğini bir kenara bırakarak gaz türbinleri, rüzgar türbinleri, hızlı trenler gibi en iyi tecrübeye sahip olduğu ağır sanayi sektörüne ağırlık vermiş durumda. Karını artırmayı başaran Hitachi imzası bugün İngiltere'deki hızlı trenlerin iç aksamında bulunuyor.

Japonların dünya çapındaki dev firması olan Sony de tüketici elektroniği sektöründe sıkıntılar yaşıyor. Ancak firmanın hayat sigortası sektöründeki faaliyetlerinin daha çok gelir getirdiği ifade ediliyor.

Analiz uzmanları, Hiroşima ve Nagazaki felaketleri sonrasında ülkedeki genç beyinlerin Amerika'ya giderek teknoloji birikimi ile geri dönmeleri örneğindeki gibi yeniden öğrenme sürecine başlamaları gerektiğinin altını çiziyor.

Cisco veya Oracle gibi firmaların tüketici elektroniğindeki rekabetten etkilenmemesi bir beyin firması olmalarına bağlıysa, Japonya'nın da bir beyin ülkesi haline gelmesi ve ülkedeki çok zeki insanların potansiyelinden faydalanılması tavsiyesinde bulunuluyor .

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21992700