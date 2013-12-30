Analiz : Lumia 520/521 modelleri Windows Phone ekosisteminin yüzde 30'una hakim





En ucuz Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefon modellerinden birisi olarak piyasaya çıkan Lumia 520, Nokia'nın ağırlığının da etkisiyle uzun süredir ekosistemdeki en çok kullanılan akıllı telefon olma ünvanını taşıyor.





Operatör versiyonu Lumia 521 ile birlikte Lumia 520 modeli son analizlere göre Windows Phone ekosisteminin yüzde 30'una hakim olmuş durumda. Ayrıca ABD Windows Phone pazarında da bu iki model yüzde 30 civarında bir orana sahip.





4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan model, çift Krait çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8227 işlemci, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, flaşsız 5MP çözünürlükte kamera gibi özellikler sunan Lumia 520, üst seviye Lumia modellerinin bazı yazılım ve tasarım özelliklerini yanında getiriyordu. Düşük fiyata Windows Phone 8 tecrübesi isteyen kullanıcılara iyi bir seçenek sunan Lumia 520 bu bakımdan oldukça popüler oldu.





Nokia'nın 41MP çözünürlükte kameraya sahip modeli Lumia 1020 henüz büyük bir ilgi görmüş değil ve yüzde 3'ten daha az kullanım oranı ile 11. sırada yer alıyor. Ekosistemin en güçlü akıllı telefonu konumundaki Lumia 1520 ise benzer bir oranla 16. sırada kendisine yer buluyor. Lumia 520'nin 1GB RAM taşıyan devam modeli Lumia 525 ise ekosistemde 19. sırada.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-520521-now-make-up-30-of-Windows-Phones-used-worldwide_id50768