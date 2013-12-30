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Analiz : Lumia 520/521 modelleri Windows Phone ekosisteminin yüzde 30'una hakim

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Lumia 520/521 modelleri Windows Phone ekosisteminin yüzde 30'una hakim

En ucuz Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefon modellerinden birisi olarak piyasaya çıkan Lumia 520, Nokia'nın ağırlığının da etkisiyle uzun süredir ekosistemdeki en çok kullanılan akıllı telefon olma ünvanını taşıyor. 

Operatör versiyonu Lumia 521 ile birlikte Lumia 520 modeli son analizlere göre Windows Phone ekosisteminin yüzde 30'una hakim olmuş durumda. Ayrıca ABD Windows Phone pazarında da bu iki model yüzde 30 civarında bir orana sahip. 

4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan model, çift Krait çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8227 işlemci, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, flaşsız 5MP çözünürlükte kamera gibi özellikler sunan Lumia 520, üst seviye Lumia modellerinin bazı yazılım ve tasarım özelliklerini yanında getiriyordu. Düşük fiyata Windows Phone 8 tecrübesi isteyen kullanıcılara iyi bir seçenek sunan Lumia 520 bu bakımdan oldukça popüler oldu.

Nokia'nın 41MP çözünürlükte kameraya sahip modeli Lumia 1020 henüz büyük bir ilgi görmüş değil ve yüzde 3'ten daha az kullanım oranı ile 11. sırada yer alıyor. Ekosistemin en güçlü akıllı telefonu konumundaki Lumia 1520 ise benzer bir oranla 16. sırada kendisine yer buluyor. Lumia 520'nin 1GB RAM taşıyan devam modeli Lumia 525 ise ekosistemde 19. sırada.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-520521-now-make-up-30-of-Windows-Phones-used-worldwide_id50768 Yorum Yaz
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Charles Bartowski 5 yıl en beğenilen
L520 stabil telefonun ucuz olabileceğinin kanıtıdır
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metebyr 5 yıl
ucuz fiyata android deneyimi ile wp deneyimi arasında dağlar kadar fark var çünkü. 1020 ile 520 aynı akıcılıkta ve hızda çalışırken 2000 tllik android ile 550 liralık android arasında korkunç fark var. android düşük fiyatta tat vermiyor, illa iyisini almak lazım.
ucuz fiyata android deneyimi ile wp deneyimi arasında dağlar kadar fark var çünkü. 1020 ile 520 aynı akıcılıkta ve hızda çalışırken 2000 tllik android ile 550 l...
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your_rock 5 yıl
Bende de Lumia 521 modeli var, 120$'a aldım Amerika'da 3 ay önce, şu anda $80 civarı bir fiyata alınabiliyor ve bu fiyata alabileceğiniz en stabil ve akıcı telefon kesinlikle.
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cosica 5 yıl
bazıları beğenemiyor WP platformunu ama bize çok bile



izleyin:
youtube.com/...
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Autopilot 5 yıl
%30 hakim fakat hala büyük uygulamalar 512 MB Telefonlara Çıkmıyor!
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BerkhanBalta 5 yıl
lumia nın 520 modeli ekranlı bir çerçeve
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sertacarslan 5 yıl
Tarife yanında bedava Lumia 520 dağıtan operatörlere dua etsinler. Yoksa kim iki bin lirayı kıytırık WP8 platformuna bağlamak ister ki?
WP'un kapalı ve kısıtlayıcı sistemi, küçük bir kullanıcı grubu dışında destek görmüyor ve görmeyecektir. Microsoft bu kısıtlayıcı zihniyetten vazgeçmediği sürece sadece giriş seviyesinden pazar kapmaktan öteye gidemez. Asıl kârların döndüğü üst segmentte iOS ve Android platformları lider olmaya devam eder.
Android yada Samsung fanı değilim, ama Samsung'un pahalı modellerinin ucuz modellerinden daha fazla pazar payına sahip olması da bunun göstergesi...
businessinsider.com/...
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cosica 5 yıl sertacarslan
sertacarslan

Tarife yanında bedava Lumia 520 dağıtan operatörlere dua etsinler. Yoksa kim iki bin lirayı kıytırık WP8 platformuna bağlamak ister ki?

WP'un kapalı ve kısıtlayıcı sistemi, küçük bir kullanıcı grubu dışında destek görmüyor ve görmeyecektir. Microsoft bu kısıtlayıcı zihniyetten vazgeçmediği sürece sadece giriş seviyesinden pazar kapmaktan öteye gidemez. Asıl kârların döndüğü üst segmentte iOS ve Android platformları lider olmaya devam eder.

Android yada Samsung fanı değilim, ama Samsung'un pahalı modellerinin ucuz modellerinden daha fazla pazar payına sahip olması da bunun göstergesi...

businessinsider.com/...


Türkiye'de de var mı bu modeli bedava dağıtan operatör bilgi verirsen sevinirim. ama gerçekten bedava olmalı. Tarifeye ek falan olduğu zaman bedava olmuyor biliyorsun.
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musa_unsal2005 5 yıl
Bu konuda bişeyyyy, biri eksik sanki
Beyler biri @turbocare 'i arasın başına bişey gelmiş olmasından korkuyorum. :((((
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tural.i 5 yıl
ne flaşmış arkadaş, bu haliyle gayet yeterli telefon, almayı ciddi ciddi düşünüyordum ama o arada (gelmezler belki ama) moto g haberleri huawei honor 3c haberleri derken almaktan vazgeçtim, gmd'yi de görünce beğendim bu kadar iyi beklemiyordum
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webdh 5 yıl
sıfır olarak 450 liraya alabileceğin en iyi telefon budur.
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metebyr 5 yıl
ucuz fiyata android deneyimi ile wp deneyimi arasında dağlar kadar fark var çünkü. 1020 ile 520 aynı akıcılıkta ve hızda çalışırken 2000 tllik android ile 550 liralık android arasında korkunç fark var. android düşük fiyatta tat vermiyor, illa iyisini almak lazım.
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kpln04 5 yıl
benim nokia 6300mda çok stabil
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LilTunechi 5 yıl
Stabil ucuz telefon bira daha özellik koysalar daha iyi satarlar
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sniko1 5 yıl
Lumia 620 özellikleriyle gelseydi çok daha fazla satardı.Çünkü ön kamera ve flaşı yok diye almayan çok kişi biliyorum.
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Paroksetin 5 yıl sniko1
sniko1

Lumia 620 özellikleriyle gelseydi çok daha fazla satardı.Çünkü ön kamera ve flaşı yok diye almayan çok kişi biliyorum.

Fiyat düştükçe bir yerlerden kısıyorlar.Zaten gece çekimiyle uğraşmayanlar flaşı ne yapsın?
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