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Analiz : Lumia 52x serisi ekosistemdeki hakimiyetini artırıyor

5 yıl
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27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Lumia 52x serisi ekosistemdeki hakimiyetini artırıyor

Windows Phone ekosisteminin ne kadar kar üretebildiği otoriteler tarafından tartışılırken, Lumia 52x serisi hakimiyetini artırmaya devam ediyor.

Yapılan yeni bir analize göre Lumia 520 ve Lumia 521 modelleri ekosistemde yüzde 39 civarında bir kullanım oranına erişti. Windows Phone 8 tecrübesini uygun bir fiyata sunan Lumia 52x serisi tüketiciden de büyük bir ilgi görüyor. 

Lumia 52x serisi haricinde bu kadar büyük bir orana erişebilen model yok. Lumia 620 modeli yüzde 6.7 kullanım oranında iken, Lumia 920 yüzde 6.5, Lumia 625 ise yüzde 5.9 kullanım oranına sahip. 

İlk on içerisinde Nokia harici bir cihaz yok. Lumia 1020, 1520 ve Icon gibi üst seviye modellerin halen büyük bir kullanım oranına sahip olmadığı görülüyor. Bu cihazlar 15. sıradan sonra geliyor. 

Gelecek ay Nokia'nın tanıtması beklenen Lumia 530 ve henüz piyasaya çıkan Lumia 525 ile alt seviye cihazların ekosistemde daha fazla etkin olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/New-data-from-AdDuplex-shows-big-changes-in-Windows-Phone-statistics_id54216 Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Orta segmentte android hayal kırıklığı zaten
1 Yanıt Yanıtla +16
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ucuz diye satıyor
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sitnaons 5 yıl
1020 kvp odaklı sadece dizi oyuncuları kullandığından grafiğe yansımamış :D
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damdan duser gibi 5 yıl
Moto g varken geçin wp yi
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dreamblue35 5 yıl
lumia 800 çıkmış arkadaşlar yurt dışı satışı 91$; 100$ altında gümrük alınmıyor bilginize, tek sorun türkçe dil desteğinin henüz olmaması
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starmaster 5 yıl
1020 aldım 2. El. Xperia z vardı. Kamerası dışında cezbedici özelliği yok oda doğru. 1020 ye eleştirilerin çoğu doğru ama şuda var. S4 alıp yada 5s alıp telefonla konuşmak ve face girmekten başka bir şey yapmayan çok insan var. Ayrıca 1020 nin rakibi s4 zoom şu an için birde tr ye gelirse oppo nün bir modeli. Ve gps bulma suresi saniyeyi bulmuyor. Androidde dakikalar olabiliyor. Fotoğraf ve gps yazılımları ücretsiz ve çok iyi. Nokia mix radio yu unutmamak lazım. Kısıtlıda olsa offline dinlemeye izin veriyor. Androide yazılım ve rom atmaktan bıkıp iosu sevmiyorsanız iyi bir alternatif. Ayrıca asphal 8 i denedim takılmadan oynuyor.
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myhotyro 5 yıl
"yaşadığım küçücük yerde bile insanların elinde Lumia 1020 görüyorum." demiş arkadaş. Ben İstanbul da göremiyorum, siz nerelerde görüyorsunuz? hiçbir tanıdığımda olmadığı gibi, otobüste metrobüste minibüste kimsenin elinde oynarken de göremiyorum. O kadar çok lumia satılıyor da, alanlar utancından saklıyor mu anlayamadım k.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Illustrious. 5 yıl myhotyro
myhotyro

"yaşadığım küçücük yerde bile insanların elinde Lumia 1020 görüyorum." demiş arkadaş. Ben İstanbul da göremiyorum, siz nerelerde görüyorsunuz? hiçbir tanıdığımda olmadığı gibi, otobüste metrobüste minibüste kimsenin elinde oynarken de göremiyorum. O kadar çok lumia satılıyor da, alanlar utancından saklıyor mu anlayamadım k.

Bende onu anlatmaya çalışıyordum ilk mesajda, eksilemişler birde. Şimdiye kadar 1 tane 1020 sahibi görmüşümdür, onunda foto ile uzaktan yakından alakası varsa bende Samsung ceosuyum.
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blackzeros 5 yıl
orta segment mi kaldi yav 170 dolara 8 cekirdekli 2 gb ramli telefon satacaklar.bu saatten sonra android icin orta segment hayal kirikligi filan olmaz.
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Orta segmentte android hayal kırıklığı zaten
1 Yanıt Yanıtla +16
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Drakoid 5 yıl matmuhendisi
matmuhendisi
Orta segmentte android hayal kırıklığı zaten

Htc desire 816 goremeyen masum wp'li.
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Illustrious. 5 yıl
Sahi bi Nokia 1020 vardı, ne oldu ona?
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insunwetrust 5 yıl Illustrious.
Illustrious.

Sahi bi Nokia 1020 vardı, ne oldu ona?

Fanboyluktan değil de, yaşadığım küçücük yerde bile insanların elinde Lumia 1020 görüyorum. 520 ve daha alt modeller daha fazla ama satılıyor 1020. Çünkü kamera odaklı telefon isteyen S4 Zoom ve 1020'ye döndürüyor ibreyi. 1020 gerçekten başarılı.
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Elsa 5 yıl Illustrious.
Illustrious.
Sahi bi Nokia 1020 vardı, ne oldu ona?

Sizin daha kendi malına en iyi sensoru koymayan Sony telefonların kamerasını tokatlıyor ne yapsın


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