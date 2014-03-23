Analiz : Lumia 52x serisi ekosistemdeki hakimiyetini artırıyor

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Windows Phone ekosisteminin ne kadar kar üretebildiği otoriteler tarafından tartışılırken, Lumia 52x serisi hakimiyetini artırmaya devam ediyor.
Yapılan yeni bir analize göre Lumia 520 ve Lumia 521 modelleri ekosistemde yüzde 39 civarında bir kullanım oranına erişti. Windows Phone 8 tecrübesini uygun bir fiyata sunan Lumia 52x serisi tüketiciden de büyük bir ilgi görüyor.
Lumia 52x serisi haricinde bu kadar büyük bir orana erişebilen model yok. Lumia 620 modeli yüzde 6.7 kullanım oranında iken, Lumia 920 yüzde 6.5, Lumia 625 ise yüzde 5.9 kullanım oranına sahip.
İlk on içerisinde Nokia harici bir cihaz yok. Lumia 1020, 1520 ve Icon gibi üst seviye modellerin halen büyük bir kullanım oranına sahip olmadığı görülüyor. Bu cihazlar 15. sıradan sonra geliyor.
Gelecek ay Nokia'nın tanıtması beklenen Lumia 530 ve henüz piyasaya çıkan Lumia 525 ile alt seviye cihazların ekosistemde daha fazla etkin olması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/New-data-from-AdDuplex-shows-big-changes-in-Windows-Phone-statistics_id54216 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende onu anlatmaya çalışıyordum ilk mesajda, eksilemişler birde. Şimdiye kadar 1 tane 1020 sahibi görmüşümdür, onunda foto ile uzaktan yakından alakası varsa bende Samsung ceosuyum.
Htc desire 816 goremeyen masum wp'li.
Fanboyluktan değil de, yaşadığım küçücük yerde bile insanların elinde Lumia 1020 görüyorum. 520 ve daha alt modeller daha fazla ama satılıyor 1020. Çünkü kamera odaklı telefon isteyen S4 Zoom ve 1020'ye döndürüyor ibreyi. 1020 gerçekten başarılı.
Sizin daha kendi malına en iyi sensoru koymayan Sony telefonların kamerasını tokatlıyor ne yapsın
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Cep Telefonları, nokia