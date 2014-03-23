Analiz : Lumia 52x serisi ekosistemdeki hakimiyetini artırıyor





Windows Phone ekosisteminin ne kadar kar üretebildiği otoriteler tarafından tartışılırken, Lumia 52x serisi hakimiyetini artırmaya devam ediyor.





Yapılan yeni bir analize göre Lumia 520 ve Lumia 521 modelleri ekosistemde yüzde 39 civarında bir kullanım oranına erişti. Windows Phone 8 tecrübesini uygun bir fiyata sunan Lumia 52x serisi tüketiciden de büyük bir ilgi görüyor.





Lumia 52x serisi haricinde bu kadar büyük bir orana erişebilen model yok. Lumia 620 modeli yüzde 6.7 kullanım oranında iken, Lumia 920 yüzde 6.5, Lumia 625 ise yüzde 5.9 kullanım oranına sahip.





İlk on içerisinde Nokia harici bir cihaz yok. Lumia 1020, 1520 ve Icon gibi üst seviye modellerin halen büyük bir kullanım oranına sahip olmadığı görülüyor. Bu cihazlar 15. sıradan sonra geliyor.





Gelecek ay Nokia'nın tanıtması beklenen Lumia 530 ve henüz piyasaya çıkan Lumia 525 ile alt seviye cihazların ekosistemde daha fazla etkin olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/New-data-from-AdDuplex-shows-big-changes-in-Windows-Phone-statistics_id54216