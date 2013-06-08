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Analiz : Mayıs ayında HTC One 1.2 milyon adet satış yaptı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Mayıs ayında HTC One 1.2 milyon adet satış yaptı

Görkemli bir tanıtım yapmasına rağmen ilk aylarda üretim sıkıntıları ile boğuşan HTC One, Nisan ayı civarında biraz toparlanarak başarılı satışlar yapmaya başlamıştı. 

5 milyon satış rakamını geçtiği tahmin edilen model için bazı rakamlar paylaşıldı. Analizlere göre Mayıs ayında HTC One satışlarını ikiye katlayarak 1.2 milyona ulaştı. Bu rakam Mayıs ayındaki tüm HTC satışlarının yarısına denk geliyor. 

Ancak analizler modelin göreceği en üst sınırın bu olacağını belirtiyor. Zira rakip amiral gemi modellerinin pazara çıkması ve yeni iPhone beklentisi nedeniyle modele olan ilgi giderek azalıyor. Haziran ayında benzer bir talep olması beklenirken, Temmuz ayında düşüş süreci başlayacak. 

HTC'nin bu süreçte satışları düşürmemek adına gelişmekte olan pazarlara yöneleceği tahmin ediliyor. 

HTC'nin önümüzdeki dönemde HTC One Google Edition, muhtemel HTC One mini, Butterfly S ve HTC One Max modelleri ile satış başarısını bir süre daha devam ettireceği sanılıyor. 

http://m.androidauthority.com/htc-one-sales-doubled-may-223342/ Yorum Yaz
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CoMMaNDeRCX 5 yıl en beğenilen skream88
skream88
S4 fiyatı daha çıkmalı 1 ay oldu 1550 lira düştü bence düşündürücü ama HTC telefonlarında bu kadar aşırı düşüş olmuyor bence öne bu yönüyle bile alınması bi telefon 2ay sora bakın görürsünüz 1450 liraya s4 bulutsuz ama öne bulamazsınız uzun ömürlü yatırım yapmak istiyorsanız öne daha önde benim için

Bu yönu esasinda seni bence samsung a yonlendirmeli. Nedeni ise s4 şuan yurt dışında htc one ile ayni iphone5 den ise yuksek fiyata satılıyor. Burda sorun apple ve htc ürünlerinin Trde yuksek fiyata satilmasidir. YOKSA ornegin spot iphone5 1150 tl ye kadar dustu pasaport bulacan kaydettirecen.Tr den iphone yada htc urunu alan aşırı kazik yiyor.umarim apple ve htc, samsung ve sony gibi Tr subeleride acarki fiyatlar düşer.
skream88S4 fiyatı daha çıkmalı 1 ay oldu 1550 lira düştü bence düşündürücü ama HTC telefonlarında bu kadar aşırı düşüş olmuyor bence öne bu yö...
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1tiger1 5 yıl
Dogrudur.
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camoka5 5 yıl
2622110012
GuKaMa
2622110012 s4 ün neresi 1400 ya hayal mi görüyorsunuz siz.s3 bile garantili 1200 civarı çoluk çocuk dolmuş foruma.
Sıcak fırsatlarda paralel ithalat 1500 tl - 100 küsür worldpuan veriyordu sanırsam bugün
ee kendin diyorsun işte paralel ithalat.ayrıca millet kazıklanmaya amma meraklı ya fiyatı çok düşüyormuş diye ağlıyorlar paşam 3 ay kullanıp satacak beter olun beter.sizin yüzünüzden cari açık artıyo her sene don değiştiriyo gibi telefon değiştiriyor millet.

Sana ne. Cari açık artıyormuş. Benim don değiştirir gibi değiştirdiğim telefonlarla mı artıyor, hükümetin kötü ekonomi politikalarıyla mı artıyor acaba? Ayrıca tekrar söylüyorum sana ne. İsteyen, parası olan, ve bu parayı harcamaya kıyan 15 günde bir de telefon değiştirebilir. İsterse parasını sobada yakar ısınır isterse o paradan tuvalet kağıdı yapar. Sana ne arkadaş. Bu arada elimde 4-5 yıllık samsung star telefonum var. O paralara kıyamadığım için verip de bir akıllı telefon almıyorum ama bu saçma zihniyetinizden nefret ediyorum. 100 binlerce insan sokaklarda sizin ve hükümetin bu saçma zihniyetine karşı yürüyor.
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armanatilgan 5 yıl
5 milyon sattığına dair yazılan haber yanlıştı yani?
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2622110012 5 yıl
s4 ün neresi 1400 ya hayal mi görüyorsunuz siz.s3 bile garantili 1200 civarı çoluk çocuk dolmuş foruma.
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Gukama 5 yıl 2622110012
2622110012
s4 ün neresi 1400 ya hayal mi görüyorsunuz siz.s3 bile garantili 1200 civarı çoluk çocuk dolmuş foruma.

Sıcak fırsatlarda paralel ithalat 1500 tl - 100 küsür worldpuan veriyordu sanırsam bugün
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bozok_53_45 5 yıl
nisanda 600 bin satmış o zaman 2 ay 1.8 milyon eder 5 milyonun geri kalan 3.2 milyonunu ne ara sattı?
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legend back 5 yıl
s4 1400tl
one 2000tl tabi az satar
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Huer G'oone 5 yıl legend back
legend back

s4 1400tl
one 2000tl tabi az satar

Kafan güzel mi :D
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eternity 5 yıl
HTC telefon satmamakta direniyor,bukadarı bile zar zor bulunan ürünler.Fiyat deseniz 1999a sanki bedava gibi pazarlaniyor,rakipleri 1500-1600ü çoktan gördü.Samsung gibi bir rakibin varken ve sen bukadar plânsiz,stokunuz ürünü pazarlarsan tokadı yersin..
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Puzzles 5 yıl eternity
eternity

HTC telefon satmamakta direniyor,bukadarı bile zar zor bulunan ürünler.Fiyat deseniz 1999a sanki bedava gibi pazarlaniyor,rakipleri 1500-1600ü çoktan gördü.Samsung gibi bir rakibin varken ve sen bukadar plânsiz,stokunuz ürünü pazarlarsan tokadı yersin..

Htc'de Samsung'un politikasına yönelme görüyorum. Google Edition ve mini modelleri çıkarsa bu kesin ve net göstergesi olur. Samsung'un yaptığı gibi ekmek satar gibi yeni model çıkarıp satacak.
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skream88 5 yıl
S4 fiyatı daha çıkmalı 1 ay oldu 1550 lira düştü bence düşündürücü ama HTC telefonlarında bu kadar aşırı düşüş olmuyor bence öne bu yönüyle bile alınması bi telefon 2ay sora bakın görürsünüz 1450 liraya s4 bulutsuz ama öne bulamazsınız uzun ömürlü yatırım yapmak istiyorsanız öne daha önde benim için
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CoMMaNDeRCX 5 yıl skream88
skream88
S4 fiyatı daha çıkmalı 1 ay oldu 1550 lira düştü bence düşündürücü ama HTC telefonlarında bu kadar aşırı düşüş olmuyor bence öne bu yönüyle bile alınması bi telefon 2ay sora bakın görürsünüz 1450 liraya s4 bulutsuz ama öne bulamazsınız uzun ömürlü yatırım yapmak istiyorsanız öne daha önde benim için

Bu yönu esasinda seni bence samsung a yonlendirmeli. Nedeni ise s4 şuan yurt dışında htc one ile ayni iphone5 den ise yuksek fiyata satılıyor. Burda sorun apple ve htc ürünlerinin Trde yuksek fiyata satilmasidir. YOKSA ornegin spot iphone5 1150 tl ye kadar dustu pasaport bulacan kaydettirecen.Tr den iphone yada htc urunu alan aşırı kazik yiyor.umarim apple ve htc, samsung ve sony gibi Tr subeleride acarki fiyatlar düşer.
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CoMMaNDeRCX 5 yıl skream88
skream88
S4 fiyatı daha çıkmalı 1 ay oldu 1550 lira düştü bence düşündürücü ama HTC telefonlarında bu kadar aşırı düşüş olmuyor bence öne bu yönüyle bile alınması bi telefon 2ay sora bakın görürsünüz 1450 liraya s4 bulutsuz ama öne bulamazsınız uzun ömürlü yatırım yapmak istiyorsanız öne daha önde benim için

Bu yönu esasinda seni bence samsung a yonlendirmeli. Nedeni ise s4 şuan yurt dışında htc one ile ayni iphone5 den ise yuksek fiyata satılıyor. Burda sorun apple ve htc ürünlerinin Trde yuksek fiyata satilmasidir. YOKSA ornegin spot iphone5 1150 tl ye kadar dustu pasaport bulacan kaydettirecen.Tr den iphone yada htc urunu alan aşırı kazik yiyor.umarim apple ve htc, samsung ve sony gibi Tr subeleride acarki fiyatlar düşer.
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Okisht 5 yıl skream88
skream88

S4 fiyatı daha çıkmalı 1 ay oldu 1550 lira düştü bence düşündürücü ama HTC telefonlarında bu kadar aşırı düşüş olmuyor bence öne bu yönüyle bile alınması bi telefon 2ay sora bakın görürsünüz 1450 liraya s4 bulutsuz ama öne bulamazsınız uzun ömürlü yatırım yapmak istiyorsanız öne daha önde benim için

Bu konu samsungla alakalı bir şey zaten. samsung bir cihazı yurt dışında aldığınızda ne imei derdi ve ne bir şey, dibimizdeki yerlerde telefon buradan ucuz olunca oradan alıp satıyorlar bu yüzden fiyatı düşüyor.
1600 liraya düştü dediğin getiren adam veriyor garantisini, güzel bir servis ağı vardır garantisi vardır o ayrı zaten. ama apple alsan ucuza onuda alırsın sim kilidini açtırmaydı kartını kırdırmaydı uğraşırsın pasaportuyla uğraşırsın.
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wolf silver 5 yıl
Böyle bir telefon için az satılmis..
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basartenk 5 yıl
HTC şu kamera olayını bir türlü alamadı. HTC one'yi çok beğenmeme rağmen sırf kamera yüzünden S4 e bakıyorum. S4'deki kamera one'de olsa kesin alırım ve bence satışları da tavan yapar.
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