Analiz : Mayıs ayında HTC One 1.2 milyon adet satış yaptı

Görkemli bir tanıtım yapmasına rağmen ilk aylarda üretim sıkıntıları ile boğuşan HTC One, Nisan ayı civarında biraz toparlanarak başarılı satışlar yapmaya başlamıştı.





5 milyon satış rakamını geçtiği tahmin edilen model için bazı rakamlar paylaşıldı. Analizlere göre Mayıs ayında HTC One satışlarını ikiye katlayarak 1.2 milyona ulaştı. Bu rakam Mayıs ayındaki tüm HTC satışlarının yarısına denk geliyor.





Ancak analizler modelin göreceği en üst sınırın bu olacağını belirtiyor. Zira rakip amiral gemi modellerinin pazara çıkması ve yeni iPhone beklentisi nedeniyle modele olan ilgi giderek azalıyor. Haziran ayında benzer bir talep olması beklenirken, Temmuz ayında düşüş süreci başlayacak.





HTC'nin bu süreçte satışları düşürmemek adına gelişmekte olan pazarlara yöneleceği tahmin ediliyor.





HTC'nin önümüzdeki dönemde HTC One Google Edition, muhtemel HTC One mini, Butterfly S ve HTC One Max modelleri ile satış başarısını bir süre daha devam ettireceği sanılıyor.

http://m.androidauthority.com/htc-one-sales-doubled-may-223342/