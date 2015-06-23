Analiz : Melez tablet bilgisayarlara olan talep patlama yaptı

Bilgisayar pazarında bir kaç yıldır yaşanan daralma herkesin malumu. Gerek Intel, gerekse Microsoft'un çabaları henüz bu daralmayı durdurabilmiş değil. Ancak bu daralma içerisinde kendisine fırsat yaratan iki kategori var ki bunlar dokunmatik ekranlı dizüstü ve melez tablet kategorisi.





Gartner tarafından yapılan analize göre melez tablet bilgisayar kategorisi bu yıl yüzde 70 oranında artış gösterecek ve 21.5 milyon üniteye ulaşacak. Taşınabilir bilgisayar satışlarının yüzde 12'sini oluşturan melez bilgisayar kategorisi pazarda en hızlı büyüyen kategori oldu.





Melez tablet bilgisayar kapsamında klavye aksesuarlı, ekranı ayrılabilir veya dönebilir tablet modelleri değerlendiriliyor. Raporda ekranı ayrılabilir veya dönebilir tablet satışı 13.5 milyon olarak öngörülmüş. Surface gibi klavye aksesuarları melez bilgisayarların ise 8 milyon adet satacağı düşünülüyor.





Melez bilgisayarların taşınabilirliği, üreticiliği ve esnek yapısı tüketicinin ilgisini en çok çeken özelliklerin başında geliyor. Bu bakımdan hali hazırdaki bilgisayarını değiştirmek isteyen kullanıcılar da bu kategoriye yöneliyor.





2019 yılında melez bilgisayar kategorisinin 58 milyon satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Kategorinin yüzde 23 civarında bir pay sahibi olacağı belirtilirken, ana akım dizüstü modelleri de yüzde 74 pazar payına gerileyecek.





Melez bilgisayar kategorisinde Asus lider durumda. Ancak Asus'un fiyat konusunda biraz daha esnek davranması tavsiye ediliyor. Kategorinin iki numarası Lenovo iken 3 numarası ise HP durumunda.

http://hexus.net/business/news/system-builders/84176-hybrid-pc-sales-rise-70-per-cent-year/