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Analiz : Melez tablet bilgisayarlara olan talep patlama yaptı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Melez tablet bilgisayarlara olan talep patlama yaptı

Bilgisayar pazarında bir kaç yıldır yaşanan daralma herkesin malumu. Gerek Intel, gerekse Microsoft'un çabaları henüz bu daralmayı durdurabilmiş değil. Ancak bu daralma içerisinde kendisine fırsat yaratan iki kategori var ki bunlar dokunmatik ekranlı dizüstü ve melez tablet kategorisi.

Gartner tarafından yapılan analize göre melez tablet bilgisayar kategorisi bu yıl yüzde 70 oranında artış gösterecek ve 21.5 milyon üniteye ulaşacak. Taşınabilir bilgisayar satışlarının yüzde 12'sini oluşturan melez bilgisayar kategorisi pazarda en hızlı büyüyen kategori oldu. 

Melez tablet bilgisayar kapsamında klavye aksesuarlı, ekranı ayrılabilir veya dönebilir tablet modelleri değerlendiriliyor. Raporda ekranı ayrılabilir veya dönebilir tablet satışı 13.5 milyon olarak öngörülmüş. Surface gibi klavye aksesuarları melez bilgisayarların ise 8 milyon adet satacağı düşünülüyor. 

Melez bilgisayarların taşınabilirliği, üreticiliği ve esnek yapısı tüketicinin ilgisini en çok çeken özelliklerin başında geliyor. Bu bakımdan hali hazırdaki bilgisayarını değiştirmek isteyen kullanıcılar da bu kategoriye yöneliyor. 

2019 yılında melez bilgisayar kategorisinin 58 milyon satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Kategorinin yüzde 23 civarında bir pay sahibi olacağı belirtilirken, ana akım dizüstü modelleri de yüzde 74 pazar payına gerileyecek. 

Melez bilgisayar kategorisinde Asus lider durumda. Ancak Asus'un fiyat konusunda biraz daha esnek davranması tavsiye ediliyor. Kategorinin iki numarası Lenovo iken 3 numarası ise HP durumunda.  

http://hexus.net/business/news/system-builders/84176-hybrid-pc-sales-rise-70-per-cent-year/ Yorum Yaz
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acbold 4 yıl
Çünkü windows işletim sistemi kullanılıyor.Bu seçenek de iş alanında kullanmak isteyen kullanıcıları memnun ediyor. Android ve ios gibi kısıtlayıcı sistemler yerine gerçek masaüstü deneyimini yanınızda taşıyabiliyor olmanız büyük bir artı.
ULV işlemcilerin gelişmesi ve atom,pentium m serisinin çağ atlaması'da tdp/pil ömrü ve windows işletim sistemi kaynaklarının sağlıklı kullanımı açısından Microsoft'un elini güçlendiren ve satışlara etki eden en büyük unsur.
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kafkayony 4 yıl
Birde şu aletlere atom yerine i3 veya i5 koysalar...
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Umutcan 4 yıl kafkayony
Squall_Leonhart

Birde şu aletlere atom yerine i3 veya i5 koysalar...

Surface pro 3'de i7 de var. Üstelik hp'den daha ince.

Surface pro 3 kullanıcısı ve hibrid cihazları iyice deneyimlemiş biri olarak diyebilirim ki laptop sektörü yavaş yavaş bu yöne kayacak, tabletin rahatlığı ve hafifliği ve bilgisayarın desktop yazılım imkanları bir arada.
Fakat açıkcası hp'nin modellerini beğenmiyorum, çerçeveleri ve cihazın kendisi çok kalın ve rahatsız edici. Hantal bir görüntüsü var. Onun yerine surface serisi tercih edilmeyecekse dell ve lenovo'nun güzel cihazları var.
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swat882 4 yıl
Surface pro 3 kullanıyorum 1 yıldır gerçekten tüm bilgisayarların olması gereken şekli budur.
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smart1978 4 yıl
Windows 10 ile daha patlayacak ...
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savasserter 4 yıl
Performans ve özellikle windows8 de yaşanan high dpi ciddi anlamda sorun oluşturuyor. Bu cihazların sayısının artması bence başarılı olduklarını göstermez. Çünkü bunu seçen kişi muhtemelen laptop yada ultrabook yerine tercih ediyordur. Yazılım bence şuan donanımdan çok daha önemli.
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oktayakgoz 4 yıl
öyle yada böyle bu yaşanacak. microsoftun bu noktada tablet ve pc yi birleştirmesinin ne kadar mantıklı olduğu gözüküyor. birde ürünleri çıkarsa artık. bizde keyfimize bakalım
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