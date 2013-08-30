Analiz : Mobil zararlı yazılımların yüzde 80'i Android platformunu hedef alıyor





Mobil cihaz pazarında hakimiyeti elinde tutan Android platformu, bunun yanında kötü niyetli yazılımların da bir numaralı hedefi haline gelmiş durumda. Diğer ekosistemlerin nispeten daha kapalı olması ve uygulanan kısıtlamalar, hackerları daha kolay sızabildikleri Android platformuna yönlendiriyor.





ABD İç Güvenlik Ajansı ve Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre geçen yıl tespit edilen mobil tehditlerin yüzde 80'i Android platformunu hedef almaktaydı. Nokia'nın rafa kaldırdığı emektar mobil işletim sistemi Symbian ise yüzde 19 ile ikinci sırada yer alıyor.





Şu anda Symbian akıllı telefonlarının üretimi sonlansa da gelişmekte olan ülke pazarlarında halen önceki modellerin stokları devam ediyor ve satışlar yapılıyor. Bu bakımdan kullanım anlamında Symbian'ın kapsamı geniş. Listede Windows Phone yüzde 0.3, BlackBerry yüzde 0.3, iOS yüzde 0.7 ile son sıralarda yer alıyor.





Android işletim sisteminin her geçen gün daha fazla hedef haline gelmesi nedeniyle Bakanlık federal ve yerel otoriteleri mobil cihazlarını güncellemeleri konusunda uyarıyor.

http://thenextweb.com/google/2013/08/26/internal-us-government-memo-warns-authorities-about-android-malware-threats/