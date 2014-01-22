Analiz : Nokia son çeyrekte 10 milyon Lumia cihazı satmış olabilir





Symbian ve MeeGo işletim sistemlerine resmi desteğini kısa süre önce kesen Nokia, tüm ağırlığını verdiği Windows Phone 8 ekosisteminde satışlarını artırmaya devam ediyor.





Yapılan son pazar analizlerine göre geçen yıl 4. çeyreğinde Nokia 10 milyon adet Lumia cihaz satışı gerçekleştirdi. Bu rakam önceki yıl aynı döneme göre yüzde 53 daha yüksek. Nokia'nın beklentisi ise 10.7 milyon civarında idi.





Nokia'nın geçen yıl üçüncü çeyrekteki Lumia satışının 8.8 milyon olduğu düşünüldüğünde çeyrek bazda da yüzde 20 civarında bir artış olduğu görülüyor. Bilindiği gibi Nokia'nın en popüler telefonu Lumia 520 haline gelmiş durumda. Satış rakamlarına olumlu etki yapan Lumia 520, 1GB RAM taşıyan versiyonu Lumia 525 ile birlikte Nokia'nın satış anlamında yine en başarılı cihazı olmaya aday durumda.





Nokia'nın satışlarını artırması Windows Phone ekosistemine de olumlu olarak yansıyor. Zira Nokia dışında diğer üreticilerin yeni tanıttığı iddialı bir model yok. Ancak Nokia'nın yaşayacağı bir düşüş ekosistemi baştan aşağı etkileyecektir.

http://wmpoweruser.com/analysts-estimate-nokia-has-sold-more-than-10-million-lumias-in-q4-2013/