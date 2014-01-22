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Analiz : Nokia son çeyrekte 10 milyon Lumia cihazı satmış olabilir

5 yıl
4,8b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Nokia son çeyrekte 10 milyon Lumia cihazı satmış olabilir

Symbian ve MeeGo işletim sistemlerine resmi desteğini kısa süre önce kesen Nokia, tüm ağırlığını verdiği Windows Phone 8 ekosisteminde satışlarını artırmaya devam ediyor.

Yapılan son pazar analizlerine göre geçen yıl 4. çeyreğinde Nokia 10 milyon adet Lumia cihaz satışı gerçekleştirdi. Bu rakam önceki yıl aynı döneme göre yüzde 53 daha yüksek. Nokia'nın beklentisi ise 10.7 milyon civarında idi. 

Nokia'nın geçen yıl üçüncü çeyrekteki Lumia satışının 8.8 milyon olduğu düşünüldüğünde çeyrek bazda da yüzde 20 civarında bir artış olduğu görülüyor. Bilindiği gibi Nokia'nın en popüler telefonu Lumia 520 haline gelmiş durumda. Satış rakamlarına olumlu etki yapan Lumia 520, 1GB RAM taşıyan versiyonu Lumia 525 ile birlikte Nokia'nın satış anlamında yine en başarılı cihazı olmaya aday durumda.

Nokia'nın satışlarını artırması Windows Phone ekosistemine de olumlu olarak yansıyor. Zira Nokia dışında diğer üreticilerin yeni tanıttığı iddialı bir model yok. Ancak Nokia'nın yaşayacağı bir düşüş ekosistemi baştan aşağı etkileyecektir. 

http://wmpoweruser.com/analysts-estimate-nokia-has-sold-more-than-10-million-lumias-in-q4-2013/ Yorum Yaz
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CoreXXX 5 yıl en beğenilen
çocuğumada lumia 520 aldım. daha önce samsungun bir modeli vardı 400 tl civarı 512 ramlı modelini hatırlamıyorum. androidde bi kaç internet sayfası ve oyun açtıktan sonra telefon kağnıya dönüyordu. bir çağrıyı sonlandırınca telefon 10 15 saniye donuyordu. dokunmatik berbattı bazen elinze nefes vermeniz gerekiyordu ısı için:) onu satıp bu telefonu 499 tl ye aldıktan sonra inanılmaz farkı hissediyorsunuz. daha önceki sorunlardan eser yok.ve inanılmaz hızlı. tabi daha yüksekleride var ama pahalı . ben gidipte 500 tl lik telefonu s4 ile karşılaştırmam kendi fiyat dengine bakarım. demekki bir 925 yada 929 felan alsak telefon uçacak. nokianın satışlarının bir kaç seneye çok daha etkin rol oynayacağına eminim ben arkasında Microsoft var en önemliside bu
çocuğumada lumia 520 aldım. daha önce samsungun bir modeli vardı 400 tl civarı 512 ramlı modelini hatırlamıyorum. androidde bi kaç internet sayfası ve oyun açt...
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Okisht 5 yıl Galatasaray 
Galatasaray 

WP8 alt seviye cihazlar için uygun bir çözüm.Sadece alt seviye...

lumia 1520 ile artık değil.

lumia serisine göre güzel bir satış rakamı yakalayacağını düşünüyorum bu cihazın.
GalatasarayWP8 alt seviye cihazlar için uygun bir çözüm.Sadece alt seviye...lumia 1520 ile artık değil.lum...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Okisht 5 yıl Galatasaray 
Galatasaray 

Okisht

Galatasaray 

WP8 alt seviye cihazlar için uygun bir çözüm.Sadece alt seviye...

lumia 1520 ile artık değil.

lumia serisine göre güzel bir satış rakamı yakalayacağını düşünüyorum bu cihazın.

Dediğiniz cihazın Lumia 920 ile bir ayrıcalığı var mı ?Yine aynı kutucuklar,hakkını yemeyelim daha büyük kutucuklar.

fark kutucukta değil zaten. kutucuk dediğiniz arayüz ve bir sistemde değişmesini beklediğiniz şey arayüz olmaz her zaman.
snapdragon 800 kullanıyor. şu an piyasada arm tabanlı en iyi işlemci olur kendileri. 2 gb ram var ayrıca, windows phone'un 512mb ram ile nasıl çalıştığını youtube'dan izlerseniz bunu hayal etmeniz çok zor olmaz.

ayrıcalıkların birkaçı bunlar. ekran çözünürlüğü vsden bahsetmedim farkettiyseniz.
isteyen beğenen bu kadar kişi varken bunu kutucuklar aynı kutucuklar diyerek küçümsemek sizin dar bakışınızı gösteriyor malesef.
GalatasarayOkishtGalatasarayWP8 alt seviye cihazlar için uygun bir çözüm.Sad...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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ensar_cakmak 5 yıl
Lumia cok iyi bir şekilde ilerliyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
10 milyon iyi rakam işin kaymağını Microsoft yicek ama
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afk1905 5 yıl
WP8 arayüzünün görünüşü bazı kişilere hoş gelmeyebilir çok normal, tercih meselesi. Bunun yanında sistemin verimli çalıştığını belirtebiliriz, özellikle düşük donanımlı cihazlarda bile oyun performansı dışında normla kullanımda oldukça akıcı ve zamanla şişmeyen bir sistem. Mevcut durumda tek sorun marketindeki uygulamaların kalitesi, bakıldığında binlerce uygulama var kimisi orjinal haliyle kimisi benzeri ile markette bulunuyor sorun o değil, sorun uygulamaların (diğer sistemlerde en sık kullanılan) eksik veya hatalı olması ya da beta durumda olması. Bu eksiği giderdiği vakit yükselişi o zaman görürüz, işte o zaman IOS ve Android için çok ciddi rakip olur. Ben zamanla işlerin rayına oturacağını düşünüyorum, 8.1 ile bildirim ekranı eksikliği giderilince çok daha iyi bir sistem haline gelecektir WP8.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Eskisine nazaran market gelişmiş Nokia hala güzel bir marka.
Birde ne kadar doğru bilemem ama Normandy yi görmek isterdim.
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doctor5945 5 yıl
wp nun en iyi tarafı çok güvenli bir yazılım ve uygulama çökme oranı neredeyse sıfır stabil çalışıyor yani
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Türkmenli 5 yıl doctor5945
Wp cihazlarinda stabil calisan arayuzdur. Uygulamalari kaliteli degil ve cokme orani dusuk degil.
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oktayakgoz 5 yıl
lumia 1520 için mesut çevik. şimdiye kadar ki en iyi oyun cihazı diyordu. mesut çevik bile övdüyse gerisini siz düşünün
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hukuksever 5 yıl
Bildirim ekranı yok... O olmadan saçmalık bu teli almak
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iboocum 5 yıl
Turbo gel canım
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canb95 5 yıl
şu yapabilir edebilir haberlerinizden bıktık adamlar satış rakamlarını açıkladıktan sonra adam gibi yapın haberlerinizi
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Master_Evil 5 yıl
satmamışta olabilir
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CoreXXX 5 yıl en beğenilen
çocuğumada lumia 520 aldım. daha önce samsungun bir modeli vardı 400 tl civarı 512 ramlı modelini hatırlamıyorum. androidde bi kaç internet sayfası ve oyun açtıktan sonra telefon kağnıya dönüyordu. bir çağrıyı sonlandırınca telefon 10 15 saniye donuyordu. dokunmatik berbattı bazen elinze nefes vermeniz gerekiyordu ısı için:) onu satıp bu telefonu 499 tl ye aldıktan sonra inanılmaz farkı hissediyorsunuz. daha önceki sorunlardan eser yok.ve inanılmaz hızlı. tabi daha yüksekleride var ama pahalı . ben gidipte 500 tl lik telefonu s4 ile karşılaştırmam kendi fiyat dengine bakarım. demekki bir 925 yada 929 felan alsak telefon uçacak. nokianın satışlarının bir kaç seneye çok daha etkin rol oynayacağına eminim ben arkasında Microsoft var en önemliside bu
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