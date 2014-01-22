Analiz : Nokia son çeyrekte 10 milyon Lumia cihazı satmış olabilir

Haber Editörü
Symbian ve MeeGo işletim sistemlerine resmi desteğini kısa süre önce kesen Nokia, tüm ağırlığını verdiği Windows Phone 8 ekosisteminde satışlarını artırmaya devam ediyor.
Yapılan son pazar analizlerine göre geçen yıl 4. çeyreğinde Nokia 10 milyon adet Lumia cihaz satışı gerçekleştirdi. Bu rakam önceki yıl aynı döneme göre yüzde 53 daha yüksek. Nokia'nın beklentisi ise 10.7 milyon civarında idi.
Nokia'nın geçen yıl üçüncü çeyrekteki Lumia satışının 8.8 milyon olduğu düşünüldüğünde çeyrek bazda da yüzde 20 civarında bir artış olduğu görülüyor. Bilindiği gibi Nokia'nın en popüler telefonu Lumia 520 haline gelmiş durumda. Satış rakamlarına olumlu etki yapan Lumia 520, 1GB RAM taşıyan versiyonu Lumia 525 ile birlikte Nokia'nın satış anlamında yine en başarılı cihazı olmaya aday durumda.
Nokia'nın satışlarını artırması Windows Phone ekosistemine de olumlu olarak yansıyor. Zira Nokia dışında diğer üreticilerin yeni tanıttığı iddialı bir model yok. Ancak Nokia'nın yaşayacağı bir düşüş ekosistemi baştan aşağı etkileyecektir.
http://wmpoweruser.com/analysts-estimate-nokia-has-sold-more-than-10-million-lumias-in-q4-2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lumia 1520 ile artık değil.
lumia serisine göre güzel bir satış rakamı yakalayacağını düşünüyorum bu cihazın.
fark kutucukta değil zaten. kutucuk dediğiniz arayüz ve bir sistemde değişmesini beklediğiniz şey arayüz olmaz her zaman.
snapdragon 800 kullanıyor. şu an piyasada arm tabanlı en iyi işlemci olur kendileri. 2 gb ram var ayrıca, windows phone'un 512mb ram ile nasıl çalıştığını youtube'dan izlerseniz bunu hayal etmeniz çok zor olmaz.
ayrıcalıkların birkaçı bunlar. ekran çözünürlüğü vsden bahsetmedim farkettiyseniz.
isteyen beğenen bu kadar kişi varken bunu kutucuklar aynı kutucuklar diyerek küçümsemek sizin dar bakışınızı gösteriyor malesef.