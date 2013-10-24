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Analiz : Nokia son çeyrekte 8 milyon Lumia cihazı sattı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Nokia son çeyrekte 8 milyon Lumia cihazı sattı

Salı günkü etkinlikte iddialı akıllı telefon ve tablet modellerini tanıtan Nokia, Windows Phone işletim sistemli Lumia satışlarını artırmaya devam ediyor. 

Wall Street Journal tarafından yapılan pazar analizine göre Nokia, Eylül sonunda biten yılın üçüncü çeyreğinde 8 milyon Lumia cihazı satmayı başardı. Bu rakam hem geçen yıl aynı dönem hem de önceki çeyrek rakamlarından daha yüksek ve firma için de bir rekor sayılıyor.

2011 yılından bu yana pazarda olan Lumia akıllı telefonları, her segmente hitap eden ürünler sunuyor. Satışlarını artıran Nokia, Windows Phone ekosisteminin de yüzde 90'ına hakim olmuş durumda.

Firmanın yeni tanıttığı modeller ile satış rakamlarını daha da artırması bekleniyor. Ayrıca Microsoft'un Nokia'nın cihazlar bölümünü satın alması, yeni teknolojiler geliştirilmesini hızlandıracak ve ekosisteme de ivme kazandıracak. Nokia'nın 29 Ekim'de çeyrek yıl mali tablolarını açıklaması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-moved-a-record-8-million-Lumias-last-quarter-says-WSJ_id48498 Yorum Yaz
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flexii_87 5 yıl en beğenilen
Neden lumia? (cevremdeki androidciler ve ioscular hezaman sordukları şey)

1. Saglamlık, kalite, tasarım, elinize aldıgınızda o eski nokia kalitesi mevcut (lumia 920 mi 4 defa betona düşürüp, üzerine 70 kilometre hızla giden motorsikletten düşürüp, hala tek parça ve calışır halde alırken, başka bi cihaz olsa 27 parça halinde toplardım, örnek; kuzenim 2 defa s3ü yere düşürüp herseferinde 400 tel ekran parası bayılması)

2. Kendine has özel uygulamarın olması (procam, nokia müzik ve mix radio, here map ve drive..ve dahası)

3. Kamerası (pureview, ois teknolojisini, high recording ses kayıt özellikleri, örnek ; agustosta cıkan s4ü, 2012 aralıkta cıkan lumia 920im gündüz cekimlerinde 8/7, gece cekimlerinde 10/0 ve video cekiminde 3/0 önüne geçebiliyosa ve üstelik 2000 lira yerine 1600 tl verip alabiliyosam bu durum beni fazlasıyla karlı cıkarır

4. Telefon görüşme kulaklık ses kalitesi ve ekran (diğer cihaz cihazların ses kalitesi boğuk, ve berrak değil, o nokianın ses kalitesini alamıyosun(kişiden kişiye değişir) ekran olayına gelince güneş altındaki clearblack teknolojisini kullananlar cok iyi bilirler, ayrıca eldivenle kullanmada cabası ;)

Neden lumia değil ?

Valla market ve bildirim cubugu kısyolları dışında pek bi eksiği yok, zaten market aşşagı yukarı kıvama gelmeye başladı, ana uygulamara düzgün güncelleme ile desteklense bi tek şu bildirim cubugu ve kısyollar (wifi,bluetot,3g,konum, ekran parkl... vs..) sorun kalıcak, çünkü başka platformdan wp8 geçiş yapanlar en cokta bu durumdan şikayetcçi

Oyun olayına pek girmiyorum, pek ilgim yok ama idare edicek kadar oyunlar mevcut

Gelelim son söze, 2500 lira iphone 5s ile yaptıklarımın %90 nını 1200 liralık Lumia 920 ile yapabiliyosam niye boşuna fazla para verim, tabi zevk meselesi, renkler ve zevkler tatışılmaz, ben sadece kişişel düşncemi dile getirdim

herkese iyi forumlar
Neden lumia? (cevremdeki androidciler ve ioscular hezaman sordukları şey)1. Saglamlık, kalite, tasarım, elinize aldıgınızda o eski nokia kalitesi mev...
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Yanıtla +43
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e-Militarist 5 yıl
Ben microsoft'u babamın şirketi gibi savunuyorsam siz de kan davalınız gibi saldırıyosunuz microsoft'a. Aldıysa Nokia'yı satın aldı. Sizi mi aldı? Nokia'yı google, apple alsaydı hoşunuza giderdi di mi? Asıl sizlersiniz google'ı, apple'ı babanızın şirketi gibi savunan.

Edit: Katılıyorum katılmıyorum butonlarını anlık takip ediyorum! Benimle aynı görüşte olan insanlar var. Sindiremezsiniz beni!
Ben microsoft'u babamın şirketi gibi savunuyorsam siz de kan davalınız gibi saldırıyosunuz microsoft'a. Aldıysa Nokia'yı satın aldı. Sizi mi aldı? Nokia'yı goo...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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e-Militarist 5 yıl tililicus
tililicus
Nokia benim için her zaman ayrı yeri vardır fakat microsoft için aynı şeyi söyleyemecem. Microsoft kadar üçkağıtçı bir firma dahalık göremedim.

Ben gördüm forum.donanimhaber.com/...
tililicusNokia benim için her zaman ayrı yeri vardır fakat microsoft için aynı şeyi söyleyemecem. Microsoft kadar üçkağıtçı bir firma dahalık ...
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e-Militarist 5 yıl ekrem71
4. Çeyrekte 11.7 milyon Lumia satışı bekleniyore.

www.icinsights.com/news/bulletins/Chinese-Vendors-Set-To-Rise-In-2013-Smartphone-Supplier-Ranking/
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Granes 5 yıl
Phablet modellerinin iyi reklamı yapılırsa onlar da iyi satabilir.
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nuricomx 5 yıl
e-Militarist
tililicusNokia benim için her zaman ayrı yeri vardır fakat microsoft için aynı şeyi söyleyemecem. Microsoft kadar üçkağıtçı bir firma dahalık göremedim.
Ben gördüm forum.donanimhaber.com/...

Sürekli telefon satıyorum. Microsoft'un program desteği doğru düzgün değil facebook 1 kç aya akadar ingilizceydi ortak olmasına rağmen facebook grubu microsofta facebook çıkartamadı, ayrıca samsungun geri tekniğe dönüşü lumianın yüzde 1'i kadar geri dönüşü oluyor. nokia kadar arıza yapan sorun çıkartan bir telefon serisi görmedim. müşterilere anlatmak zor, heleki bölge sorumlulari ile konuşurken hep bir bahane buluyorlar simkart kesme yapmayın, hafıza kartını formatlayın 620 nin piline kağıt sıkıştırın.vs. bıktım artık satmıyorum lumia telefonunu satmaktan çok arızası ile uğraşıyorum. kendimde LG aldım yazılımı çok daha iyi akıcı tercihim korelilerden yana...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokianın gelecek cihazları değerlendirip ona göre yılbasında bir lumia alcam bakalım 1520 1020 nasıl bi incelensin
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Utku 5 yıl
Elop kovalasin sizi.
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starmaster 5 yıl
Facebook özellikle wp için face cikarmiyor. Microsoftta 3. Parti uygulama yapıyor. Resmi uygulama olmadığı için sorun olması normal
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yeniüyekaydı 5 yıl starmaster
amma attın be bilmeden konuşmak diye ben buna derim microsoft ınc ve facebook ınc ortak yapıımı o mağazadaki o uygulamada ALLAHIM bu insansı varlıklar neden cahil kalıyor yıl olmuş 2013 her sitede haber ve bazı insanlar okadar cahilki diycek söz bulamıyorum anlıyan anladı :D
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iboocum 5 yıl
Helal olsun içlerinden birisi de benim
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itachi84 5 yıl
Ben telefonumdan ve son haberlerden memnunum. O kaç satmış bu kaç satmış neyini tartışıyorsunuz anlamadım. Zaten mevcut piyasaya hakim markaları geçmesi absürt. Nokia'nın sadece iyi telefon üretmesi de yetmez önyargıyı da kırması lazım.
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danGerfuLL 5 yıl
Sen fan bile degilsin cahilin onde gidenisin, neyse daha fazla yazmayacagim.
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e-Militarist 5 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Sen fan bile degilsin cahilin onde gidenisin, neyse daha fazla yazmayacagim.

Yazamazsın ki daha fazla. Savunacak bişeyin kalmayınca anca hakaret edersin. Sana iade ediyorum aynen o lafını. Sen git senin feriştahın gelsin!
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seven44 5 yıl
yavaş yavaş elegeçirecek piyasayı
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myhotyro 5 yıl
LG bile Lumia'dan daha fazla satış yapmış. Windows Phone, Windows Phone diye bağıranlar birbirlerine bağırıyorlar anlaşılan :)
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e-Militarist 5 yıl myhotyro
myhotyro
LG bile Lumia'dan daha fazla satış yapmış. Windows Phone, Windows Phone diye bağıranlar birbirlerine bağırıyorlar anlaşılan :)

LG bir firma Lumia bir seri. LG'yi Nokia ile kıyaslayacaksın. Nokia 1.5 milyar adetten fazla telefon üretmiş bir firma. Sadece son 3 ayında, symbian, asha ve diğerleri hariç 8 milyon adet Lumia satmış bir firma.
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