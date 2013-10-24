Analiz : Nokia son çeyrekte 8 milyon Lumia cihazı sattı





Salı günkü etkinlikte iddialı akıllı telefon ve tablet modellerini tanıtan Nokia, Windows Phone işletim sistemli Lumia satışlarını artırmaya devam ediyor.





Wall Street Journal tarafından yapılan pazar analizine göre Nokia, Eylül sonunda biten yılın üçüncü çeyreğinde 8 milyon Lumia cihazı satmayı başardı. Bu rakam hem geçen yıl aynı dönem hem de önceki çeyrek rakamlarından daha yüksek ve firma için de bir rekor sayılıyor.





2011 yılından bu yana pazarda olan Lumia akıllı telefonları, her segmente hitap eden ürünler sunuyor. Satışlarını artıran Nokia, Windows Phone ekosisteminin de yüzde 90'ına hakim olmuş durumda.





Firmanın yeni tanıttığı modeller ile satış rakamlarını daha da artırması bekleniyor. Ayrıca Microsoft'un Nokia'nın cihazlar bölümünü satın alması, yeni teknolojiler geliştirilmesini hızlandıracak ve ekosisteme de ivme kazandıracak. Nokia'nın 29 Ekim'de çeyrek yıl mali tablolarını açıklaması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-moved-a-record-8-million-Lumias-last-quarter-says-WSJ_id48498