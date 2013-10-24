Analiz : Nokia son çeyrekte 8 milyon Lumia cihazı sattı

Haber Editörü
Salı günkü etkinlikte iddialı akıllı telefon ve tablet modellerini tanıtan Nokia, Windows Phone işletim sistemli Lumia satışlarını artırmaya devam ediyor.
Wall Street Journal tarafından yapılan pazar analizine göre Nokia, Eylül sonunda biten yılın üçüncü çeyreğinde 8 milyon Lumia cihazı satmayı başardı. Bu rakam hem geçen yıl aynı dönem hem de önceki çeyrek rakamlarından daha yüksek ve firma için de bir rekor sayılıyor.
2011 yılından bu yana pazarda olan Lumia akıllı telefonları, her segmente hitap eden ürünler sunuyor. Satışlarını artıran Nokia, Windows Phone ekosisteminin de yüzde 90'ına hakim olmuş durumda.
Firmanın yeni tanıttığı modeller ile satış rakamlarını daha da artırması bekleniyor. Ayrıca Microsoft'un Nokia'nın cihazlar bölümünü satın alması, yeni teknolojiler geliştirilmesini hızlandıracak ve ekosisteme de ivme kazandıracak. Nokia'nın 29 Ekim'de çeyrek yıl mali tablolarını açıklaması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Nokia-moved-a-record-8-million-Lumias-last-quarter-says-WSJ_id48498 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. Saglamlık, kalite, tasarım, elinize aldıgınızda o eski nokia kalitesi mevcut (lumia 920 mi 4 defa betona düşürüp, üzerine 70 kilometre hızla giden motorsikletten düşürüp, hala tek parça ve calışır halde alırken, başka bi cihaz olsa 27 parça halinde toplardım, örnek; kuzenim 2 defa s3ü yere düşürüp herseferinde 400 tel ekran parası bayılması)
2. Kendine has özel uygulamarın olması (procam, nokia müzik ve mix radio, here map ve drive..ve dahası)
3. Kamerası (pureview, ois teknolojisini, high recording ses kayıt özellikleri, örnek ; agustosta cıkan s4ü, 2012 aralıkta cıkan lumia 920im gündüz cekimlerinde 8/7, gece cekimlerinde 10/0 ve video cekiminde 3/0 önüne geçebiliyosa ve üstelik 2000 lira yerine 1600 tl verip alabiliyosam bu durum beni fazlasıyla karlı cıkarır
4. Telefon görüşme kulaklık ses kalitesi ve ekran (diğer cihaz cihazların ses kalitesi boğuk, ve berrak değil, o nokianın ses kalitesini alamıyosun(kişiden kişiye değişir) ekran olayına gelince güneş altındaki clearblack teknolojisini kullananlar cok iyi bilirler, ayrıca eldivenle kullanmada cabası ;)
Neden lumia değil ?
Valla market ve bildirim cubugu kısyolları dışında pek bi eksiği yok, zaten market aşşagı yukarı kıvama gelmeye başladı, ana uygulamara düzgün güncelleme ile desteklense bi tek şu bildirim cubugu ve kısyollar (wifi,bluetot,3g,konum, ekran parkl... vs..) sorun kalıcak, çünkü başka platformdan wp8 geçiş yapanlar en cokta bu durumdan şikayetcçi
Oyun olayına pek girmiyorum, pek ilgim yok ama idare edicek kadar oyunlar mevcut
Gelelim son söze, 2500 lira iphone 5s ile yaptıklarımın %90 nını 1200 liralık Lumia 920 ile yapabiliyosam niye boşuna fazla para verim, tabi zevk meselesi, renkler ve zevkler tatışılmaz, ben sadece kişişel düşncemi dile getirdim
herkese iyi forumlar
Edit: Katılıyorum katılmıyorum butonlarını anlık takip ediyorum! Benimle aynı görüşte olan insanlar var. Sindiremezsiniz beni!
Ben gördüm forum.donanimhaber.com/...