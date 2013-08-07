Analiz : Ortalama bir kullanıcı yaşamı boyunca telefonundan 2 milyon kelimelik SMS gönderiyor









Mobil cihazların artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi olması, pek çok alışkanlığımızı da değiştirmemize sebep oldu veya yeni alışkanlıklar kazandırdı. Bunlardan birisi de SMS alışkanlığı.





Cep telefonu kullanan herkesin günde veya iki günde bir iletişim kurmak amaçlı gönderdiği SMS mesajları aslında hayatımızda büyük bir yer tutuyor. SMS ile ilgili yapılan bir analize göre ortalama bir kullanıcı hayatı boyunca 2 milyon kelimelik SMS gönderiyor.





Analizde bir kullanıcının günde 4 SMS gönderdiği ve bu SMS'lerin ortalama 20 kelime olduğu ortaya çıkmış. Bu da bir yılda ortalama 30 000 kelime ediyor.





Eğer bir kullanıcı gençlik döneminden başlayarak 80 yaşına kadar SMS göndermeye devam ederse, bu 1 993 200 kelimelik SMS gönderimine denk geliyor. Günümüzde henüz okul çağlarından başlayarak cep telefonu alışkanlığı kazandığımız hesaba katıldığında üst yaş sınırı düşse bile yine yakın sonuçlar çıkıyor.





Bir kullanıcının 80 yaşında bile SMS gönderip göndermeyeceği sorusuna yine analizde cevap veriliyor. Tabiri yerindeyse cep telefonu ile büyüyen genç nesil, yaşlandıklarında da SMS gönderme, telefon etme gibi alışkanlıklarını sürdürme hevesinde.





Elbette 2 milyon ortalama bir sonuç. Analizde 2 milyon rakamını bir yılda bile yakalayabilen SMS bağımlılarının olduğu belirtilirken, yaşamı boyunca hiç 2 milyon kelime yazmayan kullanıcılar da olabilecek.

http://www.phonearena.com/news/Average-mobile-phone-user-will-send-2-million-words-via-text-in-their-lifetime_id46101