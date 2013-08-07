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Analiz : Ortalama bir kullanıcı yaşamı boyunca telefonundan 2 milyon kelimelik SMS gönderiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Ortalama bir kullanıcı yaşamı boyunca telefonundan 2 milyon kelimelik SMS gönderiyor


Mobil cihazların artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi olması, pek çok alışkanlığımızı da değiştirmemize sebep oldu veya yeni alışkanlıklar kazandırdı. Bunlardan birisi de SMS alışkanlığı.

Cep telefonu kullanan herkesin günde veya iki günde bir iletişim kurmak amaçlı gönderdiği SMS mesajları aslında hayatımızda büyük bir yer tutuyor. SMS ile ilgili yapılan bir analize göre ortalama bir kullanıcı hayatı boyunca 2 milyon kelimelik SMS gönderiyor.

Analizde bir kullanıcının günde 4 SMS gönderdiği ve bu SMS'lerin ortalama 20 kelime olduğu ortaya çıkmış. Bu da bir yılda ortalama 30 000 kelime ediyor.

Eğer bir kullanıcı gençlik döneminden başlayarak 80 yaşına kadar SMS göndermeye devam ederse, bu 1 993 200 kelimelik SMS gönderimine denk geliyor. Günümüzde henüz okul çağlarından başlayarak cep telefonu alışkanlığı kazandığımız hesaba katıldığında üst yaş sınırı düşse bile yine yakın sonuçlar çıkıyor.

Bir kullanıcının 80 yaşında bile SMS gönderip göndermeyeceği sorusuna yine analizde cevap veriliyor. Tabiri yerindeyse cep telefonu ile büyüyen genç nesil, yaşlandıklarında da SMS gönderme, telefon etme gibi alışkanlıklarını sürdürme hevesinde. 

Elbette 2 milyon ortalama bir sonuç. Analizde 2 milyon rakamını bir yılda bile yakalayabilen SMS bağımlılarının olduğu belirtilirken, yaşamı boyunca hiç 2 milyon kelime yazmayan kullanıcılar da olabilecek. 

http://www.phonearena.com/news/Average-mobile-phone-user-will-send-2-million-words-via-text-in-their-lifetime_id46101 Yorum Yaz
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TearsForFears 6 yıl en beğenilen Dentrassi
CaptainWerly

Görselde neden apple ürünü var !

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wolf silver 6 yıl
Bıde su aylık 7 -10 bin mesaj gönderenler onlar ömürlerı boyunca kaç milyon mesaj gönderiyorlar :-) matematik profosörunu getirsen sayamaz :-)
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Lightning 6 yıl
Telefonunun ırzına geçenler var resmen ayda 10 mesaj anca atıyorum ben
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Salona 6 yıl
Abim telefon hayatı boyunca 2 kelime mesaj attı mı acaba? Abi attın mı?
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Dentrassi 6 yıl
Görselde neden apple ürünü var !
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TearsForFears 6 yıl Dentrassi
CaptainWerly

Görselde neden apple ürünü var !

Haberi yazan kim?
1 Yanıt Yanıtla +12
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DubSteq 6 yıl
günde 4 mesaj ne ki hocam. ben günde minimum 50 mesaj deviriyorum.
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Spread 6 yıl
80 yaşında DH'de olacaz SMS ne ki
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