Analiz: PC üreticileri Windows 8 konusunda yanıldı

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Windows 8 işletim sisteminin lisans satışları iyi gitse de PC tarafında satışların beklentilerin altında kaldığı yönünde eleştiriler gelmeye devam ediyor.
Japonya'nın PC devi Fujitsu, Windows 8 yüklü PC ürünlerine olan düşük talep nedeniyle yıl sonu sevkiyat hedeflerine erişemediklerini açıkladı. Firmanın patronu Masami Yamamoto, Avrupa'daki ekonomik krizin de etkisiyle yazılıma olan başlangıç talebinin zayıf olduğunu bildirdi. Fujitsu, 31 Mart tarihinde bitecek mali yıl bitiminde daha önce 7 milyon PC sevkiyatı tahmin ederken, şimdi bu rakam 6 milyona düşmüş durumda.
Analiz uzmanları ise PC endüstrisi konusunda iyimser olunamayacağını belirtiyor. Ucuz tabletlerin tüketici ilgisini kendi üzerine çekmesi nedeniyle PC üreticileri Windows 8 hakkındaki iddialarında yanıldı.
Bilgi teknolojileri sektörüne de odaklanan Fujitsu'nun PC ve mobil cihaz satışları toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturuyor. Firma bu bakımdan PC ürünlerinde fiyat kırmak istemiyor. Bunun yerine ürün odaklı yaklaşımdan hizmet odaklı yaklaşıma geçiş planlanıyor.
Fujitsu, K süper bilgisayarının üreticisi olmasına rağmen, 31 Mart itibariyle yonga üretim bölümünde yeniden yapılanmaya gidecek. Firma bu sayede 3 yılda 11 milyar dolar tasarruf hedefliyor.
Japonya'nın PC devi Fujitsu, Windows 8 yüklü PC ürünlerine olan düşük talep nedeniyle yıl sonu sevkiyat hedeflerine erişemediklerini açıkladı. Firmanın patronu Masami Yamamoto, Avrupa'daki ekonomik krizin de etkisiyle yazılıma olan başlangıç talebinin zayıf olduğunu bildirdi. Fujitsu, 31 Mart tarihinde bitecek mali yıl bitiminde daha önce 7 milyon PC sevkiyatı tahmin ederken, şimdi bu rakam 6 milyona düşmüş durumda.
Analiz uzmanları ise PC endüstrisi konusunda iyimser olunamayacağını belirtiyor. Ucuz tabletlerin tüketici ilgisini kendi üzerine çekmesi nedeniyle PC üreticileri Windows 8 hakkındaki iddialarında yanıldı.
Bilgi teknolojileri sektörüne de odaklanan Fujitsu'nun PC ve mobil cihaz satışları toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturuyor. Firma bu bakımdan PC ürünlerinde fiyat kırmak istemiyor. Bunun yerine ürün odaklı yaklaşımdan hizmet odaklı yaklaşıma geçiş planlanıyor.
Fujitsu, K süper bilgisayarının üreticisi olmasına rağmen, 31 Mart itibariyle yonga üretim bölümünde yeniden yapılanmaya gidecek. Firma bu sayede 3 yılda 11 milyar dolar tasarruf hedefliyor.
http://mobile.bloomberg.com/news/2012-12-27/fujitsu-to-miss-shipment-goal-for-pcs-as-demand-in-europe-slumps.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha beterini hak ediyorsunuz sayın Microsoft...
Bu anllatıklarımın dışında Masaüstü piyasası o kadar çabuk öldü, bitti aşamasına gelemez istesede gelemez. Masaüstü'nün performans olarak üstün bir yanı olmasa, kim ister sanayi elektriği harcar gibi işlem yapan koca bir makine yığınını. Hazır PC olayına gelecek olursak eğer bence hiç olmaması gerekir diye düşünsemde şöyle bir avantajı var eğer amaç çocuklar içinse zaten oyun amaçlı değilse, ortalama iyi bir işlem yapacak hazır pc'ler herzaman olacaktır. Kimse aynı özellikte bir notebook'a iki katı sayılacak bir fiyat vermek istemez.
USB ile atmak istediğiniz doyayı mail yolu ile aalabilirsiniz. USB'den dosya atmak bile çağ dışı. Bulutun giderek yaygınlaştığı bir dönemde USB'de harici disklerde neden dosya taşıyasınız ki?
Günlük bütün işlerimi, iPad ile yapabiliyorsam ağır, hantal, itici PC'ye neden ihtiyaç duyayım.
En iyi internet deneyimi, yüksek grafik kalitesinesahip oyunlar, akıcı bir işletim sistemi, fotoğraf yakalama - düzenleme, video yakalama - düzenleme -izleme, sosyal ağ entegrasyonu, sürekli iletişim, blog yazarlığı, müzik düzenleme vs..
Bunların hepsini 10 saatten fazla prize ihtiyaç duymayan bir cihazla yapıyorsam PC'ye neden ihtiyaç duyayım.
PC dönemi bitiyor, PC yok olmayacak ama artık profesyonel ve iş odaklı farklı bir konuma oturacak.
peki cihazına dosya atman gerekiyorsa ne yapacskın. usb bağlanmaz bişi olmaz. aşağı yukarı aynı ağırlığa özelliğe sahip bi win8 pro tableti masaüstü notebook a yeğlerim. en azından itunesi kurmak için win8 tablet yeterli
Valla bana sorarsanda gereksiz bir alet varsa oda tabletler..
neye ve kime hitap ediyor anlamadım..
Bilgisayarda yaptığın sadece bir kaç işi yapabilirsin tabletlerde onuda zaten telefondanda yapıyorsun artık..
pc candır, win8 canandır
ben çok beğendim win8 i bilmiyorum ama bilgisaayar kullanmak bambaşka bir boyut..
Yanıldığınız konu dokunmatik monitörün fiyatı değil gereksizliği, PC kullanıcısının dokunmatik monitör almak için hiçbir nedeni yok. Masa üstünde dokunmatik kullanmak ergonomik de değil.
Public_Enemy bu Sizin fikrinizdir, arkadaşa bu konuda destek veriyorum, Ben ihtiyaç duyuyorum, Blue Stacks kullanıyorum, dokunmatik monitör lazım, sizin ihtiyaç duymamanız yada gelecekte dahi ihtiyaç duymacak olmanız başkalarının da ihtiyaç duymayacağı anlamına gelmiyor.
Cevap verdiğinizi sandığınız konunun dışındasınız, Siz almazsınız olur biter, piyasa sizin için ekran dolu, istediğiniz yerden alabilirsiniz.
Elimde eğer 3000 tl param olsaydı 5 yıllık pc'yi değiştirmeyi daha bir elzem görürdüö. Ancak onun dışında yinede elimde 3000 tl olsa bir telefona veya tablete 1500- 2500 tl arası para vermem. 3000 tl parası olan adamın daha iyi bir oyun oynama mantığıyla Masaüstü PC'lere 3000 tl kadar para yatırması bir yerde makul gözükebilir bir yerde oha dedirtebilir. Her şey kullanıma göre değişir. Ama bu kadar para vermek zorunda kalmasaydık diyorum. İyi demeyelim ortalama bir telefonun S3, lumia,xperia, iphone 4s veya 5 olmasın S2 türevleri olsun, iphone 3 diğerlerinin 2 nesil öncesi olsun bunların bile fiyatı 600-1000 lira arası bir fiyat. Fiyat olarak haklılar çünkü 4 çekirdekli bir telefondan bahsediyoruz. Bugün notebook işlemcilerinde bile pek rastlanmayan 4 çekirdek var. Ama ne kadar etkili orası ayrı bir konu. Tabletleri yanlışım olmasın incelediğimde en düşük 1000 tl'den başladığı en iyisinin 2000 tl ile ifade edildiği bir durum var. 3000tl bir masaüstüne harcama yapmanın hiç yoktan bir avantajı 4 sene arkama bakmadan çatır çatır kullanabiliyor olman ve tadına varabilmektir önemli olan. Bugün iyi denen tabletler, akıllı telefonlara kimse kolay kolay 1-500 ile 2000 tl arası para vermek istemiyor. Almak istermi elbette o telefonları almak ister insanlar. Anlattıklarımın, Windows 8 ile ne alakası var der iseniz bence bu konuda windows 8'in bile bir alakası yok diyebilirim satış piyasasında Ancak, anlatılanlara bakılırsa windows 8'e güvenenleri windows 8 üreticileri çok pis satışa getirmiş.
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