Analiz: PC üreticileri Windows 8 konusunda yanıldı





Windows 8 işletim sisteminin lisans satışları iyi gitse de PC tarafında satışların beklentilerin altında kaldığı yönünde eleştiriler gelmeye devam ediyor.



Japonya'nın PC devi Fujitsu, Windows 8 yüklü PC ürünlerine olan düşük talep nedeniyle yıl sonu sevkiyat hedeflerine erişemediklerini açıkladı. Firmanın patronu Masami Yamamoto, Avrupa'daki ekonomik krizin de etkisiyle yazılıma olan başlangıç talebinin zayıf olduğunu bildirdi. Fujitsu, 31 Mart tarihinde bitecek mali yıl bitiminde daha önce 7 milyon PC sevkiyatı tahmin ederken, şimdi bu rakam 6 milyona düşmüş durumda.



Analiz uzmanları ise PC endüstrisi konusunda iyimser olunamayacağını belirtiyor. Ucuz tabletlerin tüketici ilgisini kendi üzerine çekmesi nedeniyle PC üreticileri Windows 8 hakkındaki iddialarında yanıldı.



Bilgi teknolojileri sektörüne de odaklanan Fujitsu'nun PC ve mobil cihaz satışları toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturuyor. Firma bu bakımdan PC ürünlerinde fiyat kırmak istemiyor. Bunun yerine ürün odaklı yaklaşımdan hizmet odaklı yaklaşıma geçiş planlanıyor.



Fujitsu, K süper bilgisayarının üreticisi olmasına rağmen, 31 Mart itibariyle yonga üretim bölümünde yeniden yapılanmaya gidecek. Firma bu sayede 3 yılda 11 milyar dolar tasarruf hedefliyor.





http://mobile.bloomberg.com/news/2012-12-27/fujitsu-to-miss-shipment-goal-for-pcs-as-demand-in-europe-slumps.html