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Analiz: PC üreticileri Windows 8 konusunda yanıldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sisteminin lisans satışları iyi gitse de PC tarafında satışların beklentilerin altında kaldığı yönünde eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Japonya'nın PC devi Fujitsu, Windows 8 yüklü PC ürünlerine olan düşük talep nedeniyle yıl sonu sevkiyat hedeflerine erişemediklerini açıkladı. Firmanın patronu Masami Yamamoto, Avrupa'daki ekonomik krizin de etkisiyle yazılıma olan başlangıç talebinin zayıf olduğunu bildirdi. Fujitsu, 31 Mart tarihinde bitecek mali yıl bitiminde daha önce 7 milyon PC sevkiyatı tahmin ederken, şimdi bu rakam 6 milyona düşmüş durumda.

Analiz uzmanları ise PC endüstrisi konusunda iyimser olunamayacağını belirtiyor. Ucuz tabletlerin tüketici ilgisini kendi üzerine çekmesi nedeniyle PC üreticileri Windows 8 hakkındaki iddialarında yanıldı.

Bilgi teknolojileri sektörüne de odaklanan Fujitsu'nun PC ve mobil cihaz satışları toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturuyor. Firma bu bakımdan PC ürünlerinde fiyat kırmak istemiyor. Bunun yerine ürün odaklı yaklaşımdan hizmet odaklı yaklaşıma geçiş planlanıyor.

Fujitsu, K süper bilgisayarının üreticisi olmasına rağmen, 31 Mart itibariyle yonga üretim bölümünde yeniden yapılanmaya gidecek. Firma bu sayede 3 yılda 11 milyar dolar tasarruf hedefliyor.


http://mobile.bloomberg.com/news/2012-12-27/fujitsu-to-miss-shipment-goal-for-pcs-as-demand-in-europe-slumps.html Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
Hazır PC üreticileri tahminlerinde yanılmış olabilirler.. Çünkü windows 8 farklı bir arayüz ile geliyordu ve farklı reklamlar ve pazarlama kampanyaları ile daha çok satabileceklerini düşündüler.. Bu yüzden beklentilerini yüksek tutunca bu hedeflerine ulaşamadılar. Dikkat edin zaten PC satışlarında azalma oldu demiyor. hedefleri tutturamadıklarını söylüyorlar. Bu ikisi farklıdır. PC satışları yine her zamanki gibi seyrederken windows 8 ile daha çok satış bekleyen üreticiler hayal kırıklığı yaşadılar. çünkü satışlar aynen devam edecekti windows 8in satış grafiğinde yukarı doğru bir ivme yaratması bekleniyordu ama yeni windows ile tüketicilerin satın alma tercihlerinde bir değişme yaşanmadı, olan budur. Sadece firmaların beklentilerini fazla yüksek tutup ona göre hareket etmemeleri gerekiyordu.. beklentilerini karşılayamayınca sanki suç windows 8deymiş gibi göstermeleri onu görece başarısızmış gibi göstermekten başka bir işe yarayamadı.
Hazır PC üreticileri tahminlerinde yanılmış olabilirler.. Çünkü windows 8 farklı bir arayüz ile geliyordu ve farklı reklamlar ve pazarlama kampanyaları ile dah...
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DH Misafiri 6 yıl
Satislar aynen devam etmiyor, bilakis surekli dusuyor. PC satislari son 11 senede ilk kez 2012 senesinde dususe gecti (IDC ve Gartner'a gore ortalama %8 dustu). Windows 8'den once ureticiler iyimser yaklasip "insanlar Windows 8'i bekledigi icin simdi PC satin almiyorlar" diye dusunduler ama beklenenin aksine Windows 8 de satislari artirmaya bir etki gosteremedi. 2013 senesi PC ureticileri icin daha da zorlu gececege benziyor.
Satislar aynen devam etmiyor, bilakis surekli dusuyor. PC satislari son 11 senede ilk kez 2012 senesinde dususe gecti (IDC ve Gartner'a gore ortalama %8 dustu)....
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OverClocK1ng 6 yıl
İşte insanları öyle salak salak, alıştıkları şeyden zorla vazgeçirmeye zorlarsanız olacağı budur. Neymiş: Tabletler dokunmatikmiş, o yüzden masaüstü bilgisayarlardaki Windows'ta da aynı arayüz olmak zorundaymış. O yüzden de başlat tuşu olamazmış vs. Kıçıkırık ufacık program yüklüyorsun oluyor ama başlat tuşu. Demek ki neymiş: Siz bilerek kaldırmışsınız. Var olan veya orda olan şeyi yazılımsal olarak kapatmışsınız. Yoksa 1.13Mb lık program olmayan bir şeyi o dosya boyutuyla içerecek değil ya.
Daha beterini hak ediyorsunuz sayın Microsoft...
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horationelson 6 yıl
Masaüstü olarak bakacaksak olaya, masaüstülerle hiç uğraşmasak ve yeni çıkacak konsolların (PS4, veya xbox720 veya herhangi bir konsol üreticisi) klavye-mouse desteğiyle ve benim açından daha önemli olan konu Strateji oyunları ile uğraşan firmalarında bu çıkacak konsollarda, bu alanlara yavaş yavaş kayarak artık konsollarda da strateji oyunlarını oynayabilme lüksünü getirmeleri daha bir önem kazandırırdı.Hem konsol piyasasına hareketlilik kazandırır hemde masaüstülerin artık tarihe karışmasına hızla destek sağlamış olurdu. Kim ister ki, yok şu ekran kartımı iyi, bu işlemcimi, o mu bu mu, şu mu dolar fırladı fiyatlar yükseldi, ne zaman inecek gibi vs. bin türlü olumsuzluk uğraşmak.
Bu anllatıklarımın dışında Masaüstü piyasası o kadar çabuk öldü, bitti aşamasına gelemez istesede gelemez. Masaüstü'nün performans olarak üstün bir yanı olmasa, kim ister sanayi elektriği harcar gibi işlem yapan koca bir makine yığınını. Hazır PC olayına gelecek olursak eğer bence hiç olmaması gerekir diye düşünsemde şöyle bir avantajı var eğer amaç çocuklar içinse zaten oyun amaçlı değilse, ortalama iyi bir işlem yapacak hazır pc'ler herzaman olacaktır. Kimse aynı özellikte bir notebook'a iki katı sayılacak bir fiyat vermek istemez.
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caves 6 yıl
oktayakgoz
caves PC dönemi sona eriyor, yaşananlar bu gerçeğin ilk ayak sesleri. Microsoftun PC ile tableti bir araya getiren hibrit işletim sistemi fikri de çökecek. Yani Microsoftun dediği gibi PC+ çağına falan girmedik. Steve Jobsın dediği gibi post PC çağına giriş yapıyoruz. Günlük bütün işlerimi, iPad ile yapabiliyorsam ağır, hantal, itici PCye neden ihtiyaç duyayım. En iyi internet deneyimi, yüksek grafik kalitesinesahip oyunlar, akıcı bir işletim sistemi, fotoğraf yakalama - düzenleme, video yakalama - düzenleme -izleme, sosyal ağ entegrasyonu, sürekli iletişim, blog yazarlığı, müzik düzenleme vs.. Bunların hepsini 10 saatten fazla prize ihtiyaç duymayan bir cihazla yapıyorsam PCye neden ihtiyaç duyayım. PC dönemi bitiyor, PC yok olmayacak ama artık profesyonel ve iş odaklı farklı bir konuma oturacak.
peki cihazına dosya atman gerekiyorsa ne yapacskın. usb bağlanmaz bişi olmaz. aşağı yukarı aynı ağırlığa özelliğe sahip bi win8 pro tableti masaüstü notebook a yeğlerim. en azından itunesi kurmak için win8 tablet yeterli

USB ile atmak istediğiniz doyayı mail yolu ile aalabilirsiniz. USB'den dosya atmak bile çağ dışı. Bulutun giderek yaygınlaştığı bir dönemde USB'de harici disklerde neden dosya taşıyasınız ki?
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Castiel 6 yıl
pc satısları dusuyor dıyenler neyın kafasında ? hazır toplanmış bılgısayar satısları dusuyor toplama yapanlar artık yukselıste, mıllet uyandı casper exper asus hazır almak yerıne onların %30 daha ucuzuna %50 daha fazla performanslı toplama yapıyorlar....
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caves 6 yıl
PC dönemi sona eriyor, yaşananlar bu gerçeğin ilk ayak sesleri. Microsoft'un PC ile tableti bir araya getiren hibrit işletim sistemi fikri de çökecek. Yani Microsoft'un dediği gibi PC+ çağına falan girmedik. Steve Jobs'ın dediği gibi post PC çağına giriş yapıyoruz.
Günlük bütün işlerimi, iPad ile yapabiliyorsam ağır, hantal, itici PC'ye neden ihtiyaç duyayım.
En iyi internet deneyimi, yüksek grafik kalitesinesahip oyunlar, akıcı bir işletim sistemi, fotoğraf yakalama - düzenleme, video yakalama - düzenleme -izleme, sosyal ağ entegrasyonu, sürekli iletişim, blog yazarlığı, müzik düzenleme vs..
Bunların hepsini 10 saatten fazla prize ihtiyaç duymayan bir cihazla yapıyorsam PC'ye neden ihtiyaç duyayım.
PC dönemi bitiyor, PC yok olmayacak ama artık profesyonel ve iş odaklı farklı bir konuma oturacak.
2 Yanıt Yanıtla
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oktayakgoz 6 yıl caves
caves

PC dönemi sona eriyor, yaşananlar bu gerçeğin ilk ayak sesleri. Microsoft'un PC ile tableti bir araya getiren hibrit işletim sistemi fikri de çökecek. Yani Microsoft'un dediği gibi PC+ çağına falan girmedik. Steve Jobs'ın dediği gibi post PC çağına giriş yapıyoruz.

Günlük bütün işlerimi, iPad ile yapabiliyorsam ağır, hantal, itici PC'ye neden ihtiyaç duyayım.

En iyi internet deneyimi, yüksek grafik kalitesinesahip oyunlar, akıcı bir işletim sistemi, fotoğraf yakalama - düzenleme, video yakalama - düzenleme -izleme, sosyal ağ entegrasyonu, sürekli iletişim, blog yazarlığı, müzik düzenleme vs..

Bunların hepsini 10 saatten fazla prize ihtiyaç duymayan bir cihazla yapıyorsam PC'ye neden ihtiyaç duyayım.

PC dönemi bitiyor, PC yok olmayacak ama artık profesyonel ve iş odaklı farklı bir konuma oturacak.



peki cihazına dosya atman gerekiyorsa ne yapacskın. usb bağlanmaz bişi olmaz. aşağı yukarı aynı ağırlığa özelliğe sahip bi win8 pro tableti masaüstü notebook a yeğlerim. en azından itunesi kurmak için win8 tablet yeterli
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s.volkan 6 yıl caves
caves

PC dönemi sona eriyor, yaşananlar bu gerçeğin ilk ayak sesleri. Microsoft'un PC ile tableti bir araya getiren hibrit işletim sistemi fikri de çökecek. Yani Microsoft'un dediği gibi PC+ çağına falan girmedik. Steve Jobs'ın dediği gibi post PC çağına giriş yapıyoruz.

Günlük bütün işlerimi, iPad ile yapabiliyorsam ağır, hantal, itici PC'ye neden ihtiyaç duyayım.

En iyi internet deneyimi, yüksek grafik kalitesinesahip oyunlar, akıcı bir işletim sistemi, fotoğraf yakalama - düzenleme, video yakalama - düzenleme -izleme, sosyal ağ entegrasyonu, sürekli iletişim, blog yazarlığı, müzik düzenleme vs..

Bunların hepsini 10 saatten fazla prize ihtiyaç duymayan bir cihazla yapıyorsam PC'ye neden ihtiyaç duyayım.

PC dönemi bitiyor, PC yok olmayacak ama artık profesyonel ve iş odaklı farklı bir konuma oturacak.



Valla bana sorarsanda gereksiz bir alet varsa oda tabletler..

neye ve kime hitap ediyor anlamadım..

Bilgisayarda yaptığın sadece bir kaç işi yapabilirsin tabletlerde onuda zaten telefondanda yapıyorsun artık..

pc candır, win8 canandır


ben çok beğendim win8 i bilmiyorum ama bilgisaayar kullanmak bambaşka bir boyut..
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oktayakgoz 6 yıl
Urunler cok pahali. Millet ucuz tablet yaparken anlamsiz win8 fiyatlari var. 2700 samsung tablet satmak istiyor ver 1700 bak bakalim ipad aliniyormu. 1000 tl civari klavyeli asus tablet var. Ayni ekran ayni islemci ile rt tablst sat. Yada pro yu 1700 ver hemen alayim. 2700 lira cok para.
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Zenci Forvet 6 yıl
Ben beğenmedim yeni arayüzünü.
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DH Misafiri 6 yıl
aslında iyi birşey üst seviye laptoplar çok pahalı birkaç sene içinde düşer umarım bana göre laptoplar hem tabletlerden hemde masaüstülerden daha da iyi.
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Guest-F8946C419 6 yıl
PC ÜRETİCİLERİ;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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speed_brain 6 yıl
Eğer ki yeni bir pc alıcak olsam , aldığım gün win 7 ye dönerim.
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Public_Enemy 6 yıl
baba_mustafa
PC alımına engel bir kaç sebep var, dokunmatik monitörleri uygun fiyata bulmak zor, toptancılar Bluray Diskler konusunda insanlara ellerindeki boş DVDleri tüketmeleri konusunu dayatmaya çalışıyorlar, SSD fiyatları indi derken çıkıyor, sadece bu 3 muğlak konu bile en ihtiyaç sahibini bile ya beklemeye, ya tablet almaya itiyor.

Yanıldığınız konu dokunmatik monitörün fiyatı değil gereksizliği, PC kullanıcısının dokunmatik monitör almak için hiçbir nedeni yok. Masa üstünde dokunmatik kullanmak ergonomik de değil.
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hacı.basat 6 yıl Public_Enemy
Public_Enemy
baba_mustafa
PC alımına engel bir kaç sebep var, dokunmatik monitörleri uygun fiyata bulmak zor, toptancılar Bluray Diskler konusunda insanlara ellerindeki boş DVDleri tüketmeleri konusunu dayatmaya çalışıyorlar, SSD fiyatları indi derken çıkıyor, sadece bu 3 muğlak konu bile en ihtiyaç sahibini bile ya beklemeye, ya tablet almaya itiyor.

Yanıldığınız konu dokunmatik monitörün fiyatı değil gereksizliği, PC kullanıcısının dokunmatik monitör almak için hiçbir nedeni yok. Masa üstünde dokunmatik kullanmak ergonomik de değil.

Public_Enemy bu Sizin fikrinizdir, arkadaşa bu konuda destek veriyorum, Ben ihtiyaç duyuyorum, Blue Stacks kullanıyorum, dokunmatik monitör lazım, sizin ihtiyaç duymamanız yada gelecekte dahi ihtiyaç duymacak olmanız başkalarının da ihtiyaç duymayacağı anlamına gelmiyor.
Cevap verdiğinizi sandığınız konunun dışındasınız, Siz almazsınız olur biter, piyasa sizin için ekran dolu, istediğiniz yerden alabilirsiniz.
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horationelson 6 yıl
eulogy
İnsanların alım gücünü başka şeylere yönlendirmesi burada sözkonusu bence ve tabletlerden çok akıllı telefon benzeri cihazlar ve internet üzerinden içerik alımı artık insanların alım gücünde etkili. Çoğumuzda bir pc var (laptop, masaüstü vs) 3000 Tl param varsa yeni özellikli bir pc alacağıma bir akıllı telefon tablet benzeri bir şey alırım diye düşünüyor insalar. Tabi asıl akıllı telefon tabi ki...

Elimde eğer 3000 tl param olsaydı 5 yıllık pc'yi değiştirmeyi daha bir elzem görürdüö. Ancak onun dışında yinede elimde 3000 tl olsa bir telefona veya tablete 1500- 2500 tl arası para vermem. 3000 tl parası olan adamın daha iyi bir oyun oynama mantığıyla Masaüstü PC'lere 3000 tl kadar para yatırması bir yerde makul gözükebilir bir yerde oha dedirtebilir. Her şey kullanıma göre değişir. Ama bu kadar para vermek zorunda kalmasaydık diyorum. İyi demeyelim ortalama bir telefonun S3, lumia,xperia, iphone 4s veya 5 olmasın S2 türevleri olsun, iphone 3 diğerlerinin 2 nesil öncesi olsun bunların bile fiyatı 600-1000 lira arası bir fiyat. Fiyat olarak haklılar çünkü 4 çekirdekli bir telefondan bahsediyoruz. Bugün notebook işlemcilerinde bile pek rastlanmayan 4 çekirdek var. Ama ne kadar etkili orası ayrı bir konu. Tabletleri yanlışım olmasın incelediğimde en düşük 1000 tl'den başladığı en iyisinin 2000 tl ile ifade edildiği bir durum var. 3000tl bir masaüstüne harcama yapmanın hiç yoktan bir avantajı 4 sene arkama bakmadan çatır çatır kullanabiliyor olman ve tadına varabilmektir önemli olan. Bugün iyi denen tabletler, akıllı telefonlara kimse kolay kolay 1-500 ile 2000 tl arası para vermek istemiyor. Almak istermi elbette o telefonları almak ister insanlar. Anlattıklarımın, Windows 8 ile ne alakası var der iseniz bence bu konuda windows 8'in bile bir alakası yok diyebilirim satış piyasasında Ancak, anlatılanlara bakılırsa windows 8'e güvenenleri windows 8 üreticileri çok pis satışa getirmiş.
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hacı.basat 6 yıl
Bana PC işim gereği lazım, boş BD almak için Ankara'dan kalkıp Eskişehir'e gitmem gerekecek, sonra da adamlar PC satışlarından şikayet edecekler, Yalan dünya.
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