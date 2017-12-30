Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz: PS5 ve yeni Xbox 2021'de gelecek

Playstation 4 ve Xbox One X'in devamında ara nesil olarak adlandırabileceğimiz PlayStation 4 ve Xbox One X piyasaya çıktı. Peki yeni nesil konsollar ne zaman çıkacak?
1 yıl
5,6b
1
18
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güncel konsol neslinin temsilcileri PlayStation 4 ve Xbox One, dördüncü yıllarını doldurmuş bulunmaktalar. Bu süreçte her iki konsol da daha yüksek performans isteyen oyuncuları göz önünde bulundurarak güncellendi ve ortaya PlayStation 4 Pro ile Xbox One X çıktı. Peki ya yeni nesil konsollar ne zaman çıkacak.
Pek çok kesim için özellikle 2018 yılı içerisinde PlayStation 4 cephesinde çıkış yapacak özel oyunlar göz önünde bulundurularak 2019'dan önce herhangi bir yeni nesil konsolun çıkış yapması beklenmiyor.
Analistler için de durum farklı değil. IDC analistlerinden Lewis Ward'a göre PlayStation 5 ve yeni Xbox konsolu 2021'de çıkabilir. Tabi Lewis bunun sadece kendi fikri olduğunu belirtiyor. Özellikle PS4 Pro ve Xbox One X'in bu neslin ömrünü uzatacağını düşünen analiste göre PlayStation 4, 100 milyon satış barajını 2019'da geçecek.
Şayet durum bu tahminlerdeki gibi olursa mevcut neslin ömrü geçtiğimiz nesil ile benzer olacak. Xbox One, Xbox 360'dan 8 yıl sonra, PlayStation 4 ise PlayStation 3'ten 7 yıl sonra piyasaya sürülmüştü. Her iki konsol da 2013'ün Kasım ayında çıkış yapmıştı.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Analiz_PS4_2019da_100_Milyona_Ulasacak_PS5_ve_Yeni_Xbox_2021de_Gelecek-89740.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
2021e kadar kim bekleyecek allah aşkına ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Çok saçma bir analiz. Zaten dökülen Xbox one'ın 2021'e kadar dayanması mümkün değil. Oyunları xbox one'a göre yapıyor.
En geç 2019-2020'de PS5 geliyor. Microsoft geç kalıp eski nesil ile oyalanırsa bedelini ağır öder
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leandrejose 6 ay DH Misafiri
Yanılıyorsun şuan Xbox One X'i en çok zorlayan oyun Read Dead Redemption 2. Bu oyunda konsolu zaten çalışması gereken seviyesinde çalıştırıyor. Xbox One X şuan zamanının üstünde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
One X varken Pro çok dayanmaz. Seneye E3'te tanıtılır diyicem ama God Of War'ın çıkış tarihi 31 Aralık 2018 :/
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurozka 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

One X varken Pro çok dayanmaz. Seneye E3'te tanıtılır diyicem ama God Of War'ın çıkış tarihi 31 Aralık 2018 :/


incelemeler gösteriyorki xbox one x 6 tf ile güçlü ama 1070 ayarında bir kartın yanına yaklaşamıyor. ve yazılım olarakta ps4 gibi özel yazılımlarla performans artmayacağı için makasın çok aşılacağını düşünmüyorum. sonuçta biri 4,2 tf diğeri 6 tf. yazılım optimizasyonunu da katınca arada fark kalmıyor. örnek: 256 mb+256 mb ram ile ps3 ve grafikleri. 512 mb ram ile pc bırak oyunu exceli bile zar zor açar.incelemeler gösteriyorki xbox one x 6 tf ile güçlü ama 1070 ayarında bir kartın yanına yaklaşamıyor. ve yazılım olarakta ps4 gibi özel yazılımlarla performans artmayacağı için makasın çok aşılacağını düşünmüyorum. sonuçta biri 4,2 tf diğeri 6 tf. yazılım optimizasyonunu da katınca arada fark kalmıyor. örnek: 256 mb+256 mb ram ile ps3 ve grafikleri. 512 mb ram ile pc bırak oyunu exceli bile zar zor açar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 1 yıl
PS5, 2019 E3'de duyurulacak ve 2020 başlarında satışa çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl
PS3 8 yıl dayanmıştı, PS4 dayanamadı PRO çıkardılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Texassm0ke 1 yıl
yeni oyunlar çıkar, grafikler artar, bunlarda ona uygun daha güçlü yeni nesil konsolu çıkartır, şuanlık zorlayan oyun yok galba o yüzden çıkmayabilir. şu 2018 2019 atlatılınca belli olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
PC donanım güncelleme işinden pek farkı kalmadı konsolların...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pofpor01 1 yıl
Ben de bu yaz pro almayı düşünüyorum; ama PS4 Pro 2 diye bir şey çıkar mı diye düşünmüyor değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
ee proya güncelleyelim o zaman, gelecek sağlam oyunları en kaliteli şekild eoynayalım, 2021 iyi bir süre.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl
En erken 2019 , en geç 2020 olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5597 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xbox one, playstation 5 ve
7 etiket daha playstation 4 pro xbox one x sony playstation 5 Oyun Konsolları Ev Elektroniği Yusuf Akbaş Oyunlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl WeChat uygulaması elektronik kimlik olarak kullanılacak 1 yıl 18:9 ekranlı ZTE Blade V9 geliyor 1 yıl Volkswagen'in piyasaya süreceği elektrikli otomobiller belli oluyor 1 yıl Üç arka kameraya sahip Huawei P20 serisinin şematik görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl İkinci KURYED Deniz Kuvvetlerine teslim edildi 1 yıl 4700 Bitcoin'in çalındığı madencilik şirketinin CEO'su istifa etti 1 yıl Yavaşlayan iPhone’ların ülkemizdeki pil değişim ücreti belli oldu 1 yıl Nokia 2 yeni güncellemeyle performans çıtasını yükseltecek 1 yıl Nihat Zeybekçi'den Bitcoin açıklaması: ''Yasal düzenleme olmayacak'' 1 yıl Dünyanın en küçük telefonu rekor bağış peşinde 1 yıl G.Skill’den bu kez 64GB DDR4 SO-DIMM belleklerde hız rekoru 1 yıl Çinli iş adamı kuruşla BMW aldı 1 yıl Yurt dışı alış verişe vergi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl LED ampuller yarım milyar ton karbondioksit salınımının önüne geçti 1 yıl 2017'de korsan yollardan en çok indirilen diziler açıklandı 1 yıl Anket: 2017'nin en iyi otomobilini seçiyoruz 1 yıl E-ticaret’te ihracat dönemi başlıyor 1 yıl En yetkili ağızdan S400 Açıklaması 1 yıl Çin, hipersonik planörlü balistik füzeyi test etti 1 yıl Sonos ve Bose hoparlörleri hacklendi, gece yarısı ürkütücü sesler çalındı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Analiz: PS5 ve yeni Xbox 2021'de gelecek Sonraki Microsoft'un PUBG reklamında kullandığı görsel çalıntı mı? 1 yıl SoftBank Uber hisselerinin yüzde 15'ini satın aldı 1 yıl WhatsApp orta parmak emojisine dava tehdidi 1 yıl Ripple'dan tarihi rekor: En büyük ikinci kripto para oldu 1 yıl iPhone X fiyatında indirim olabilir 1 yıl Apple'ın hatasını fırsata çevirdiler: İtalyan giyim firmasının Steve Jobs zaferi 1 yıl Tokyo 2020 olimpiyatlarında güvenlik yüz tanıma ile sağlanacak 1 yıl Microsoft Andromeda OS uygulamaları internette görüldü 1 yıl Koenigsegg Regera'nın çarpışma ve işkence testleri yayınlandı [video] 1 yıl Güney Kore'den kripto para ticaretine sınırlama 1 yıl Sony h.ear on 2 NC | Aktif gürültü engellemeli kablosuz kulaklık ilk izlenim 1 yıl Türkiye'nin deprem haritası güncellendi: Mahalle mahalle risk dağılımını görün! 1 yıl 2017 yılının en iyi dizileri 1 yıl Uber'e büyük ceza geldi: Taksicilerden Uber artık yasal değil iddiası! 1 yıl Meizu M5 Note ve Meizu M5s resmi olarak Türkiye'de! İşte fiyatı: 1 yıl Telefonları yavaşlatan Apple’a Türkiye’den ilk dava 1 yıl Chrome OS yakında Android uygulamalarını arka planda çalıştırabilecek 1 yıl 2018'de gelecek Snapdragon 845'li amiral gemisi telefonların listesi sızdı 1 yıl Ödenmemiş borç sonrasında alınan açma kapama cezası kalkıyor 1 yıl iPhone'ları yavaşlatan Apple'a ''planlı eskitme'' davası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim