Analiz: PS5 ve yeni Xbox 2021'de gelecek

Güncel konsol neslinin temsilcileri PlayStation 4 ve Xbox One, dördüncü yıllarını doldurmuş bulunmaktalar. Bu süreçte her iki konsol da daha yüksek performans isteyen oyuncuları göz önünde bulundurarak güncellendi ve ortaya PlayStation 4 Pro ile Xbox One X çıktı. Peki ya yeni nesil konsollar ne zaman çıkacak.

Pek çok kesim için özellikle 2018 yılı içerisinde PlayStation 4 cephesinde çıkış yapacak özel oyunlar göz önünde bulundurularak 2019'dan önce herhangi bir yeni nesil konsolun çıkış yapması beklenmiyor.

Analistler için de durum farklı değil. IDC analistlerinden Lewis Ward'a göre PlayStation 5 ve yeni Xbox konsolu 2021'de çıkabilir. Tabi Lewis bunun sadece kendi fikri olduğunu belirtiyor. Özellikle PS4 Pro ve Xbox One X'in bu neslin ömrünü uzatacağını düşünen analiste göre PlayStation 4, 100 milyon satış barajını 2019'da geçecek.

Şayet durum bu tahminlerdeki gibi olursa mevcut neslin ömrü geçtiğimiz nesil ile benzer olacak. Xbox One, Xbox 360'dan 8 yıl sonra, PlayStation 4 ise PlayStation 3'ten 7 yıl sonra piyasaya sürülmüştü. Her iki konsol da 2013'ün Kasım ayında çıkış yapmıştı.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Analiz_PS4_2019da_100_Milyona_Ulasacak_PS5_ve_Yeni_Xbox_2021de_Gelecek-89740.htm