Analiz: Ülkemizdeki her 5 kişiden 1'i iş telefonu güvenliğini sağlamıyor

Kurumsal mobilite, güvenlik ve ağ teknolojileri şirketi Aruba Networks 23 ülkede yaklaşın 11 500 çalışan ile yaptığı mobil güvenlik anketi raporunu yayınladı. HP bünyesinde çalışmaya devam eden şirket elde ettiği veriler ile iş hayatında kullanılan mobil cihazların güvenlik risklerini ortaya koyuyor.

Günümüzde bir çok beyaz yakalı iş için ayrı bir akıllı telefon kullanıyor. Rapor sonuçlarına göre batıdaki gelişmiş pazarlarda iş cihazlarının daha az güvenlik riski taşıdığı görülürken doğuya doğru gittikçe gelişmekte olan pazarlarda risklerin artması dikkat çekiyor.

Yapılan araştırma ülkemizdeki her 100 çalışandan 18'inin iş için kullandığı akıllı telefonunda güvenlik şifresi kullanmadığını gösteriyor. Bu oran Birleşik Krallık'ta 100'de 12 seviyesine kadar inerken Malezya'da ise 100'de 29'a kadar yükseliyor.

Bir diğer önemli güvenlik unsuru ise iş telefonlarının başka kişilerin eline geçmesi. Bu konuda yapılan araştırma ise Çin'deki bir çalışanın iş telefonunun her ay ortalama 19 kez başkalarına verildiğini gösteriyor. Bu rakam İsveç'de ayda ortalama 7 seviyesinde.

Bunun dışında iş telefonlarının farklı amaçlarla kullanılması da şirket bilgilerinin istemsizce paylaşılmasına sebep olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri(BAE)'nde çalışan her 100 kişiden 48'i mobil cihazın amacı dışında kullanılması ile kişisel veya şirket verilerinde kayıp yaşadıklarını itiraf ediyor. ABD'de ise benzer şekilde veri kaybı yaşadığını itiraf edenlerin oranı 100'de 24.

Araştırma sonucunda çalışkan alışkanlıkları en riski 5 ülke Malezya, Tayland, Güney Kore, Çin ve BAE şeklinde sıralanıyor. En güvenli olanlar ise İsveç, ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Norveç.