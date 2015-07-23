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Analiz: Ülkemizdeki her 5 kişiden 1'i iş telefonu güvenliğini sağlamıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Analiz: Ülkemizdeki her 5 kişiden 1'i iş telefonu güvenliğini sağlamıyor
 
Kurumsal mobilite, güvenlik ve ağ teknolojileri şirketi Aruba Networks 23 ülkede yaklaşın 11 500 çalışan ile yaptığı mobil güvenlik anketi raporunu yayınladı. HP bünyesinde çalışmaya devam eden şirket  elde ettiği veriler ile iş hayatında kullanılan mobil cihazların güvenlik risklerini ortaya koyuyor.
Günümüzde bir çok beyaz yakalı iş için ayrı bir akıllı telefon kullanıyor. Rapor sonuçlarına göre batıdaki gelişmiş pazarlarda iş cihazlarının daha az güvenlik riski taşıdığı görülürken doğuya doğru gittikçe gelişmekte olan pazarlarda risklerin artması dikkat çekiyor.
Yapılan araştırma ülkemizdeki her 100 çalışandan 18'inin iş için kullandığı akıllı telefonunda güvenlik şifresi kullanmadığını gösteriyor. Bu oran Birleşik Krallık'ta 100'de 12 seviyesine kadar inerken Malezya'da ise 100'de 29'a kadar yükseliyor.
Bir diğer önemli güvenlik unsuru ise iş telefonlarının başka kişilerin eline geçmesi. Bu konuda yapılan araştırma ise Çin'deki bir çalışanın iş telefonunun her ay ortalama 19 kez başkalarına verildiğini gösteriyor. Bu rakam İsveç'de ayda ortalama 7 seviyesinde. 
Bunun dışında iş telefonlarının farklı amaçlarla kullanılması da şirket bilgilerinin istemsizce paylaşılmasına sebep olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri(BAE)'nde çalışan her 100 kişiden 48'i mobil cihazın amacı dışında kullanılması ile kişisel veya şirket verilerinde kayıp yaşadıklarını itiraf ediyor. ABD'de ise benzer şekilde veri kaybı yaşadığını itiraf edenlerin oranı 100'de 24.
Araştırma sonucunda çalışkan alışkanlıkları en riski 5 ülke Malezya, Tayland, Güney Kore, Çin ve BAE şeklinde sıralanıyor. En güvenli olanlar ise İsveç, ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Norveç.
Analiz: Ülkemizdeki her 5 kişiden 1'i iş telefonu güvenliğini sağlamıyor
 

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apeirons 4 yıl en beğenilen Desider Specialist
Desider Specialist
iPhone alın, Jailbreak yapmayın. daha üst güvenlik yok. ancak benim güvene igtiyacım yok. çıplak fotolarımı çekmiyorum. rahat rahat Jailbreak yapıyorum

Daha üst güvenlik BlackBerry de olmasın?
Desider SpecialistiPhone alın, Jailbreak yapmayın. daha üst güvenlik yok. ancak benim güvene igtiyacım yok. çıplak fotolarımı çekmiyorum. rah...
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Yanıtla +9
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BekirTemel 4 yıl
Güvenliği sağlamaya çalışanlarada ''Senin bilgilerini alıp ne yapsınlar yeaaa'' deniyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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abdullaharif 4 yıl
bütün sistemleri kullanan biri olarak rahatlıkla en güvenli sistem blackberry os 10.x diyebilirim. ikinci sırayı windows phone ve ios zorlar. androidi ise hangi sıraya koysam bilemem. ne kadar mobil işletim sistemi varsa en güvensizi android diyebilirim. mecburen çantamda bir adet de android telefon taşıyorum uygulama denemek için. heryerinden spam ve reklam fışkırıyor. yüklediğiniz uygulamaların kaldıramadığınız mecburi olarak verdiğiniz ilginç izinleri de cabası. artık telefon rehberimiz ve özel bilgilerimiz kimin eline geçiyorsa... mecbursun diyor uygulama şirketi, mecbursun diyor arkadaş, cihaz kimliğini, rehberini, mesajlarını okumam lazım diyor bana mecbur izin vereceksin diyor. lan arkadaş sen altı üstü flaş ışığını yakacaksın ne yapacan bu kadar özel bilgiyi veriyi? Bazı custom rom veya bazı firmaların romlarında bu izinler kaldırılabilir ama bazı işte... blackberry de bu gibi güvenlik önlemleri alınmış mesela. ha bana sorsan androide de antivirüs falan filan yüklemem. güvenli sitelerde bile spam reklamlar yağıyor ama ben güvenlik yazılımına gerek duymam. root falan filan da yapmam çok gerekmedikçe. herkes kendi güvenliğini sağlasın diyeceğim ama baştan güvensiz zaten. mobil cihazlarıma hiç virüs ve reklam yazılımı dadanmadı ama dediğim gibi google başlı başına virüs ve veri hırsızı. ha tabi diğer üreticiler de aynı şekilde verilerini alıyor saklıyor ama google bunu göstere göstere yapıyor. yoksa microsoft ve apple da anasının gözü yani.
bütün sistemleri kullanan biri olarak rahatlıkla en güvenli sistem blackberry os 10.x diyebilirim. ikinci sırayı windows phone ve ios zorlar. androidi ise hang...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 4 yıl
Android ve IOS'un kendisi trojan. Her bilgiyi Google ve Apple'a yolladıktan sonra basit ayarlar ve app'lerle neyin güvenliğini sağlayacaksınız ? Güvenlik isteyen Blackberry kullansın. Gerisi faso fiso.
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Germiyanlı 4 yıl
Tonlarca özel belge ve bilgilerim var
Şifrem var,icloud açık...rahatım
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BekirTemel 4 yıl
Güvenliği sağlamaya çalışanlarada ''Senin bilgilerini alıp ne yapsınlar yeaaa'' deniyor.
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abdullaharif 4 yıl
bütün sistemleri kullanan biri olarak rahatlıkla en güvenli sistem blackberry os 10.x diyebilirim. ikinci sırayı windows phone ve ios zorlar. androidi ise hangi sıraya koysam bilemem. ne kadar mobil işletim sistemi varsa en güvensizi android diyebilirim. mecburen çantamda bir adet de android telefon taşıyorum uygulama denemek için. heryerinden spam ve reklam fışkırıyor. yüklediğiniz uygulamaların kaldıramadığınız mecburi olarak verdiğiniz ilginç izinleri de cabası. artık telefon rehberimiz ve özel bilgilerimiz kimin eline geçiyorsa... mecbursun diyor uygulama şirketi, mecbursun diyor arkadaş, cihaz kimliğini, rehberini, mesajlarını okumam lazım diyor bana mecbur izin vereceksin diyor. lan arkadaş sen altı üstü flaş ışığını yakacaksın ne yapacan bu kadar özel bilgiyi veriyi? Bazı custom rom veya bazı firmaların romlarında bu izinler kaldırılabilir ama bazı işte... blackberry de bu gibi güvenlik önlemleri alınmış mesela. ha bana sorsan androide de antivirüs falan filan yüklemem. güvenli sitelerde bile spam reklamlar yağıyor ama ben güvenlik yazılımına gerek duymam. root falan filan da yapmam çok gerekmedikçe. herkes kendi güvenliğini sağlasın diyeceğim ama baştan güvensiz zaten. mobil cihazlarıma hiç virüs ve reklam yazılımı dadanmadı ama dediğim gibi google başlı başına virüs ve veri hırsızı. ha tabi diğer üreticiler de aynı şekilde verilerini alıyor saklıyor ama google bunu göstere göstere yapıyor. yoksa microsoft ve apple da anasının gözü yani.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Desider Specialist 4 yıl
iPhone alın, Jailbreak yapmayın. daha üst güvenlik yok. ancak benim güvene igtiyacım yok. çıplak fotolarımı çekmiyorum. rahat rahat Jailbreak yapıyorum
1 Yanıt Yanıtla
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apeirons 4 yıl Desider Specialist
Desider Specialist
iPhone alın, Jailbreak yapmayın. daha üst güvenlik yok. ancak benim güvene igtiyacım yok. çıplak fotolarımı çekmiyorum. rahat rahat Jailbreak yapıyorum

Daha üst güvenlik BlackBerry de olmasın?
Yanıtla +9
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Microsoft Specialist 4 yıl
şoyle daha doğru olur
her 10 kişiden 7sı sağlamıyor
2si sağlıyor
1i zaten wp kullanıyor
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Guest-FC9A03247 4 yıl
Türkler zaten Bi virüs programı yükleyince iş bitiyor sanıyor
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