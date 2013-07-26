Analiz : Yılın ikinci çeyreğinde mobil telefon pazarı yüzde 6, akıllı telefon pazarı yüzde 52 büyüdü





Artık akıllı telefonların düşük fiyatları nedeniyle cep telefonlarının yerine tercih edilmeye başladığını ve bunun da tablolara yansıdığını görüyoruz. Bu ilgi kayması cep telefonu pazarının yükselişini kısıtlarken, akıllı telefon pazarını ise şaha kaldırıyor.





IDC tarafından yapılan yılın ikinci çeyrek analizine göre cep telefonu pazarı yıl bazında yüzde 6 büyüme ile toplam 432 milyon satış yaptı. Cep telefonu pazarının lideri Samsung son çeyrekte de değişmezken, 113 milyon adetlik satışla yüzde 26 paya sahip. Yıl bazında artış ise yüzde 16.3.





İkinci Nokia yıl bazında yüzde 27 düşüşle 61.1 milyon cep telefonu satışı yaparken, payını yüzde 14'te tuttu. Apple cep telefonu satmamasına rağmen iPhone modelleri sayesinde yüzde 7.2 payla üçüncü sırada. Yıllık yüzde 26 artışla dikkat çeken LG 16.2 milyon cihaz satışı ve yüzde 3.7 pay ile dördüncü sıraya yerleşiyor. Beşinci sırada ise ZTE yer alıyor.





Geçen yıl aynı dönemde akıllı telefon satışları cep telefonu satışlarının yüzde 40'ına denk gelmekteydi. Ancak akıllı telefon pazarının önlenemez yükselişi son çeyrekte bu oranı yüzde yüzde 60 civarına çıkardı.





Akıllı telefon pazarı son çeyrekte yıllık yüzde 52 artışla 238 milyon ünite sevkiyatına sahip oldu. Samsung 72.4 milyon akıllı telefon satışı ve yüzde 30 pay ile pazarın lideri durumunda. 31.2 milyon iPhone satışı ve yüzde 13.1 pay ile Apple ikinci, 12.1 milyon satış ve yüzde 5.1 pay ile LG üçüncü sırada. LG'nin yıllık yüzde 108 artışla ZTE'yi devirerek üçüncülüğe çıkması ise dikkat çekici. Lenovo da yüzde 130 artışla 11.3 milyon satış yaptı ve beşinci sıraya yerleşti.





IDC uygun fiyatlı akıllı telefonların trendini yükselttiğine dikkat çekiyor. Firmaların uygun fiyata rağmen premium özelliklerini tüketicilere sunması ise başarı için anahtar kabul ediliyor.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24239313