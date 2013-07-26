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Analiz : Yılın ikinci çeyreğinde mobil telefon pazarı yüzde 6, akıllı telefon pazarı yüzde 52 büyüdü

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Yılın ikinci çeyreğinde mobil telefon pazarı yüzde 6, akıllı telefon pazarı yüzde 52 büyüdü

Artık akıllı telefonların düşük fiyatları nedeniyle cep telefonlarının yerine tercih edilmeye başladığını ve bunun da tablolara yansıdığını görüyoruz. Bu ilgi kayması cep telefonu pazarının yükselişini kısıtlarken, akıllı telefon pazarını ise şaha kaldırıyor.

IDC tarafından yapılan yılın ikinci çeyrek analizine göre cep telefonu pazarı yıl bazında yüzde 6 büyüme ile toplam 432 milyon satış yaptı. Cep telefonu pazarının lideri Samsung son çeyrekte de değişmezken, 113 milyon adetlik satışla yüzde 26 paya sahip. Yıl bazında artış ise yüzde 16.3. 

İkinci Nokia yıl bazında yüzde 27 düşüşle 61.1 milyon cep telefonu satışı yaparken, payını yüzde 14'te tuttu. Apple cep telefonu satmamasına rağmen iPhone modelleri sayesinde yüzde 7.2 payla üçüncü sırada. Yıllık yüzde 26 artışla dikkat çeken LG 16.2 milyon cihaz satışı ve yüzde 3.7 pay ile dördüncü sıraya yerleşiyor. Beşinci sırada ise ZTE yer alıyor.

Geçen yıl aynı dönemde akıllı telefon satışları cep telefonu satışlarının yüzde 40'ına denk gelmekteydi. Ancak akıllı telefon pazarının önlenemez yükselişi son çeyrekte bu oranı yüzde yüzde 60 civarına çıkardı.

Akıllı telefon pazarı son çeyrekte yıllık yüzde 52 artışla 238 milyon ünite sevkiyatına sahip oldu. Samsung 72.4 milyon akıllı telefon satışı ve yüzde 30 pay ile pazarın lideri durumunda. 31.2 milyon iPhone satışı ve yüzde 13.1 pay ile Apple ikinci, 12.1 milyon satış ve yüzde 5.1 pay ile LG üçüncü sırada. LG'nin yıllık yüzde 108 artışla ZTE'yi devirerek üçüncülüğe çıkması ise dikkat çekici. Lenovo da yüzde 130 artışla 11.3 milyon satış yaptı ve beşinci sıraya yerleşti.

IDC uygun fiyatlı akıllı telefonların trendini yükselttiğine dikkat çekiyor. Firmaların uygun fiyata rağmen premium özelliklerini tüketicilere sunması ise başarı için anahtar kabul ediliyor.  

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24239313 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chequevara 5 yıl
bizim milletimizde bu kafa varken sansung daha çok ekmek yer bu ülkeden :)
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Puskév 5 yıl chequevara
chequevara

bizim milletimizde bu kafa varken sansung daha çok ekmek yer bu ülkeden :)

Neden ki ?
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gel pc pc 5 yıl chequevara
chequevara

bizim milletimizde bu kafa varken sansung daha çok ekmek yer bu ülkeden :)

adamlar yapıyorki satıyor, işi biliyorki seviliyor
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THESTER 5 yıl
wolf silver
Gelecek yıl lenovo Lg yi geçer.. Sony burda görünmüyor.. Ayrıca samsung ve apple yi tebrik etmek gerek..

Sen kupon falan yapma :D
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fuckulteli 5 yıl
Nokia standart cep telefonu pazarında hâlâ lider değil miydi? Samsung'un standart cep telefonları Nokia kadar iyi pazarlanamıyor diye biliyorum. Gerçi Türkiye için konuşayım, eğer akıllı telefon almayacaksanız tercih edilecek marka Nokia değil mi? Telefon bulması da kolay? Samsung akıllı telefon pazarında pay almak için çalışıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
LG'nin yıllık yüzde 108 artışla ZTE'yi devirerek üçüncülüğe çıkması ise dikkat çekici burda yüzde 108 den bahsediliyor. lg böyle büyümeye devam ederse apple ın önüne geçebilir bu yıl lg çok iyi gidiyor bence ben lg nin yeni çıkacak olan g2 modelini merak ediyorum birde l9 modelinin ikinci versiyonunu o daha kullanıcı dostu olacaktır fiyat konusunda ama helal olsun lg ye zaten yeniliklerin öncüsünden bu beklenirdi.
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gokhans19 5 yıl
Hauntedd

En üstte niye niye ayfon ber :)


Nasıl baktığına bağlı. En alttakide işte böyle hepsini kucağa aldım diyebilir :D
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Gl4dius 5 yıl
Şehr-i Hüzün
yigitkurular oley Nokia ikinci
Nokianın iyi bir yerde olmasını istiyorum nedensizce. Efsane...

Nokia bir aşktır çoğu kişinin ilk telefonu nokiadır :d birde yılan oyunu var tabi o oyunla büyüyen nesiller oldu :D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
samsung'un akıllı telefonlarını almaları tamamda neden mobil telefonlarını alırlar anlamadım nokian'ın normal telefonları cok daha kaliteli ve sağlam
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yigitkurular 5 yıl
oley Nokia ikinci
1 Yanıt Yanıtla +3
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Şehr-i Hüzün 5 yıl yigitkurular
yigitkurular

oley Nokia ikinci

Nokia'nın iyi bir yerde olmasını istiyorum nedensizce. Efsane...
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wolf silver 5 yıl
Gelecek yıl lenovo Lg yi geçer..
Sony burda görünmüyor.. Ayrıca samsung ve apple yi tebrik etmek gerek..
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Hauntedd 5 yıl
En üstte niye niye ayfon ber :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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Elder Wand 5 yıl Hauntedd
Hauntedd

En üstte niye niye ayfon ber :)

Subliminal mesaj veriyorlar


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