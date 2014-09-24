Analiz : İlk Snapdragon 810 yongaseti taşıyan akıllı telefonlar Çinlilerden geliyor





Akıllı telefon pazarında 64-bitlik işlemciler yavaş yavaş kendisini gösterirken, en üst sırada iPhone 6 serisi ve Exynos 5433 yongasetli Galaxy Note 4 bulunuyor. Diğer modeller ise Snapdragon destekli ve genelde orta seviyede konumlanıyor.





Bu sınıfta en iyi oyunculardan biri sayılan Snapdragon 810 henüz piyasada olmadığı için modellerin sayısı da oldukça az. İlk modellerin ise gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor.





Analiz uzmanlarına göre yongasetini ilk kullanacak olan markaların Çin'den çıkması kuvvetle muhtemel. Bu markalar da Oppo, Xiaomi veya Vivo'dan birisi olacak. Oppo ve Xiaomi amiral gemi modellerini kısa süre önce piyasaya sürdüğü için Vivo'nun potaya girmesi daha akla yakın görünüyor.





Vivo ilk 2K ekranlı akıllı telefonu Xplay 3S modelini lanse etmesiyle tanınıyor. Aynı seride bu kez Snapdragon 810 yongasetini kullanması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak yine de gelecek yılı beklemek zorundayız.





Qualcomm'un masaüstü sınıfı işlemci olarak tabir ettiği Snapdragon 810 yongaseti 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada barındırırken grafik tarafında da Adreno 430 yer alıyor. Yongaseti henüz benchmark skorlarında kendisine yer bulamadı ancak 64-bitlik Tegra K1 ile Snapdragon 805 ve Exynos 5433 arasına yerleşmesi bekleniyor.

http://www.trustedreviews.com/news/vivo-xplay-5-could-be-first-snapdragon-810-powered-device