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Analiz : İlk Snapdragon 810 yongaseti taşıyan akıllı telefonlar Çinlilerden geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : İlk Snapdragon 810 yongaseti taşıyan akıllı telefonlar Çinlilerden geliyor

Akıllı telefon pazarında 64-bitlik işlemciler yavaş yavaş kendisini gösterirken, en üst sırada iPhone 6 serisi ve Exynos 5433 yongasetli Galaxy Note 4 bulunuyor. Diğer modeller ise Snapdragon destekli ve genelde orta seviyede konumlanıyor. 

Bu sınıfta en iyi oyunculardan biri sayılan Snapdragon 810 henüz piyasada olmadığı için modellerin sayısı da oldukça az. İlk modellerin ise gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor. 

Analiz uzmanlarına göre yongasetini ilk kullanacak olan markaların Çin'den çıkması kuvvetle muhtemel. Bu markalar da Oppo, Xiaomi veya Vivo'dan birisi olacak. Oppo ve Xiaomi amiral gemi modellerini kısa süre önce piyasaya sürdüğü için Vivo'nun potaya girmesi daha akla yakın görünüyor. 

Vivo ilk 2K ekranlı akıllı telefonu Xplay 3S modelini lanse etmesiyle tanınıyor. Aynı seride bu kez Snapdragon 810 yongasetini kullanması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak yine de gelecek yılı beklemek zorundayız. 

Qualcomm'un masaüstü sınıfı işlemci olarak tabir ettiği Snapdragon 810 yongaseti 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada barındırırken grafik tarafında da Adreno 430 yer alıyor. Yongaseti henüz benchmark skorlarında kendisine yer bulamadı ancak 64-bitlik Tegra K1 ile Snapdragon 805 ve Exynos 5433 arasına yerleşmesi bekleniyor.  

http://www.trustedreviews.com/news/vivo-xplay-5-could-be-first-snapdragon-810-powered-device Yorum Yaz
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teknisyen.sinan35 4 yıl
OFF COP SIS EKMEK ARASI BISEYLER YAPARIZ BEA
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emre1393 4 yıl
Xiaomi en geç nisan mayis gibi s810 tepe modelini açıklar, ancak subattan önce yeni tepe model beklemiyorum.
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naber? 5 yıl
@uçan tekme hangi firma kendi yapıyo ki? :)
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mafi69 4 yıl naber?
naber?

@uçan tekme hangi firma kendi yapıyo ki? :)

Samsung.
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DH Misafiri 5 yıl
Bence Gionee Elife E7 nin devam telefonu olabilr çünkü E7 dünyanın en hızlı telefonu olarak lanse edilmişti yeni gelende bu işlemci ile dünyanın en hızlı telefonu olarak gelebilir umuyorumki bu düşündüğüm telefon GM Discovery Elite 2 olarak trye gelir burdan GM yetkililerine sesleniyorum.
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Artizt 5 yıl
abi alt tarafı whatsapp'te muhabbet edip, twitter'da takılıp, internete giriyoruz. Içindeki işlemcinin çok extreme bir önemi olduğunu düşünmüyorum.
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Lightr 5 yıl
Haydee buyur buradan yak desene savaş geliyor
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blackzeros 5 yıl
k1 grafik tarafında en tepede ,islemci o kadar guclu olmayacak muhtemelen.sd810 islemci tarafında en guclu olacaktir tahminim bu sefer tabi benzer tasarimlarda var ekinoks 5433 gibi.gpu bazında cok asagida olmayacaktir adreno 430 , bir ihtimal piyasaya gore 430 k1 ile benzr performans sunarsa sasirmamak lazim.ama k1 tellerinde kullanılamadıgı icin qualcom cok zorlamayadabilir.
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Galapagos53 5 yıl
En tepede tekrar K1 var o zaman
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Biggest Star 5 yıl
note 3 daha Türkiye ye gelmeden en hızlı işlemci ünvanını kaybediyor
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
20 nm de üretiliyor fazla ısınmaz
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ø 5 yıl
Ütü yapmak için birebir telefonlar geliyor.
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