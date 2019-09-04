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Android 10 resmi olarak dağıtılmaya başlandı

Tatlı isimlerinden vazgeçen Google, Android 10’u resmi olarak Pixel modellerine dağıtmaya başladı. Güncelleme kısa süre içerisinde Android Beta cihazlarına da ulaşacak.
2 gün
5,9b
5
12
android
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google’ın şimdiye kadar Android Q kod adıyla bilinen yeni sürümünün adı, 10’uncu yıl kutlaması ve işletim sisteminin küresel ölçekte başarılı olması sebebiyle Android 10 olarak karşımıza çıktı. Android 10 bünyesinde birkaçı dışında çoğu optimizasyona yönelik güncellemeler yer alıyor. Yeni sürüme sahip olan ilk cihazlar ise tabii ki Google’ın kendi Pixel modelleri. 
Toplamda beş beta sürümünün ardından stabil sürümü ortaya çıkarılan Android 10, kullanıcıların beklediği özelliklerin hemen hemen hepsine yanıt veriyor. Bunlardan ilki olan sistem geneli karanlık mod, artık önceki sürümlerin aksine gerçek siyah kullanıyor ve bu siyahlar OLED ekranlı cihazlarda ciddi oranda pil tasarrufu sağlıyor. Bunun yanında bugüne kadar aşama aşama karanlık mod desteği alan Google uygulamaları da sistem geneli karanlık mod aktive edildiğinde otomatik olarak geçiş yaparak gözlerdeki yükü azaltıyor.
Ekranların genişlemesi ve çerçevelerin azalmasıyla birlikte popülerleşen bir diğer özellik olan el hareketleriyle telefon kullanımı, Android 10 ile tam anlamıyla hayatımıza giriyor. Bu yeni sistem geneli navigasyon özelliklerine Android 9 ile ufak ufak başlayan Google, yeni sürümde tamamen buna geçiş yapıyor ve pürüzleri ortadan kaldırıyor. Bu yeni navigasyon sisteminin ekranda yer açmanın dışında iPhone kullanıcılarının Android’e geçmelerini de kolaylaştırması oldukça muhtemel.
Android 10 yüklü cihazlarda ekranın kenarlarından içeriye doğru sürüklemek, geri işlevini yerine getirirken alttan üste sürüklemek ise ana ekrana gidecek. Tıpkı iPhone modellerindeki gibi alttan yukarıya sürükleyip parmağı kısa bir süre çekmemek ise son uygulamalar ekranını açacak. Son uygulamaya hızlı geçiş için ise hâlâ ekranın altını sağa ya da sola sürüklemek yeterli olacak.
Android 10’da kaput altı diyebileceğimiz, son kullanıcıya daha az görünen güncellemelerden en önemlisi ise "Project Mainline" oldu. Bu özellik, Android kullanıcılarının kritik güvenlik güncellemelerini Google Play Store üzerinden almalarını sağlayacak. Bu halihazırda inanılmaz büyük bir kitle tarafından kullanılan platforma geçiş yapmak, üreticilerin kullanıcıları tehditlere açık bırakmasını bir dereceye kadar engelleyecek. Google, cihazlara güvenlik paketlerini direkt olarak hiçbir aracıya gerek kalmadan hızlı ve güvenli biçimde gönderebilecek.
Şimdilik sadece Pixel modellerine dağıtılmaya başlanan güncelleme, Android dünyasının en büyük problemi olan üreticilerin modifikasyonlarını tamamlamasının ardından diğer modellere de ulaşacak. Bu süreçle ilgili olarak firmalardan kısa süre içerisinde açıklama yapılmasını bekliyoruz.


https://blog.google/products/android/android-10/ Yorum Yaz
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CoreXXX 1 gün en beğenilen
niye vazgeçtiki tatlı isminden. sıra baklava ve vezir parmağına gelmişti ne güzel:)
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alprkrkmz 2 gün
Günaydın DH
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smart1978 1 gün
Ayip oldu DH! Dun aksam TSI 8 den kisa bir sure sonra yayinlanacagi belliydi bircok teknoloji haber/ forum siteleri haberde ilan etmisti ...
Pixel 2 XL cihazima yukledim temiz imajindan.
Bir detayda OLED/AMOLED dostu siyah arayuzu aktifleme normal ana ayar menulerin disinda sistem temelinde heryerde gecerli olan bir baska ince ayar yerinde de ayrica vardir. Elbette " Gelistiri ayarlari "
Yalniz Turkcesine aldanmayin sizi resmen ters yonde algilatmaktadir! Turkce cok salakca cevrilmis! Iste size :
Orjinal Ingilizcesi boyle :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Absurt Turkcesi ile anlamsizlastiran Turkce dil arayuz cevirisi de soyle !?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Iste bu ayar secilirse siyah arayuz uygulamalara kadar nufuz edecektir :)
Bir ornek vereyim Google Magazalar ile :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Basit ayarlardaki Koyu Tema yi bile aktifleseniz cihaz kapali iken acilis logosu da artik bembeyaz zemin yerine tam siyah ile yer degistiriyor
. Bu tur detaylar sinema gibi karanlik los ortamlarda veya geceleyin karanlik odanizda telefonuzu acarken gozlerinizi de bembeyaz acilis logosu ile yormaktan sakinmis olacaksiniz

Android Q adi da yoktur :) . Bazilari tatli ve harf isimlendirmesini elestiriyor :) . Q harfi Turk Alfabesinde yoktur :) Bircok dilde de olmayabilir :) . Tatli isimleri de evrensel yyagin taninmis veya sevilen olmayabiliyor :) . Tanitim boy gosterme araci gibi algi olusmus bana aksettirilen Turklerden yana oyle
.
Son Final surumunde fark ettigim bir ozellik ayar da eklenmis iste :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Imaj firmware dosyasina baktigimda Agustos ortasi zaten Final hale gelmis. Bu da demek oluyor ki Samsung vs bircok OEM kendi arayuzunde gelistirmeye neredeyse 3 ahfta once baslanmistir. Boylece daha erken Android 10 lu cihazlari bekleyebiliriz :) .
Ayip oldu DH! Dun aksam TSI 8 den kisa bir sure sonra yayinlanacagi belliydi bircok teknoloji haber/ forum siteleri haberde ilan etmisti ... Pixel 2 XL ci...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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CyberNight 1 gün yeni yorumcu
Android 12'yi bile görmek istiyorsanız kutudan Android 10 ile çıkan bir marka model telefon almak gerekiyor.
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Mr. Jingles 1 gün
Project Mainline daha geniş kapsamda olmalı. Aylık güvenlik güncellemeleri üreticilerin güdümünden çıkıp doğrudan Google tarafından verilmeli. Böylesi hem kullanıcılar açısından daha iyi olur hem de eski modellere güvenlik güncellemelerini vermeyip tüketiciye yeni cihaz aldırtma derdinde olan üreticilerin de çanına ot tıkamış olur.
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burakyakar.com 1 gün
O güncelleme benim Huawei telefonuma gelene kadar..
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DH Misafiri 1 gün
1. jenerasyon google pixel xl ile google baba yüzümüzü yine güldürdü teşekkürler google
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smart1978 1 gün
Ayip oldu DH! Dun aksam TSI 8 den kisa bir sure sonra yayinlanacagi belliydi bircok teknoloji haber/ forum siteleri haberde ilan etmisti ...
Pixel 2 XL cihazima yukledim temiz imajindan.
Bir detayda OLED/AMOLED dostu siyah arayuzu aktifleme normal ana ayar menulerin disinda sistem temelinde heryerde gecerli olan bir baska ince ayar yerinde de ayrica vardir. Elbette " Gelistiri ayarlari "
Yalniz Turkcesine aldanmayin sizi resmen ters yonde algilatmaktadir! Turkce cok salakca cevrilmis! Iste size :
Orjinal Ingilizcesi boyle :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Absurt Turkcesi ile anlamsizlastiran Turkce dil arayuz cevirisi de soyle !?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Iste bu ayar secilirse siyah arayuz uygulamalara kadar nufuz edecektir :)
Bir ornek vereyim Google Magazalar ile :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Basit ayarlardaki Koyu Tema yi bile aktifleseniz cihaz kapali iken acilis logosu da artik bembeyaz zemin yerine tam siyah ile yer degistiriyor
. Bu tur detaylar sinema gibi karanlik los ortamlarda veya geceleyin karanlik odanizda telefonuzu acarken gozlerinizi de bembeyaz acilis logosu ile yormaktan sakinmis olacaksiniz

Android Q adi da yoktur :) . Bazilari tatli ve harf isimlendirmesini elestiriyor :) . Q harfi Turk Alfabesinde yoktur :) Bircok dilde de olmayabilir :) . Tatli isimleri de evrensel yyagin taninmis veya sevilen olmayabiliyor :) . Tanitim boy gosterme araci gibi algi olusmus bana aksettirilen Turklerden yana oyle
.
Son Final surumunde fark ettigim bir ozellik ayar da eklenmis iste :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Imaj firmware dosyasina baktigimda Agustos ortasi zaten Final hale gelmis. Bu da demek oluyor ki Samsung vs bircok OEM kendi arayuzunde gelistirmeye neredeyse 3 ahfta once baslanmistir. Boylece daha erken Android 10 lu cihazlari bekleyebiliriz :) .
Yanıtla +6
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Marrusia 1 gün
N10 android 10 la test edilmeye baslanmis.Play storedaki arayuz yanliz tam siyah degil griye caliyor.Simsiyah olsaydi keske
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SilentHunterHD 1 gün
bende s8+var android 10 desteği almaması üzücü. samsung un en büyük eksi tarafı bu güncellemeler zaten..
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Marrusia 1 gün
Samsung'u birak hicbir android ureticisi 3 buyuk guncelleme vermiyor hepsi 2 buyuk guncelleme veriyor.
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CoreXXX 1 gün en beğenilen
niye vazgeçtiki tatlı isminden. sıra baklava ve vezir parmağına gelmişti ne güzel:)
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alprkrkmz 2 gün
Günaydın DH
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