Android 10 resmi olarak dağıtılmaya başlandı

Google’ın şimdiye kadar Android Q kod adıyla bilinen yeni sürümünün adı, 10’uncu yıl kutlaması ve işletim sisteminin küresel ölçekte başarılı olması sebebiyle Android 10 olarak karşımıza çıktı. Android 10 bünyesinde birkaçı dışında çoğu optimizasyona yönelik güncellemeler yer alıyor. Yeni sürüme sahip olan ilk cihazlar ise tabii ki Google’ın kendi Pixel modelleri.

Toplamda beş beta sürümünün ardından stabil sürümü ortaya çıkarılan Android 10, kullanıcıların beklediği özelliklerin hemen hemen hepsine yanıt veriyor. Bunlardan ilki olan sistem geneli karanlık mod, artık önceki sürümlerin aksine gerçek siyah kullanıyor ve bu siyahlar OLED ekranlı cihazlarda ciddi oranda pil tasarrufu sağlıyor. Bunun yanında bugüne kadar aşama aşama karanlık mod desteği alan Google uygulamaları da sistem geneli karanlık mod aktive edildiğinde otomatik olarak geçiş yaparak gözlerdeki yükü azaltıyor.

Ekranların genişlemesi ve çerçevelerin azalmasıyla birlikte popülerleşen bir diğer özellik olan el hareketleriyle telefon kullanımı, Android 10 ile tam anlamıyla hayatımıza giriyor. Bu yeni sistem geneli navigasyon özelliklerine Android 9 ile ufak ufak başlayan Google, yeni sürümde tamamen buna geçiş yapıyor ve pürüzleri ortadan kaldırıyor. Bu yeni navigasyon sisteminin ekranda yer açmanın dışında iPhone kullanıcılarının Android’e geçmelerini de kolaylaştırması oldukça muhtemel.

Android 10 yüklü cihazlarda ekranın kenarlarından içeriye doğru sürüklemek, geri işlevini yerine getirirken alttan üste sürüklemek ise ana ekrana gidecek. Tıpkı iPhone modellerindeki gibi alttan yukarıya sürükleyip parmağı kısa bir süre çekmemek ise son uygulamalar ekranını açacak. Son uygulamaya hızlı geçiş için ise hâlâ ekranın altını sağa ya da sola sürüklemek yeterli olacak.

Android 10’da kaput altı diyebileceğimiz, son kullanıcıya daha az görünen güncellemelerden en önemlisi ise "Project Mainline" oldu. Bu özellik, Android kullanıcılarının kritik güvenlik güncellemelerini Google Play Store üzerinden almalarını sağlayacak. Bu halihazırda inanılmaz büyük bir kitle tarafından kullanılan platforma geçiş yapmak, üreticilerin kullanıcıları tehditlere açık bırakmasını bir dereceye kadar engelleyecek. Google, cihazlara güvenlik paketlerini direkt olarak hiçbir aracıya gerek kalmadan hızlı ve güvenli biçimde gönderebilecek.

https://blog.google/products/android/android-10/

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Şimdilik sadece Pixel modellerine dağıtılmaya başlanan güncelleme, Android dünyasının en büyük problemi olan üreticilerin modifikasyonlarını tamamlamasının ardından diğer modellere de ulaşacak. Bu süreçle ilgili olarak firmalardan kısa süre içerisinde açıklama yapılmasını bekliyoruz.