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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Doom 64 oyunu Kasım ayında Nintendo Switch'e geliyor

Klasik oyunlardan hoşlanıyorsanız, resmi Doom hesabının yaptığı duyuru hoşunuza gidebilir. Yapılan açıklamaya göre Doom 64 oyunu Kasım ayında Nintendo Switch'e geliyor.
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Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eski ve klasik oyunlar ilginizi çekiyorsa Nintendo ve Bethesda'nın sizi çok mutlu edebilecek bazı haberleri var. Resmi Doom hesabından atılan bir tweet'te Doom 64 oyununun önümüzdeki Kasım ayı içerisinde Nintendo Switch konsoluna geleceği açıklandı.

22 Kasım'da yayınlanacak

id Software şirketi tarafından 90 yılların ortalarında geliştirilen Doom oyunu o zamandan günümüze uzanan efsaneler arasında yer alıyor. Doom 64 ise bu klasik oyunun Nintendo 64 konsolu için uyarlanmış bir versiyonu olarak 1997 yılında piyasaya sürülmüştü. Eğer bu heyecanı yeniden yaşamak istiyorsanız sadece birkaç ay beklemeniz gerekiyor.

Tam olarak 22 Kasım tarihinde yayınlanacak olan Doom 64, beklendiği üzere daha yüksek bir çözünürlükte oynanabilecek. Ancak eski nostaljik havasını kaybetmemesi için bu görsel yükseltmenin çok da abartılmayacağı belirtiliyor.


https://twitter.com/DOOM/status/1169379614147395590 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MS4343 14 sa.
Emülatörle Android'de de oynayabilirsiniz. (Nintendo 64 versiyonunu)
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