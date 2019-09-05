Doom 64 oyunu Kasım ayında Nintendo Switch'e geliyor

Teknoloji Editörü
Eski ve klasik oyunlar ilginizi çekiyorsa Nintendo ve Bethesda'nın sizi çok mutlu edebilecek bazı haberleri var. Resmi Doom hesabından atılan bir tweet'te Doom 64 oyununun önümüzdeki Kasım ayı içerisinde Nintendo Switch konsoluna geleceği açıklandı.
22 Kasım'da yayınlanacakid Software şirketi tarafından 90 yılların ortalarında geliştirilen Doom oyunu o zamandan günümüze uzanan efsaneler arasında yer alıyor. Doom 64 ise bu klasik oyunun Nintendo 64 konsolu için uyarlanmış bir versiyonu olarak 1997 yılında piyasaya sürülmüştü. Eğer bu heyecanı yeniden yaşamak istiyorsanız sadece birkaç ay beklemeniz gerekiyor.
Tam olarak 22 Kasım tarihinde yayınlanacak olan Doom 64, beklendiği üzere daha yüksek bir çözünürlükte oynanabilecek. Ancak eski nostaljik havasını kaybetmemesi için bu görsel yükseltmenin çok da abartılmayacağı belirtiliyor.
https://twitter.com/DOOM/status/1169379614147395590 Yorum Yaz Paylaş Tweetle