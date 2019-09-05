Doom 64 oyunu Kasım ayında Nintendo Switch'e geliyor

Eski ve klasik oyunlar ilginizi çekiyorsa Nintendo ve Bethesda'nın sizi çok mutlu edebilecek bazı haberleri var. Resmi Doom hesabından atılan bir tweet'te Doom 64 oyununun önümüzdeki Kasım ayı içerisinde Nintendo Switch konsoluna geleceği açıklandı.

22 Kasım'da yayınlanacak

Tam olarak 22 Kasım tarihinde yayınlanacak olan Doom 64, beklendiği üzere daha yüksek bir çözünürlükte oynanabilecek. Ancak eski nostaljik havasını kaybetmemesi için bu görsel yükseltmenin çok da abartılmayacağı belirtiliyor.

https://twitter.com/DOOM/status/1169379614147395590

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id Software şirketi tarafındangeliştirilen Doom oyunu o zamandan günümüze uzanan efsaneler arasında yer alıyor.ise bu klasik oyununkonsolu için uyarlanmış bir versiyonu olarak 1997 yılında piyasaya sürülmüştü. Eğer bu heyecanı yeniden yaşamak istiyorsanız sadecebeklemeniz gerekiyor.