Realme XT modelinin ilk resmi görseli paylaşıldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, kısa bir süre önce dörtlü kamera kurulumlarıyla dikkat çeken Realme 5 ve Realme 5 Pro modellerini tanıtmıştı. Lansman sırasında ise şirket Realme XT adlı bir modeli daha kısa bir süre içinde kullanıcılarla buşuşturacağını açıklamış ancak detay vermemişti. Bugün ise cihazın ilk resmi görseli paylaşıldı.

Realme 5 modelleriyle benzeşiyor

Şirketin pazarlama müdürü Xu Qi Chase, Realme XT akıllı telefon modelinin ilk resmi tanıtımını yaptı. Paylaşılan görselde cihazın dikey olarak konumlandırılmış dört kamereya sahip olduğu ve tıpkı geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme 5 serisiyle aynı tasarımda olduğu dikkat çekiyor. Yayınlanan görseldeki cihazın renginin ise Snow White (kar beyazı) olarak adlandırıldığını söyleyelim.

https://www.gsmarena.com/realme_xt_appears_in_its_first_official_render-news-38874.php

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Cihazın arka panelinde eksik olan tek şeyin birolduğunu söyleyebiliriz. Ancak gelen haberler Realme XT'nin ekranın altına gömülü bir parmak izi sensörüyle geleceği yönünde. Bu da cihazınekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Akıllı telefonun'lik kamerası ise'un en son ISOCELL Bright GW1 sensörüyle donatılmış ve ultra geniş açı, makro lens ve derinlik sensörü ile birlikte geliyor. Cihazın diğer özellikleri, tanıtım tarihi veise henüz belli değil.