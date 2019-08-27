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Realme XT modelinin ilk resmi görseli paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde Realme 5 ve Realme 5 Pro modellerini tanıtan çinli akıllı telefon üreticisi Realme, önümüzdeki dönemde tanıtacağı Realme XT modelinin resmi göselini yayınladı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, kısa bir süre önce dörtlü kamera kurulumlarıyla dikkat çeken Realme 5 ve Realme 5 Pro modellerini tanıtmıştı. Lansman sırasında ise şirket Realme XT adlı bir modeli daha kısa bir süre içinde kullanıcılarla buşuşturacağını açıklamış ancak detay vermemişti. Bugün ise cihazın ilk resmi görseli paylaşıldı.

Realme 5 modelleriyle benzeşiyor

Şirketin pazarlama müdürü Xu Qi Chase, Realme XT akıllı telefon modelinin ilk resmi tanıtımını yaptı. Paylaşılan görselde cihazın dikey olarak konumlandırılmış dört kamereya sahip olduğu ve tıpkı geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme 5 serisiyle aynı tasarımda olduğu dikkat çekiyor. Yayınlanan görseldeki cihazın renginin ise Snow White (kar beyazı) olarak adlandırıldığını söyleyelim.
Cihazın arka panelinde eksik olan tek şeyin bir parmak izi tarayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gelen haberler Realme XT'nin ekranın altına gömülü bir parmak izi sensörüyle geleceği yönünde. Bu da cihazın OLED ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Akıllı telefonun 64 MP'lik kamerası ise Samsung'un en son ISOCELL Bright GW1 sensörüyle donatılmış ve ultra geniş açı, makro lens ve derinlik sensörü ile birlikte geliyor. Cihazın diğer özellikleri, tanıtım tarihi ve fiyatlandırması ise henüz belli değil.


https://www.gsmarena.com/realme_xt_appears_in_its_first_official_render-news-38874.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kreat 20 dk.
855'li modelden haber yok mu? :)
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