Android 2.2 işletim sistemli Samsung S5830 Galaxy Ace resmiyet kazandı

Nokia'nın hemen ardından gelerek global cep telefonu pazarında ikincilik koltuğunda oturmaya devam eden Samsung'un, Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan akıllı telefonu S5830 Galaxy Ace nihayet detaylandı.

112,4 x 59,9 x 11,5 mm ebatlarında ve 113 gram ağırlığında sade tasarımıyla dikkat çeken Galaxy Ace, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi ile kullanıcılara 7.2 Mbps'a kadar internet bağlantısı hızı sağlayan HSDPA alt yapısına destek veriyor, 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden güç alıyor ve Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. Froyo'ya, Samsung'un TouchWIZ arayüzü eşlik ediyor.

Samsung Galaxy Ace'in ön yüzünü incelediğimizde tıpkı iPhone'un ilk üç nesil modellerinde olduğu gibi 3.5 inç (~8.89 cm) boyutunda 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlük sunan dokunmatik ekran bizleri karşılıyor. Telefonda 158 MB dahili belleğe yer verilmiş. GSM Arena tarafından yayınlanan fotoğraflarda da görülebileceği gibi telefonun hemen sağında konumlandırılan microSD kart girişi sayesinde kapasiteyi yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar arttırabiliyoruz. İstediğiniz kulaklıkla müzik dinleyebilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişi de unutulmamış.

Telefonun arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Kameranın hemen altında ise loş mekanlarda çekim için led flaş bulunuyor. Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 ve A-GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefona gereken gücü 1350 mAh batarya sağlıyor. Batarya 2G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 640 saate varan bekleme, 660 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşırken telefonun ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor.

http://www.samsung.com/id/consumer/mobile-phone/mobile-phone/style/GT-S5830OKAXSE/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=feature