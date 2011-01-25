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Android 2.2 işletim sistemli Samsung S5830 Galaxy Ace resmiyet kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
100,3b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android 2.2 işletim sistemli Samsung S5830 Galaxy Ace resmiyet kazandı
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Nokia'nın hemen ardından gelerek global cep telefonu pazarında ikincilik koltuğunda oturmaya devam eden Samsung'un, Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan akıllı telefonu S5830 Galaxy Ace nihayet detaylandı.

112,4 x 59,9 x 11,5 mm ebatlarında ve 113 gram ağırlığında sade tasarımıyla dikkat çeken Galaxy Ace, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi ile kullanıcılara 7.2 Mbps'a kadar internet bağlantısı hızı sağlayan HSDPA alt yapısına destek veriyor, 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden güç alıyor ve Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. Froyo'ya, Samsung'un TouchWIZ arayüzü eşlik ediyor.

Android 2.2 işletim sistemli Samsung S5830 Galaxy Ace resmiyet kazandı
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Android 2.2 işletim sistemli Samsung S5830 Galaxy Ace resmiyet kazandı
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Samsung Galaxy Ace'in ön yüzünü incelediğimizde tıpkı iPhone'un ilk üç nesil modellerinde olduğu gibi 3.5 inç (~8.89 cm) boyutunda 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlük sunan dokunmatik ekran bizleri karşılıyor. Telefonda 158 MB dahili belleğe yer verilmiş. GSM Arena tarafından yayınlanan fotoğraflarda da görülebileceği gibi telefonun hemen sağında konumlandırılan microSD kart girişi sayesinde kapasiteyi yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar arttırabiliyoruz. İstediğiniz kulaklıkla müzik dinleyebilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişi de unutulmamış.

Telefonun arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Kameranın hemen altında ise loş mekanlarda çekim için led flaş bulunuyor. Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 ve A-GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefona gereken gücü 1350 mAh batarya sağlıyor. Batarya 2G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 640 saate varan bekleme, 660 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşırken telefonun ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Android 2.2 işletim sistemli Samsung S5830 Galaxy Ace resmiyet kazandı
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http://www.samsung.com/id/consumer/mobile-phone/mobile-phone/style/GT-S5830OKAXSE/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=feature Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
almanyadan 170 euro ya aldım
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Litminov 7 yıl
Şu saatten sonra Ace ve muadili telefonlar alınmaz artık. En az çift çekirdek cortex a9 ve 1 gb ram barındıran telefonlara bakılmalıdır.
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DH Misafiri 7 yıl
769 tl bu telefon için çok fazla bence.fiyatı hala düşmedi alınmaz bu paraya
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Reviewer 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

769 tl bu telefon için çok fazla bence.fiyatı hala düşmedi alınmaz bu paraya

arkadaşım vatan dan 662 ye aldı, bu fiyata çok çok iyi makine, gerçi artık demode oldu ama iphone3 lerden, bu fiyatlı htc, nokia ve diğerlerinden çok daha iyi f/p verdiği kesin
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar kac gundur telefon takıp edıyorum samsung almayı dusunuyorum ama benım eskı telım samsung m620 di, ama cok donuyordu rengıne kapılıp almıstım:)
ama telefon 3 ay sonra garantıden cıkmadı o yuzden samsungtan korkuyorum ama yınede ondakı ozellıkler nokıa da yok malesef. neyse arastırmalarım sonucunda samsung s 5620 almayı dusundum herkes mennun gorunuyor ama sımdıde arastırırken android sistemli olan bu telefonu gordum(samsung s5830 galaxy ace) kafam ıyıce karıstı sızce hangısını alayım yardımcı olun lutfen????
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DH Misafiri 8 yıl
yaw androidli bi telefon alcam pat flash desteği yok pat busu yok osu yok ne etcem ben bu telefona gingerbird çıkarmı acaba...bunla 3-4 sene idare edebilirmiyim?
Donanım Haber Bu Telefonu İncelesin!
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DH Misafiri 8 yıl
ben bugun aldım 749 tl ye turkcell bayin den ama daha açmadım şarja takılı şuan kullanmaya başladığım anda herşeyini paylaşacağım
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DH Misafiri 8 yıl
dun bir htc wildfire verip takasladım sans eseri satıcı fiyat bilmiyormus 0 samsung u wildfire + az bir para ile aldım ve cok hosuma gitti bir kere takoz gibi degil fabrika dolusu pil bu sabaha kadar gitti ayrıca basit bir kod girip dunya telefonu haline cevirip reset atınca market dahil butun uygulamalar orijinal dunya androidleri gibi oluyor youtube + market geliyor samsung un cok faydalı katkıları var android e touch viz gibi kies gibi ben acıkcası cok sevdim cihazı
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar telefon mükemmel, telefon sahibi olmayan bazı arkadaşlar atıp tutmuş telefon hakkında.bizim huyumuz böyledir zaten onlara 3310 u tavsiye ediyorum.hiç kasmıyor gayet sağlam kullanışlı.yan tarafındaki şeriti sormuşsunuz orası metaldir. nokia nın c6-01 ve c7 si gibi otofocussuz 8 mp lik telefonlarından çok çok daha iyi resim kalitesi var.programa gelince android zaten ne bada dinler ne symbian.number one.angry bird takılmadan oynayabiliyorsunuz.acer yada vodafone alırken 2.el durumunu da gözden geçirin.
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DH Misafiri 8 yıl
bugün aldım güzel telefon
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar bu telefonu sakın almayın ben 5 gündür kullanıyorum ve satısa cıkardım beş para etmez bi telefon İphone cakması bir alet hıcbir uygulaması calısmıyor makıne kasılıyor guya flaşlı camerası var 6230İ bu telefondan daha guzel resim cekıyor ınanın paranızı çöpe atmayın derım imkanınız varsa İphone,blackbrey gıbı markalara yönelin içiniz rahat etsin.....
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gultekin18 8 yıl
güzel bir cihaz alalı 4 gün oldu. şarjı yaklaşık +-3 gün gidiyor. tam olarak inceleyemedim. ama kurduğum programlarda sıkıntı çıkmadı nfs shift ve angry birds rahatlıkla oynanabiliyor. kasma yok kilitlenme yok. ses gayet net. ben beğendim.
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goldenstone 8 yıl
hocam android market yüklü mü sizin cihazda.nasıl kurdunuz uygulamarı android market yüklü değilse de?bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler.
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