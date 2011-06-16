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Android 2.2'li ve QWERTY klavyeli Motorola Pro için İngiltere'de geri sayım başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
1
5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın QWERTY klavye ile Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemini bir araya getiren akıllı telefonu Pro için İngiltere'de geri sayıma başlandı. İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'un vergiler dahil 480 Euro'dan ön sipariş aldığı Motorola Pro'nun stoklara giriş tarihi olarak temmuz ortası öngörülmekte.
Amerika'da Verizon Wireless aracılığıyla Droid Pro ismiyle satılmakta olan Motorola Pro, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA alt yapısı desteği sunuyor, 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden ve PowerVR SGX 530 grafik biriminden güç alıyor. 3.1-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 8 GB dahili flash belleğe yer verilen telefonun kapasitesi microSD kartlarla yükseltilebilmekte. 
Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi, GPS, Bluetooth üçlüsü ile donatılan telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve telefona gereken enerjiyi 1420 mAh batarya sağlıyor.

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DH Misafiri 8 yıl
480 euro etmezz
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Mertcan. 8 yıl
yakın zamanda e72 almamış olsam direk bunu alırdım
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yunuss.10 8 yıl
Tasarimi hiic hos degil
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innformatics 8 yıl
Bekliyorum.
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lazloo 8 yıl
Ekran çözünürlüğü biraz daha iyi olaymış o zaman daha iyi olabilirmiş.
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