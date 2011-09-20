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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 2.3 işletim sistemli HTC Explorer'ın basın görseli yayınlandı

7 yıl
17,7b
1
5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin, New York'da düzenleyeceği büyük etkinliğe artık saatler kala Explorer (nam-ı diğer Pico) olarak isimlendirilen bir modelin basın görseli Pocket-now tarafından yayınlandı.
Bünyesinde barındırdığı teknik özellikler itibarıyla alt ile orta segment arasında konumlandırılan HTC Explorer, söylentilere göre 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci, 384 MB RAM, 512 MB ROM ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü desteğini arkasına alacak. Yenilenen Sense 3.5 arayüzünün eşlik edeceği öne sürülen Explorer'da bu bilgilere ek olarak 3.2-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera bulunacak.
HTC Explorer'ın, Runnymede ve Bliss ile beraber sergilenebileceği düşünülüyor.

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ColDasHeLL 7 yıl en beğenilen
semih611
onden gorunusu huewei x5 i andırıyor.600mhz işlemcimi kaldı artık ya htc nın giriş sevıyesındekı telefonları alınmaz.galaxy gio bile 450 tl lik fiyatıyla 800mhz ışlemcısı var

bu telefon zaten 500 den yukarı olursa gerisi no comment
semih611onden gorunusu huewei x5 i andırıyor.600mhz işlemcimi kaldı artık ya htc nın giriş sevıyesındekı telefonları alınmaz.galaxy gio bile 45...
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selcuk20 7 yıl
Diğer yorumlara katılıyorum. Bu telefon 500 TL altında hatta 400 TL seviyelerinde olmalı. Wildfire modelini çok az yenileyip tekrar piyasaya sunmuşlar. İşlemcisi Samsung Gio gibi 800 MHz olabilirdi. Bu sınıfta alternatifi çok var.
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Tokay 7 yıl
600mhz... HTC'den alt segmente bile hitap etmeyen hareketler...
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strider_talha 7 yıl Tokay
Tokay
600mhz... HTC'den alt segmente bile hitap etmeyen hareketler...

alt ve orta seviyedeki kullanıcılarımızda sense 3.5 ten faydalansın demisler.
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ColDasHeLL 7 yıl en beğenilen
semih611
onden gorunusu huewei x5 i andırıyor.600mhz işlemcimi kaldı artık ya htc nın giriş sevıyesındekı telefonları alınmaz.galaxy gio bile 450 tl lik fiyatıyla 800mhz ışlemcısı var

bu telefon zaten 500 den yukarı olursa gerisi no comment
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Fx_57,5 7 yıl
onden gorunusu huewei x5 i andırıyor.600mhz işlemcimi kaldı artık ya htc nın giriş sevıyesındekı telefonları alınmaz.galaxy gio bile 450 tl lik fiyatıyla 800mhz ışlemcısı var
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