Android 2.3 işletim sistemli HTC Explorer'ın basın görseli yayınlandı

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin, New York'da düzenleyeceği büyük etkinliğe artık saatler kala Explorer (nam-ı diğer Pico) olarak isimlendirilen bir modelin basın görseli Pocket-now tarafından yayınlandı.

Bünyesinde barındırdığı teknik özellikler itibarıyla alt ile orta segment arasında konumlandırılan HTC Explorer, söylentilere göre 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci, 384 MB RAM, 512 MB ROM ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü desteğini arkasına alacak. Yenilenen Sense 3.5 arayüzünün eşlik edeceği öne sürülen Explorer'da bu bilgilere ek olarak 3.2-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera bulunacak.



HTC Explorer'ın, Runnymede ve Bliss ile beraber sergilenebileceği düşünülüyor.

