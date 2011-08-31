Android 2.3.3 Gingerbread işletim sistemli LG Univa E510 sergilendi

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Hindistan'da düzenlenen Qualcomm etkinliğinde Güney Koreli cep telefonu üreticisi LG Mobile, Univa E510 modelini sergiledi.
Bünyesinde barındırdığı teknik özellikler bakımından alt ve orta segment arasında konumlandırılan Univa E510'a 800 MHz saat hızında çalışan işlemci güç veriyor, akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.3 ''Gingerbread'' sürümüyle geliyor.
3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonda 5 megapiksel kamera ile Wi-Fi bağlantısı bulunuyor.
LG Univa E510'un ne zamandan itibaren satışa sunulacağına dair açıklama ise yapılmadı.
http://androidos.in/2011/08/lg-e510f-aka-univa-hands-on-images/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hocam ben akıllı telefonların giriş seviyesini kastettim :)