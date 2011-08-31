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Android 2.3.3 Gingerbread işletim sistemli LG Univa E510 sergilendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Hindistan'da düzenlenen Qualcomm etkinliğinde Güney Koreli cep telefonu üreticisi LG Mobile, Univa E510 modelini sergiledi.
Bünyesinde barındırdığı teknik özellikler bakımından alt ve orta segment arasında konumlandırılan Univa E510'a 800 MHz saat hızında çalışan işlemci güç veriyor, akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.3 ''Gingerbread'' sürümüyle geliyor.
3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonda 5 megapiksel kamera ile Wi-Fi bağlantısı bulunuyor.
LG Univa E510'un ne zamandan itibaren satışa sunulacağına dair açıklama ise yapılmadı.

http://androidos.in/2011/08/lg-e510f-aka-univa-hands-on-images/ Yorum Yaz
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SaLoVoLa 8 yıl
optimus one dan buna geçilir. Optimus one %25 oc oluyor. Bu da %25 oc olursa 1 ghz lik telefon olur gayette başarılı olur eğer fiyatı optimus one gibi olursa. Bir fiziksel tuş eksiltmişler. Samsung telefonlarına benzemiş dış görünüşü aynı zamanda 500-550 tl ye alınacak iyi bir tercih olur.
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toros71 8 yıl
telefondan ne beklersiniz şimdilik yeter bu kadar alın bu teli ace yi gioyu one yi bırak optimus zx S2 yi arc ı htc yi ; bunların üçtebiri fiyatıan alın netbok hatta üçteiki fiyatına alın bir labtop keyfinize bakın yok oyun oynanırmıymış, hd video izlenirmiymiş yok ısınmışmış. ne olur arm gelişir 2012 güzünde belki de baharında tabletler ve geniş ekran tablet telefon arası telefonlar bir şeye benzer şimdilik bence en iyisi bu orta seviyeler.
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damn2u 8 yıl
E madem bu çıkacaktı Optimus Net ne diye var?
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danGerfuLL 8 yıl
Dayayıp duruyorlar Qualcomm 7227 Turbo işlemcileri. 8250 Snapdragon koy bari şunlara da bir işe yarasın.
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Stanislas Xavier 8 yıl
korsanzeki168
giriş seviyesine android düşmez cünki dedeler s40 nokia ya bile zor alıştı androide alışmaları imkansız...

hocam ben akıllı telefonların giriş seviyesini kastettim :)
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korsanzeki168 8 yıl
giriş seviyesine android düşmez cünki dedeler s40 nokia ya bile zor alıştı androide alışmaları imkansız...
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Stanislas Xavier 8 yıl
optimus one tarzı orta segmentte başlayıp kısa süre sonra fiyat düşürerek giriş seviyesinde satılacak bir cihaz...
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