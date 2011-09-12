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Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemli LG Optimus Hub resmiyet kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
52,1b
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53
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2011 etkinliğinde cep telefonu üreticileri birbirinden iddialı modellerini sergilerken, LG E510 Univa sessiz sedasız Hindistan'da boy göstermişti. Aradan geçen zaman zarfında yayınlanan pek çok fotoğrafın ardından E510 Univa, Optimus Hub adı altında resmiyet kazandı.
Ekim ayından itibaren 199 Euro fiyat etiketiyle teknoloji meraklılarıyla buluşması beklenen LG Optimus Hub, 113.4 mm uzunluğunda, 60.8 mm genişliğinde, 11.9 mm kalınlığında ve 129 gram ağırlığında tasarlanmış. Sade tasarımıyla dikkat çeken Optimus Hub, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA (3.6 Mbps) alt yapısını destekliyor; 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227T platformundan (ARM v6), 512 MB RAM'den, Adreno 200 grafik biriminden güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
3.5-inç boyutunda, 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde (262.144 renk, 550 nit, 160 dpi, Gorilla Glass) dokunmatik kapasitif ekrana ve 150 MB'a kadar dahili kullanıcı belleğine yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS gibi güncel özellikleri bünyesinde barındıran akıllı telefonda, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Otomatik odaklama özelliğinin eşlik ettiği kamera aynı zamanda 640 x 480 piksel çözünürlükte saniyede 24 kare video kaydedebiliyor.
Son olarak 3.5 mm jak girişi, microUSB portu ve FM radyo özelliklerine sahip akıllı telefon 1500 mAh'lik bataryayla gelmekte.

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SystemApps 8 yıl en beğenilen Mr.Kertenkele
kertenkeleci

Güzel bir telefona benziyor.Orta gelirliler için fiyatı iyi.


Allahım allahım o nebiçim yorum?
Orta gelirliler içinmiş ha yani zengin olan en pahalı telefonu kullanmalı orta gelirli olanlarda bu telefonu mu almalı? yani adam da bu telefonu görsek anlayacaz ki bu orta gelirli

ayfon 4 görürsek de bu çok zengin

nokai 3310 görürsek adamın elinde buda çok mu züğürt şimdi


Yok yok bu teknolojinin kullanma klavuzu ne bilim standartları ya da bir filtesi olması gerekiyor.yoksa teknoloji farklı bir boyuta dönüşecek.
kertenkeleciGüzel bir telefona benziyor.Orta gelirliler için fiyatı iyi.Allahım allahım o nebiçim yorum?...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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Dertlim 6 yıl
Yaklaşık 1.5 senedir bu ürünü kullanmaktayım. Radyo "P503radio.apk" ile çalışmaktadır. RDS li radyosu var. Ayrıca pek çok uygulama ve oyun yüklü(Pes,Realrecing,NFS,NTC,Navigasyon,Ofis vb).Gayet güzel çalışmakta. Normalde bu kadar uygulama yükleyemezdim fakat bir program yardımı ile telefondaki uygulamaları SD karta aktarınca onlarca uygulama yükleme şansım oldu. Telefonda 16 Gb Sdhc Class 10 hafıza kartı takılı ve 9 gb dolu.Ayrıca telefon ile TV kumanda edebiliyorum.Bilgisayar , cep telefonu ve tabletteki multimedya içerikli görüntüleri telefon ile TV ye DLNA yardımı ile gönderebiliyorum. Genel olarak yükleyipde çalıştıramadığım uygulama olmadı. Gayet güzel çalışan bir telefon.
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DH Misafiri 6 yıl
Telefonum kendi kendigiline kapanıp açılıyor bunun bir çözumu yok mu?
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DH Misafiri 6 yıl
telefon varya 3 aydır kullanıyorum ram yetersiz bi kere 512 mb koymuşlar herşeyi kaldırmıyor güncelleme için desteği yok bunuda geçin önde kamera yok arkada flash yok tamam 3g var wifi da var hemde kesintisiz ıcs 4.0 ı kaldırmıyor yani donanımsal olarak uyumsuzlukta var birde telefonla çok uğraşınca reset atıyor donuyor kapanıyor uğraşınca derken msj menüsü menüde gezme falan klasik telefon kullanımı yaparken birde konuşmanız bitti diyelim kapatmak için kırmızı düğmeye basmak işkence %89 ihtimalle donuyor arama sonrası ne kadar fabrika ayarı yüklesemde 1 hafta sonunda aynı duruma geliyor telefon durum bu isteyen alsın isteyen almasın ama tecrübe olarak yaşadıklarım bunlar benden tavsiye almayın en az 1 ghz işlemci ve 1 gb ramden aşağısı androidi kesmiyor aldığıma alacağıma çok pişmanım sıradan bi nokia s40 serisi alsam daha mutlu olabilirdim
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Equexks 7 yıl
Arkadaşlar bu telefona battery doctor yükleyip standby ve wifi sürelerini yazarmısınız lütfen
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onurjones 7 yıl
lg e510 android 4.0 nasıl yukseltebılırm
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biselerbisiler 7 yıl
Cumartesi gunu topkapi vatanda %30 indirimle 500 liraya kiz arkadasima bu telefonu aldik. Htc wildfire s almaya gittik ama bitmisti. Fazla yuksek fiyatlara cikmak istemiyorduk cunku zaten bircok isini 4. Nesil ipoduyla hallediyor. İnternet baglantisi kurabilecegi ve bunu ipoda aktarabilecegi bi telefon dusunuyorduk. En dandik internet paylasimi yapilabilecek telfon 300 lira ortalamsinda geziyor bildigim kadariyla. Orda satin alinabilcek 2 model arasinda kaldik, diger modelde nokianin yeni cikan 603 modeli. Aslinda daha oncden 5800 kullanan birisi olarak fazlasiyla begendim cunku bir symbiana gore bana cok hizli geldi. Ama yazilim olarak android her zaman symbiandan ustundur diye dusunuyorum. Neyse cok uzattim sonuc olarak telefonu aldik. Ben iphone 4 kullaniyorum ve ilk defa bir android telefon kullandim. İphone kadar akici olmasada (ozellikle ana ekranda gecislerde hafif takilmalar var belki cok kalabalik o yuzdendir emin degilim) ben kullanimini cok begendim. İlk defa kullanmama ragmen bircok ayari hic arastirmadan yapabildim.internet paylasimini ipoda cok kolay bi sekilde actim hosuma gitti. Androidlere dair cok bilgim yok ama ben kullandigim su bi kac gunde telefonu genel olarak begendim ekran da hosuma gitti gerci video izlemedim. Cok buyuk beklentilere girilmezse tatmin edici bir telefon oldugunu dusunuyorum(500 liraya gore). Belki daha iyisi daha uygun fiyata vardir bilmiyorum o gun ordaydik ve bi telefon almaliydik :)) o da Lg oldu.
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DH Misafiri 7 yıl
ben lg nin hem e500 pc hem e510 telefonunu kullanıyorum çok memnunum
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vetivet 7 yıl
gorilla glass var diyor
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proffesor 7 yıl
Piyasanın fiyat performans açısından en iyi telefonu.. Android 2,3,4 gingerbread vs ile yapmadığı yok. Takoz gibi kocaman telefonların yanında gayet şık duruyor...

İlk kez lg kullanıyorum ve herkes lg kötü derdi kullandım hiç alakası yokmuş bunu ögrendim...

Müşteri servisi gayet iyi benim soruma aynı gün cevap verdiler usb konusunda...

Radyoyu ise ben de merak ettim ama bulamadım acaba application mı yüklemek lazım.. bir de radyoyu kulaklıktan dinleyebilirmiyiz acaba mesela ben tv izle programı yükledim onda sesleri kulaklıktan alamadım...

Herneyse fm radyo konusunu halletmiş birisi bizi aydınlatırsa seviniriz...


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invisible 7 yıl vetivet
vetivet

gorilla glass var diyor


hemde sanırım corning gorilla glass var bakalım. Bana haftaya serviste başka bir lg telefonumla değişmiş olarak bu telefon verilecek. Bakalım nasılmış.
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DH Misafiri 7 yıl
lg p503 mü daha iyi bumu acaba
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danGerfuLL 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
lg p503 mü daha iyi bumu acaba

Al birini vur otekine. LG'den uzak durmaniz tavsiye olunur bir LG kullanicisi olarak. Guncellememe sorunu sogutuyor markadan.
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DH Misafiri 7 yıl
vatan bilgisayarda 599 tl şuan gayet iyi bir telefon tasarımı okadardakötü değil en iyi telefon tek telefon kimsede olmayan telefon :D
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dapda 7 yıl
Şu an için evet pek kimsede yok, internette de fazla bilgisi bulunmuyor. Bu arada ben bu telefonun radyosunu bulamadım, özelliklerde var yazıyor ama bulamadım?
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DH Misafiri 8 yıl
TheMidnight
Orta seviye için çok iyi bir cihaz artık Optimus Blackede güncelleme gelir herhalde :)

Mal varlığımdan haberin olsa aklın durur ve k750i kullanıyorum hala
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