Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemli LG Optimus Hub resmiyet kazandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2011 etkinliğinde cep telefonu üreticileri birbirinden iddialı modellerini sergilerken, LG E510 Univa sessiz sedasız Hindistan'da boy göstermişti. Aradan geçen zaman zarfında yayınlanan pek çok fotoğrafın ardından E510 Univa, Optimus Hub adı altında resmiyet kazandı.

Ekim ayından itibaren 199 Euro fiyat etiketiyle teknoloji meraklılarıyla buluşması beklenen LG Optimus Hub, 113.4 mm uzunluğunda, 60.8 mm genişliğinde, 11.9 mm kalınlığında ve 129 gram ağırlığında tasarlanmış. Sade tasarımıyla dikkat çeken Optimus Hub, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA (3.6 Mbps) alt yapısını destekliyor; 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227T platformundan (ARM v6), 512 MB RAM'den, Adreno 200 grafik biriminden güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.



3.5-inç boyutunda, 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde (262.144 renk, 550 nit, 160 dpi, Gorilla Glass) dokunmatik kapasitif ekrana ve 150 MB'a kadar dahili kullanıcı belleğine yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS gibi güncel özellikleri bünyesinde barındıran akıllı telefonda, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Otomatik odaklama özelliğinin eşlik ettiği kamera aynı zamanda 640 x 480 piksel çözünürlükte saniyede 24 kare video kaydedebiliyor.

Son olarak 3.5 mm jak girişi, microUSB portu ve FM radyo özelliklerine sahip akıllı telefon 1500 mAh'lik bataryayla gelmekte.

