Android 4.2'li Motorola Occam ve Manta modellerine ait test sonuçları sızdı





Yeni bir Jelly Bean sürümü yayınlamaya hazırlanan Google'ın birden fazla üreticiyle işbirliğine giderek tatil sezonuna hazırlandığı çeşitli sızıntılarla doğrulanmaya devam ediyor. Daha önce bazı internet sitelerinin sunucu kayıtlarında listelenen Occam ve Manta kod adlı cihazlara ait ilk test sonuçları AnTuTu Benchmark aracında göründü. Kod adları sayesinde Motorola tarafından geliştirildiklerine kesin gözüyle bakılan esrarengiz modellerden ilki yine sunucu kayıtları aracılığıyla telefon, diğeri ise tablet bilgisayar olarak tespit edilmişti.

"Occam'ın Usturası" (Occam's Razor) adlı bir felsefi teoriden ismini aldığı tahmin edilen Motorola Occam akıllı telefonu, Razr Nexus gibi bir isimle önümüzdeki haftalarda satışa sunulabilir. Yayınlanan test sonucuyla varlığı kesinleşmiş olan Occam, AnTuTu Benchmark'ta 9800 civarında bir puan elde ediyor. 1.5GHz hızında bir işlemciden gücünü alan Occam'ın 7000 puanlı HTC One S'teki çift çekirdekli Snapdragon S4 çipsetten daha güçlü bir yongayla geleceği biliniyor. Olasılıklar arasında Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipi mevcut. Android 4.2 işletim sistemi versiyonuna ve Jelly Bean sürümünün kullanıldığını doğrulayan JOP04C yapı numarasına sahip yazılımının direk varsayılan Android arayüzüyle geleceği düşünülüyor.

Deniz şeytanı olarak bilinen Manta (Ray) ile aynı ismi paylaşan tablet bilgisayar ise; aynı test aracında 8077 puan elde etti. 1.7GHz hızında Tegra 3+ veya hızlandırılmış Snapdragon S3 gibi bir çipsetin güç vermesi beklenen Manta'ya benzer şekilde Motorola, XOOM'un farklı versiyonları için Stingray ve Wingray kod adlarını kullanmıştı. Vatozların en büyüğü olan Manta isminin aynı zamanda tabletin büyük bir ekrana sahip olacağına da işaret ettiği söyleniyor. Yine Android 4.2 sürümüyle çalıştığı belirlenen tablet, AnTuTu uygulamasında JellyBeanM işletim sistemi sürümüyle listelenmişti. M harfi, aygıtta üretici tarafından geliştirilen bir kullanıcı arayüzünün mevcut olduğunun göstergesi olarak kabul ediliyor.

Her iki cihaz da henüz resmiyet kazanmamış bir Android sürümünü bünyelerinde barındırıyor. Şimdiye kadar internete resmi duyurusu gerçekleştirilmemiş bir Android yazılımını kullanan hiçbir sıradan aygıt sızmamıştı. Bu durum, Occam ve Manta'nın Nexus sertifikalı ürünler olacaklarının en kuvvetli delili. Son olarak kod adlarının değerlendirilmesinin ardından bu iki mobil aygıtın Motorola tarafından üretildiği kanısına varıldığını ve henüz hiçbir verinin kesinleşmediğini belirtelim.