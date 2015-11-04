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Android 6.0 Marshmallow'da uygulama verileri nasıl silinir

Android 6.0 Marshmallow yüklü mobil cihazlarda temizlik yapmak oldukça kolay. Sadece birkaç adım ile ciddi yer tasarrufu yapabilir, az da olsa hızlanma elde edebilirsiniz.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android 6.0 Marshmallow'da uygulama verileri nasıl silinir

Google'ın yeni mobil işletim sistemi Android 6.0 Marshmallow yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu konumuzda bu yeni sürümün yüklü olduğu cihazlarda uygulama verilerinin nasıl silindiğini gösteriyoruz.
Akıllı telefonunuza yüklediğiniz uygulamalar, bazı verileri cihazlarınız içerisinde saklayarak bir sonraki kullanım için ciddi hız kazancı getirebiliyor. Ancak Google Haritalar ya da Chrome gibi uygulamalar bu konuda elini bol tutarak cihazlar içerisinde gereğinden fazla veri depolayabiliyor ve bu da bir süre sonra hem genel hızı azaltıyor hem de depolama sorunları çıkartabiliyor. Bu verileri Android 6.0 Marshmallow telefonlarda temizlemek ise oldukça kolay şekilde gerçekleşiyor.
Temizilik işlemi için ilk olarak "ayarlar" menüsüne girilmesi ve buradan temizlik yapılmak istenen uygulamanın seçeilmesi gerekiyor. Bulunan uygulama üzerine basıldığı zaman çıkan ekrandan "depolama" bölümüne basılıyor ve daha sonra hem uygulamanın kayıt bilgileri ya da özel kayıtlı seçenekleri silinebiliyor hem de uygulamanın cihazınızda yaptığı önbellek kayıtları ortadan kaldırılabiliyor.
Temizlik işlemini bu şekilde manuel olarak yapabilir ya da sistemin birçok dosyasına erişim sunan ve bazen önemli dosyaları da ortadan kaldırabilen otomatik uygulamaları kullanabilirsiniz. 

http://www.cnet.com/how-to/how-to-clear-app-cache-and-app-data-in-android-6-0-marshmallow/ Yorum Yaz
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Bukalemun 3 yıl en beğenilen
GM 4G Android 6.0 aldı ama haberi yok... bunun gibi KOMİK bir bilgi paylaşımı için forum meşgul edilmiş.. Sanki 6.0 kullanan cihaz sayısı TR 'da milyonlarca ...
GM 4G Android 6.0 aldı ama haberi yok... bunun gibi KOMİK bir bilgi paylaşımı için forum meşgul edilmiş.. Sanki 6.0 kullanan cihaz sayısı TR 'da milyonlarca .....
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kadirirdem 3 yıl
Kac para bir gm4g alin inceleyin 6.0 ı onuda mi ben soyleyim..
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Patren 3 yıl
operatörlerin uygulamalırında çok işe yarar
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Bukalemun 3 yıl en beğenilen
GM 4G Android 6.0 aldı ama haberi yok... bunun gibi KOMİK bir bilgi paylaşımı için forum meşgul edilmiş.. Sanki 6.0 kullanan cihaz sayısı TR 'da milyonlarca ...
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GenkaNuank 3 yıl
Boyle her hafta tek tek bilgileri vereceğinize adam gibi elinize nexus alıp android 6yı inceleseniz daha makbule geçer.
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Cenkay KESER 3 yıl
Türkçesi olan herkes bu işlemi yapabilir. Eğerki nasıl yapılır tarzında bir konsept oluşturmaya çalışıyorsanız uygulama haber gibi ayrı bir alanda bunu yapmanız daha mantıklı olur.
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