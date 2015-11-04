Android 6.0 Marshmallow'da uygulama verileri nasıl silinir

Google'ın yeni mobil işletim sistemi Android 6.0 Marshmallow yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu konumuzda bu yeni sürümün yüklü olduğu cihazlarda uygulama verilerinin nasıl silindiğini gösteriyoruz.

Akıllı telefonunuza yüklediğiniz uygulamalar, bazı verileri cihazlarınız içerisinde saklayarak bir sonraki kullanım için ciddi hız kazancı getirebiliyor. Ancak Google Haritalar ya da Chrome gibi uygulamalar bu konuda elini bol tutarak cihazlar içerisinde gereğinden fazla veri depolayabiliyor ve bu da bir süre sonra hem genel hızı azaltıyor hem de depolama sorunları çıkartabiliyor. Bu verileri Android 6.0 Marshmallow telefonlarda temizlemek ise oldukça kolay şekilde gerçekleşiyor.

Temizilik işlemi için ilk olarak "ayarlar" menüsüne girilmesi ve buradan temizlik yapılmak istenen uygulamanın seçeilmesi gerekiyor. Bulunan uygulama üzerine basıldığı zaman çıkan ekrandan "depolama" bölümüne basılıyor ve daha sonra hem uygulamanın kayıt bilgileri ya da özel kayıtlı seçenekleri silinebiliyor hem de uygulamanın cihazınızda yaptığı önbellek kayıtları ortadan kaldırılabiliyor.

Temizlik işlemini bu şekilde manuel olarak yapabilir ya da sistemin birçok dosyasına erişim sunan ve bazen önemli dosyaları da ortadan kaldırabilen otomatik uygulamaları kullanabilirsiniz.

http://www.cnet.com/how-to/how-to-clear-app-cache-and-app-data-in-android-6-0-marshmallow/