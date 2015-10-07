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Android 6.0 güncellemesi alacak Sony modelleri açıklandı

3 yıl
6,8b
1
129
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Android 6.0 güncellemesi alacak Sony modelleri açıklandı
 
Android 6.0 güncellemesini alacak modeller açıklanmaya devam ediyor. Daha önce HTC, LG ve Motorola gibi şirketler güncelleme verecekleri cihazlar hakkında bazı bilgiler paylaşmıştı. Bu kez ise Sony resmi blog sayfasında yayınladığı yazıyla Marhsmallow sürümüne yükseltilecek modellerini sıraladı.
Listeye göre ;
  • Xperia Z5
  • Xperia Z5 Compact
  • Xperia Z5 Premium
  • Xperia Z4 Tablet
  • Xperia Z3+
  • Xperia Z3
  • Xperia Z3 Compact
  • Xperia Z3 Tablet Compact
  • Xperia Z2
  • Xperia Z2 Tablet
  • Xperia M5
  • Xperia C5 Ultra
  • Xperia M4 Aqua
  • Xperia C4
modelleri yeni Android 6.0 sürümüne yükseltilecek. Güncellemelerin tarihi henüz paylaşılmadı ancak en kısa zamanda yayınlanması için sıkı bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Lollipop güncellemesini tüm Z serisine veren Japon üretici bu kez çıkışının ardından iki yıl geçen Xperia Z1, ve daha önceki modellere desteği kesmiş durumda.



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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
ti7800
Xperia M4 olması çok iyi!

Daha bir kaç ay önce piyasaya çıkmış bir telefonun güncelleme alacak olmasına sevinmenize hiç anlam veremedim vala.
ti7800Xperia M4 olması çok iyi!Daha bir kaç ay önce piyasaya çıkmış bir telefonun güncelleme alacak olmasına sevinmenize hiç anlam ver...
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istanbulbirbaska 3 yıl
Sony z2 almayı düşünüyordum. şu haberden sonra artık gönül rahatlığı ile alabilirim , sonylerin uzun giden şarjı bile yeter.
3-4 saat ekran süresi olan ucube telefonlara 2500 3000 lira vermem.
Sony z2 almayı düşünüyordum. şu haberden sonra artık gönül rahatlığı ile alabilirim , sonylerin uzun giden şarjı bile yeter.3-4 saat ekran süresi olan ...
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risipkaylic 3 yıl H34RTL3SS
Samsungcular cekemıyor ıste. Ama sizde haklisiniz ver o kadar parayi dogru duzgun guncelleme yok. Arayuz sisik. Sagda solda da bu iphonedan daha iyi 3 cegabayat ram vaar diye vızırdıyosunuz

Samsungcular cekemıyor ıste. Ama sizde haklisiniz ver o kadar parayi dogru duzgun guncelleme yok. Arayuz sisik. Sagda solda da bu iphonedan daha iyi 3 cegabaya...
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AMC 3 yıl
2015 bitmeden alır gibiyiz.
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Kalburabastı Tatlısı 3 yıl
apple 2011-2012 de çıkardığı telefonlara güncelleme desteği verebiliyor ama aynısını samsung ve diğer üreticiler yapamıyor
şimdi androidciler eksileri atar ama objektif olarak yorum yapıyorum :>
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risipkaylic 3 yıl Kalburabastı Tatlısı
ıos 9 yuklu 4s ya da 5i gordunmu sen. Son guncellemeden sonra rezalet oldu telefonlar. Mıllet eskı surume nasıl donerız dıye google ı asındırdılar
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kurt gibi açım 3 yıl
gelecek gelecek fanboylarda bakacak :-)
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_conscript_ 3 yıl
Z3+ kullanıyorum. 5.1 bile gelmedi. Sanırım direk 6.0 verecekler bizim cihaza
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6.cadde 3 yıl
Sony kullanmiyorum ama yazilim destegi en iyi firmadir kendileri.
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kurt gibi açım 3 yıl
Bu haber gerçek değer taşımıyor.Başka diğer kaynaklarda vereceğini söylüyor.Z1 ve Zye.Lolipop 5.0da da aynı durum olmuştu.Bu arada samsung ve özenti apple fanboyları tutuşmuş yine.Kıçınıza kına yakın.İos 9la nasıl ne hale geldiğinizi gördük :-)
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Muhammet0689 3 yıl kurt gibi açım
Hangi sayfada gördünüz bu haberi. Bende z1 ve Z Ultra için Android M geleceğine inanıyorum, çünkü donanımları hemen hemen z2 ve z3 ile çok yakın
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DH Misafiri 3 yıl
Z1 E GELSE IYI OLUR
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CorelDraw04 3 yıl
Z1 e mutlaka gelir.
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dobrasam 3 yıl
bu güncelleme derdine yeni telefon almayı düşünen ve bu her 6 ayda bir değiştirdiği teknoloji harikası akıllı telefonlar ile sadece candy crush instan-gram facebook kullanan tüm arkadaşlara sevgiler iyi ki varsınız :)
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Teknode 3 yıl
Z ile Z1 in testleri devam ediyor bence ve yakında açıklanacaktır. Sony sever kapak yapmayı.
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AMC 3 yıl
Samsung olsaydı oradaki listede sadece 4 tel olurdu
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