Android 6.0 güncellemesi alacak Sony modelleri açıklandı

Android 6.0 güncellemesini alacak modeller açıklanmaya devam ediyor. Daha önce HTC, LG ve Motorola gibi şirketler güncelleme verecekleri cihazlar hakkında bazı bilgiler paylaşmıştı. Bu kez ise Sony resmi blog sayfasında yayınladığı yazıyla Marhsmallow sürümüne yükseltilecek modellerini sıraladı.

Listeye göre ;

Xperia Z5

Xperia Z5 Compact

Xperia Z5 Premium

Xperia Z4 Tablet

Xperia Z3+

Xperia Z3

Xperia Z3 Compact

Xperia Z3 Tablet Compact

Xperia Z2

Xperia Z2 Tablet

Xperia M5

Xperia C5 Ultra

Xperia M4 Aqua

Xperia C4









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modelleri yeni Android 6.0 sürümüne yükseltilecek. Güncellemelerin tarihi henüz paylaşılmadı ancak en kısa zamanda yayınlanması için sıkı bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Lollipop güncellemesini tüm Z serisine veren Japon üretici bu kez çıkışının ardından iki yıl geçen Xperia Z1, ve daha önceki modellere desteği kesmiş durumda.