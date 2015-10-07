Android 6.0 güncellemesi alacak Sony modelleri açıklandı

Android 6.0 güncellemesini alacak modeller açıklanmaya devam ediyor. Daha önce HTC, LG ve Motorola gibi şirketler güncelleme verecekleri cihazlar hakkında bazı bilgiler paylaşmıştı. Bu kez ise Sony resmi blog sayfasında yayınladığı yazıyla Marhsmallow sürümüne yükseltilecek modellerini sıraladı.
Listeye göre ;
- Xperia Z5
- Xperia Z5 Compact
- Xperia Z5 Premium
- Xperia Z4 Tablet
- Xperia Z3+
- Xperia Z3
- Xperia Z3 Compact
- Xperia Z3 Tablet Compact
- Xperia Z2
- Xperia Z2 Tablet
- Xperia M5
- Xperia C5 Ultra
- Xperia M4 Aqua
- Xperia C4
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Daha bir kaç ay önce piyasaya çıkmış bir telefonun güncelleme alacak olmasına sevinmenize hiç anlam veremedim vala.
3-4 saat ekran süresi olan ucube telefonlara 2500 3000 lira vermem.