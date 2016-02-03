Android 6.0 kullanım oranı yüzde 1.2 oldu

Android işletim sisteminin yeni sürümü 6.0 Marshmallow, halen beklenen benimsenme oranlarına ulaşamadı. Ocak ayı rakamları, sürümde bir miktar hızlanmanın olduğunu gösteriyor. Önceki sürüm Android 5.0 Lollipop ise tahminlerden daha hızlı bir yükseliş içerisine girdi.





Uygulama mağazasına erişen cihazları temel alan tablolara göre, Android 6.0 Marshmallow sürümü yüzde 1.2 kullanım oranına ulaştı. Bir önceki ay bu oran yüzde 0.7 civarındaydı. Sürüm yaklaşık olarak 0.5 puanlık bir artış elde etti. Güncelleme sürecinin biraz yavaş ilerlemesi ve Android 6.0 tabanlı cihazların ağırlıklı olarak bu yıl piyasaya çıkacak olması, sürümü de yavaşlatıyor.









Android 5.0 Lollipop sürümünün ise yüzde 34.1 kullanım oranına yükseldiğini görüyoruz. Sürüm yaklaşık olarak 2 puanlık artış gösterdi. Halen yeni piyasaya çıkan cihazların çoğunda Android 5.0 olması, benimsenme oranlarını da yükseltiyor. Ekosistemin lideri konumundaki Android 4.4 KitKat ise küçük bir düşüşle yüzde 35.5 bandına geriledi. Bir iki ay içerisinde Android 5.0 sürümünün liderliği eline alması bekleniyor.





Android ekosisteminde sürüm liderlikleri biraz farklı bir konseptte ilerliyor. Yeni kullanıma sunulan sürüm yaklaşık 7-8 ay boyunca hızlı bir yükseliş trendine giremiyor. Aksine bir önceki sürüm de hız kesmeden artışına devam ediyor. Böylece yeni çıkan bir sürüm ancak 1 yıl sonra istenen benimsenme oranlarına gelebiliyor.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html