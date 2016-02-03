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Android 6.0 kullanım oranı yüzde 1.2 oldu

Eylül ayı sonunda resmi olarak tanıtılması ile birlikte, Android 6.0 işletim sisteminin hızlı bir benimsenme sürecine girmesi bekleniyordu ancak bu pek mümkün olmadı
3 yıl
2,6b
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 6.0 kullanım oranı yüzde 1.2 oldu

Android işletim sisteminin yeni sürümü 6.0 Marshmallow, halen beklenen benimsenme oranlarına ulaşamadı. Ocak ayı rakamları, sürümde bir miktar hızlanmanın olduğunu gösteriyor. Önceki sürüm Android 5.0 Lollipop ise tahminlerden daha hızlı bir yükseliş içerisine girdi. 

Uygulama mağazasına erişen cihazları temel alan tablolara göre, Android 6.0 Marshmallow sürümü yüzde 1.2 kullanım oranına ulaştı. Bir önceki ay bu oran yüzde 0.7 civarındaydı. Sürüm yaklaşık olarak 0.5 puanlık bir artış elde etti. Güncelleme sürecinin biraz yavaş ilerlemesi ve Android 6.0 tabanlı cihazların ağırlıklı olarak bu yıl piyasaya çıkacak olması, sürümü de yavaşlatıyor. 


Android 5.0 Lollipop sürümünün ise yüzde 34.1 kullanım oranına yükseldiğini görüyoruz. Sürüm yaklaşık olarak 2 puanlık artış gösterdi. Halen yeni piyasaya çıkan cihazların çoğunda Android 5.0 olması, benimsenme oranlarını da yükseltiyor. Ekosistemin lideri konumundaki Android 4.4 KitKat ise küçük bir düşüşle yüzde 35.5 bandına geriledi. Bir iki ay içerisinde Android 5.0 sürümünün liderliği eline alması bekleniyor. 

Android ekosisteminde sürüm liderlikleri biraz farklı bir konseptte ilerliyor. Yeni kullanıma sunulan sürüm yaklaşık 7-8 ay boyunca hızlı bir yükseliş trendine giremiyor. Aksine bir önceki sürüm de hız kesmeden artışına devam ediyor. Böylece yeni çıkan bir sürüm ancak 1 yıl sonra istenen benimsenme oranlarına gelebiliyor. 

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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benhuraxu 3 yıl en beğenilen
5.0 ve 5.1'in toplamda %30 olmasi size de "vay be lollipopun kullanim orani yuksekmis" dedirtiyorsa sıkı durun gercegi acikloyorum: bu telefonlarin sadece bir kisimi lollipopa guncellenmis ve cogunlugu fabrikadan 5.0 veya 5.1 ile cikmistir :)
5.0 ve 5.1'in toplamda %30 olmasi size de "vay be lollipopun kullanim orani yuksekmis" dedirtiyorsa sıkı durun gercegi acikloyorum: bu telefonlarin sadece bir ...
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kadirirdem 3 yıl
yazık ya froyo yok olup minumum 4.0 a kadar gelmesi lazım buna Google'ın Bir El atması lazım....
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drfree1 3 yıl
s3 e zaten lolipop güncellemesini verse samsung o oran aşırı yükselirde destek varmıki !!!!!!!!! yok !
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MustafaC53 3 yıl
Lollipop'un Allah belasını verip evine ateşler salsın inşallah.
S4 telefonum ferrariydi oldu tofaş.
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GenkaNuank 3 yıl MustafaC53
MustafaC53
Lollipop'un Allah belasını verip evine ateşler salsın inşallah.
S4 telefonum ferrariydi oldu tofaş.

Lolipopun degilde samsungun duyecektin herhalde kardes lolipop zaten ucurmak icin yazilmis ama sana yayimlamayan samsung
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Amore 3 yıl
Samsung A7 şirket telefonuma daha henüz geldi 5.0.2; sonra diyorlar neden android ile barışık değilsin, güncellemeleri hemen telefona entegre edemiyorlar ki 6.0.0'ı artık 2 sene daha telefona bekler durururuz.
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benhuraxu 3 yıl en beğenilen
5.0 ve 5.1'in toplamda %30 olmasi size de "vay be lollipopun kullanim orani yuksekmis" dedirtiyorsa sıkı durun gercegi acikloyorum: bu telefonlarin sadece bir kisimi lollipopa guncellenmis ve cogunlugu fabrikadan 5.0 veya 5.1 ile cikmistir :)
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