Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 6.0.1 için kayıp özellik ihbarı

Android 5.1 sürümünden bu yana kullanılan sonraki alarma kadar rahatsız etme sisteminin geçerli olması özelliği, bazı kullanıcıların cihazlarından bir anda kaybolmuş görünüyor.
3 yıl
3,9b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android 6.0.1 için kayıp özellik ihbarı


Zaman zaman kullanıcıların alıştıkları bazı özelliklerin, yeni güncellemeler sonrasında kazara veya bilerek kaybolduğuna dair raporlar görüyoruz. Android 6.0.1 güncellemesinde de sonraki alarma kadar "rahatsız etme" özelliğinin kaybolduğu rapor ediliyor. 

Android ekosisteminde "rahatsız etme" özelliği Android 5.0 işletim sistemine kadar gidiyor. Kullanıcılar yeni sürümde tüm bildirimleri kapatabiliyor, öncelik tanıyabiliyor veya hepsini açabiliyordu. Android 5.1 ile birlikte sonraki alarma kadar "rahatsız etme" özelliği de sisteme eklendi. Bu özellik, belirlenmiş bir alarma kadar tüm bildirimleri kapatıyor, sonrasında yeniden açıyordu.

Android 6.0 güncellemesi sonrasında bu özellik kaldırılmış, Android 6.0.1 güncellemesi ile tekrar gelmişti ancak bazı kullanıcılar sabaha kalktıklarında cihazlardan bir anda bu özelliğin kaybolduğunu gördü. Şimdilik kayıp özellik raporları sadece Nexus 6P modeli ile ilgili. Bazı kaynaklar problemin zaman tabanlı bir kaybolma ayarı nedeniyle olduğunu düşünüyor. Halen kullanıcılar bildirimlerin açılması için bir saat belirleyebiliyor ancak bu, alarm tabanlı sistem ile aynı değil. Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.  

http://www.androidheadlines.com/2015/12/android-6-0-1-users-report-disappearing-do-not-disturb-setting.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sercandk 3 yıl
Yoo bizde kaybolmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Bende 6.0.1 var o gitmedi duruyor....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-25CF1EFB4 3 yıl
KillerNoob_FS
Güncelleme konusunda Apple zaten her türlü avantajlı.20 cihaza güncelleme vermek var 20.000 cihaza güncelleme vermek var.Zaten Android tarafında çok ve gereksiz telefonlar olduğu için çoğu telefonun güncelleme almaması normal.Güncellemeler telefonu üreten firma ile alakalı gibi görünse de aslında işlemci firmasının kaynak kodları yayınlanmaması yüzünden güncelleme almayan çok cihaz var.

Bi bitmediniz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KillerNoob 3 yıl
Güncelleme konusunda Apple zaten her türlü avantajlı.20 cihaza güncelleme vermek var 20.000 cihaza güncelleme vermek var.Zaten Android tarafında çok ve gereksiz telefonlar olduğu için çoğu telefonun güncelleme almaması normal.Güncellemeler telefonu üreten firma ile alakalı gibi görünse de aslında işlemci firmasının kaynak kodları yayınlanmaması yüzünden güncelleme almayan çok cihaz var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catastrop 3 yıl KillerNoob
Keşke biraz araştırıp yazsaydınız. Haberdeki telefon nexus 6p.
Android güncellemelerini alan ilk telefonlar nexus serisi telefonlardır, yani google'ın yaptırdığı ve doğrudan destek verdiği telefonlar.
Bu telefonlar için güncelleme mantığı apple ile birebir aynıdır.
Şu anda 3 tane güncel nexus telefonu var, yeni güncelleme geldiğinde kısa sürede (yaklaşık olarak 2 haftada) güncelleme alırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Hahn13 3 yıl
Android in IOS karsisinda en zayıf yönü her zaman güncelleme oldu. Bazen çok güzel yenilikler yaptılar ama bazende bunun gibi saçma geri adımlar attılar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 yıl
6.1 de sorunları düzeltirler. 5.0 da çok sorunluydu 5.1 ile sistem oturdu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Vladimir Putin, Roscosmos'u feshetti 3 yıl Yılın en iyi yerli girişimleri 3 yıl Ford'dan kişisel ulaşıma dayalı ilginç patent 3 yıl Xiaomi Mi Pad 2 64GB bir dakikada tükendi 3 yıl CES 2016'da Sony'den iki yeni aksiyon kamerası gelebilir 3 yıl BMW, CES 2016'da "AirTouch" teknolojisini tanıtacak 3 yıl AlphaDog emekliye ayrıldı 3 yıl Fujifilm X-Pro 2 ortaya çıktı 3 yıl ET Solar, Türkiye'deki iki güneş enerjisi santralini birleştirdi 3 yıl Google'ın mobil uygulamaları arama anasayfasında 3 yıl Samsung Galaxy A9, benchmark testlerinde amiral gemilerine kafa tutuyor 3 yıl Dondurulan yağ damlaları şekilden şekile girdi 3 yıl Powercolor Devil R9 390X inceleme videosu 3 yıl Yeni Google Glass'ın "kurumsal" versiyonu görüntülendi 3 yıl Live Studio ile "Canlı Fotoğraf" üretimi kolaylaşıyor 3 yıl Kuzey Kore'nin işletim sistemi kendisi kadar kapalı 3 yıl Yılın "fiyat limitsiz" en iyi akıllı telefonları 3 yıl Apple’ın AirDrop işlevselliğini tarayıcınıza getiren web sayfası 3 yıl iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin! 3 yıl Samsung Galaxy J 2016 ile ilgili ilk sızıntılar başladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Android 6.0.1 için kayıp özellik ihbarı Sonraki Çin artık şifrelenmiş verileri de istiyor 3 yıl Samsung'un hedefi ilk etapta 5 milyon Galaxy S7 satışı 3 yıl TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı? 3 yıl Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyar dolarlar harcadı 3 yıl Apple'dan 2016'ya başlangıç için 20 uygulama ve 16 oyun 3 yıl Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından yeni parola sistemi 3 yıl NASA: “Sanal Gerçeklik ile Mars’a ayak basmaya hazırlanın” 3 yıl Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı 3 yıl Samsung Galaxy S6 mini bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı 3 yıl Comcast, kablo TV üzerinden ABD'de 1Gbps internet hizmetine başlıyor 3 yıl Uber'in rakibi Lyft'e Suudi desteği 3 yıl Yılın en iyi filmleri 3 yıl Xiaomi Mi 5 videosu sızdırıldı 3 yıl Biostar, Skylake işlemcilere hız aşırtma imkanı sunmaya başladı 3 yıl Mobilite: Samsung Galaxy A9, Lumia 950XL, HTC One X9 ve dahası... 3 yıl "Sanal gerçeklik yakında herkese hitap edecek" 3 yıl DNS internet hızını etkiler mi? 3 yıl Yeni bir Samsung tableti, sertifikasyon onaylarında görüldü 3 yıl Yılın en iyi yeni dizileri 3 yıl Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim