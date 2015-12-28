Android 6.0.1 için kayıp özellik ihbarı





Zaman zaman kullanıcıların alıştıkları bazı özelliklerin, yeni güncellemeler sonrasında kazara veya bilerek kaybolduğuna dair raporlar görüyoruz. Android 6.0.1 güncellemesinde de sonraki alarma kadar "rahatsız etme" özelliğinin kaybolduğu rapor ediliyor.





Android ekosisteminde "rahatsız etme" özelliği Android 5.0 işletim sistemine kadar gidiyor. Kullanıcılar yeni sürümde tüm bildirimleri kapatabiliyor, öncelik tanıyabiliyor veya hepsini açabiliyordu. Android 5.1 ile birlikte sonraki alarma kadar "rahatsız etme" özelliği de sisteme eklendi. Bu özellik, belirlenmiş bir alarma kadar tüm bildirimleri kapatıyor, sonrasında yeniden açıyordu.





Android 6.0 güncellemesi sonrasında bu özellik kaldırılmış, Android 6.0.1 güncellemesi ile tekrar gelmişti ancak bazı kullanıcılar sabaha kalktıklarında cihazlardan bir anda bu özelliğin kaybolduğunu gördü. Şimdilik kayıp özellik raporları sadece Nexus 6P modeli ile ilgili. Bazı kaynaklar problemin zaman tabanlı bir kaybolma ayarı nedeniyle olduğunu düşünüyor. Halen kullanıcılar bildirimlerin açılması için bir saat belirleyebiliyor ancak bu, alarm tabanlı sistem ile aynı değil. Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/android-6-0-1-users-report-disappearing-do-not-disturb-setting.html