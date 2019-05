Android 9 Pie Go Edition duyuruldu

Android 8.0 Oreo sürümü ile birlikte ilk kez giriş seviyesi cihazlara yönelik Go Edition sürümünü duyuran Google, Android 9.0 Pie ile platformu daha da geliştiriyor.

Android 9 Pie Go Edition neler sunuyor?

Go Edition sürümlerinin temel amacı 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile altında donanım barındıran telefonlara akıcı bir tecrübe sunmak. Bunun için daha az yer kaplayan ve daha az bellek kullanan bir yapıya sahip. Ayrıca uygulamalar da yine aynı şekilde çalışıyor. Tasarım anlamında orijinal sürümden pek farkı yok.

Android 9 Pie Go Edition bir önceki sürüme göre depolama kullanımında daha verimli. Android 8 Go Edition toplam 8GB belleğin 5GB kadarını kullanıcıya bırakıyordu. Android 9 Pie Go Edition ise bu kapasiteyi 5.5GB’a çıkarıyor. Android 9 Pie orijinal sürümünde ise bu rakam sadece 2.5GB civarında.

Kapasite artışı yanında yeni sürüm daha iyi başlatma sürelerine ulaşıyor. Yine arttırılmış güvenlik çözümleri ve veri kullanımını takip için konsol da yeni sürüm içerisinde yer alıyor. Ayrıca varsayılan Go uygulamaları da güncellenerek daha az yer kaplayacak hale getirilmiş.

Android 9 Pie Go Edition sonbahar aylarında kullanıma sunulacak. Hali hazırda piyasada 200 farklı Android Go cihazının olduğu belirtiliyor. Yakın dönemde 100 yeni cihaz daha piyasada olacak.