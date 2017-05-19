Android Anlık Uygulamalar erişime açıldı

Google’ın geçen yılki I/O 2016 etkinliğinde duyurduğu ancak bir türlü yaygın kullanıma sunamadığı Anlık Uygulamalar adındaki kullanışlı özelliğin açılışı bu yılki konferansa nasip oldu. Duyuru yine Google’dan geldi.

Anlık Uygulamalar özelliği kısa süreli kullanmak istediğiniz uygulamalara mobil tarayıcılar üzerinden erişmenize olanak sağlıyor. Böylece kullanıcının uygulamayı indirip kurmasına gerek kalmıyor ve depolama alanından kazanılmış oluyor.

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Örneğin seyahat için gittiğiniz bir yabancı ülkede yerel bir uygulamaya ihtiyacınız olursa indirme zahmetine girmeden doğrudan tarayıcı üzerinden uygulamayı kullanabileceksiniz.

Elbette Anlık Uygulamalar için geliştiricilerin uygulamalarını tarayıcı uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Google hali hazırda gerekli API’ları dağıtmıştı. Bu bakımdan ilk uygulama örneklerinin kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.