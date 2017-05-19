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Android Anlık Uygulamalar erişime açıldı

Kısa süreli kullanmak istediğiniz uygulamaları yükle-kaldır yapmaktan bıktıysanız Anlık Uygulamalar yardımınıza koşuyor. Artık uygulamalara mobil tarayıcıdan erişebileceksiniz.
2 yıl
4b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın geçen yılki I/O 2016 etkinliğinde duyurduğu ancak bir türlü yaygın kullanıma sunamadığı Anlık Uygulamalar adındaki kullanışlı özelliğin açılışı bu yılki konferansa nasip oldu. Duyuru yine Google’dan geldi.

Anlık Uygulamalar özelliği kısa süreli kullanmak istediğiniz uygulamalara mobil tarayıcılar üzerinden erişmenize olanak sağlıyor. Böylece kullanıcının uygulamayı indirip kurmasına gerek kalmıyor ve depolama alanından kazanılmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Robot Unicorn Attack efsanesi geri döndü"

Örneğin seyahat için gittiğiniz bir yabancı ülkede yerel bir uygulamaya ihtiyacınız olursa indirme zahmetine girmeden doğrudan tarayıcı üzerinden uygulamayı kullanabileceksiniz.

Elbette Anlık Uygulamalar için geliştiricilerin uygulamalarını tarayıcı uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Google hali hazırda gerekli API’ları dağıtmıştı. Bu bakımdan ilk uygulama örneklerinin kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. 

 

http://www.ubergizmo.com/2017/05/android-instant-apps-available-to-all/ Yorum Yaz
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Uzun zamandır gördüğüm en işe yarar şey desem yanlış olmaz sanırım
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SEO-Uzmanı 2 yıl
3-5kb lık bir api komutunu binary exe formatında derlersen zaten o uygulama işletim sisteminin yarısı kadar alan yer ! dahası bu haberde bahsedilen ! yıllar yıllar öncesinin javascripti misali zaten var olan işletim sistemini kullanan api komutları ; şu an uygulama anlamıyla markette 10 bin üzeri uygulama var ama bunlarda işletim sisteminde var olmayan yeni özellik anlamıyla sisteme yeni özellik katan yani kendi api yapı çekirdeğini yazabilmiş program sayısı 10 u bile geçmez binary exe anlamıyla yeni ve daha önce var olmayan bir api'nin eksikliği derlenilmiş bir uygulama ile mümkün fakat şu ana kadar çıkan uygulamaların hiç biri o seviyede programlama içermemekte olduğu için 3-5kb kodla çözümlenecek bir uygulama öbeği ! bunun yerine 3-5 mb ile 30 - 50 mb ı bulan gereksiz fazla ebat şişirme işlemine tabi olan uygulamalar donanımı yazılım obezine çeviriyordu zaten !
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Giresunlufuk 2 yıl
Gerçekten işe yarayacak güzel bir yenilik.
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simbolmina 2 yıl
Ayarlar > Google > Hızlı uygulamalar. Bunu aktif edin.
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Batuist 2 yıl
sony xperia telefonlarda sony'nin kendi uygulama indiricisinde bu özellik zaten uzun zamandır var.. uygulamayı indirmeden çalıştırıyorsunuz. tabi mutlaka internet gerekiyor. kapattığınız anda indirilen ne varsa siliniyor. bu yeni birşey değil. xperia sahiplerinin çok iyi bildiği bir uygulama. bunu google keşfetmiş olamaz.. hiç xperia kullanan yok mu ki burada daha önce bu özelliği kullandığını yazmamış hayret ediyorum.. yada bu editörler bilmiyorlar mı? tamam sadece sonyker için geçerliydi şimdi belki bütün androidlere gelecektir ama bunu yeni lanse etmek büyük hata çünkü bayağıdır olan birşey bu.. sadece bütün androidlere gelecek..
bunda şöyle bir sıkıntı olmuştu. xperia kullandığım dönemde bu anlık sevdiğim uygulamaları telefona yükleyemiyordum. internetin olmadığı zaman kullanamıyordum o uygulamayı sinir bir durumdu. indiririm bıkınca kaldırmaktan mı üşenicem.. her seferinde aynı datayı indirmekte ayrı bir sorun...
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tufanumur12 2 yıl
bence çok güzel bir uygulama androide sonradan gelmiş en iyi özellik denilebilecek bir şey.
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Amd64x2 2 yıl
cross platform'un temelleri atılıyorsa DEVRİM olur.
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kreat 2 yıl
Kotlin dili resmi olarak Android desteği aldı artık. Dil JavaScript e dönüştürülme özelliği var. Yazılan programlar tarayıcıda da çalışabilecek.
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Uzun zamandır gördüğüm en işe yarar şey desem yanlış olmaz sanırım
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