Android Auto büyük güncellemesi başladı

Google’ın otomobil bilgi sistemlerine yaptığı ve Apple CarPlay karşısındaki en büyük hamlesi olan Android Auto, büyük güncellemenin dağıtımına başladı. Uygulama arayüzü 5 yıl aradan sonra ilk kez büyük bir değişikliğe uğradı.

Yeni Android Auto neler sunuyor?

Önceki sürümde ekranın alt kısmında macOS platformuna benzer şekilde bir kısayol dock modülü bulunmaktaydı. Yeni sürümde sol tarafta bir Home tuşu, sağ kısımda bildirim ve ses komut tuşu ile orta alt kısımda da o anki fonksiyona göre belirli kontroller yer alıyor. Ayrıca müzik dinleme gibi uygulamalarda orta kısım size navigasyonun durumunu gösteriyor.

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Home tuşu ise kullanıcıya bir kısayol ekranı açıyor ve sık kullanılan uygulamalar otomatik olarak en yukarıya yerleşiyor. Zil ikonu bildirimleri ekrana getirirken mikrofon tuşu da Google Assistant hizmetini başlatıyor.

Ayrıca arayüz daha koyu bir temaya kavuşmuş. Geniş araç ekranlarında birden fazla uygulama penceresi çalıştırmak mümkün. Yine geniş ekranda orta değişken modül sola yanaşmış bir hale geliyor ve arayüz buna göre şekilleniyor.

Son gelişme ise Android Auto uyumlu olmayan araçlarda akıllı telefonun bağımsız olarak ekrana uygulamayı getirmesinin sona ermesi oldu. Eğer aracınız Android Auto uyumlu değilse Google Assistant size özel bir sürüş modu açacak.