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Android Auto büyük güncellemesi başladı

Android Auto araç içi eğlence sistemine daha düzenli bir arayüz kazandıran ve sürücüleri daha fazla yola odaklamayı amaçlayan büyük güncelleme bu hafta dağıtıma başladı.
6 gün
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın otomobil bilgi sistemlerine yaptığı ve Apple CarPlay karşısındaki en büyük hamlesi olan Android Auto, büyük güncellemenin dağıtımına başladı. Uygulama arayüzü 5 yıl aradan sonra ilk kez büyük bir değişikliğe uğradı.

Yeni Android Auto neler sunuyor?

Önceki sürümde ekranın alt kısmında macOS platformuna benzer şekilde bir kısayol dock modülü bulunmaktaydı. Yeni sürümde sol tarafta bir Home tuşu, sağ kısımda bildirim ve ses komut tuşu ile orta alt kısımda da o anki fonksiyona göre belirli kontroller yer alıyor. Ayrıca müzik dinleme gibi uygulamalarda orta kısım size navigasyonun durumunu gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Pundi X ve Samsung ortaklığı"

Home tuşu ise kullanıcıya bir kısayol ekranı açıyor ve sık kullanılan uygulamalar otomatik olarak en yukarıya yerleşiyor. Zil ikonu bildirimleri ekrana getirirken mikrofon tuşu da Google Assistant hizmetini başlatıyor.

Ayrıca arayüz daha koyu bir temaya kavuşmuş. Geniş araç ekranlarında birden fazla uygulama penceresi çalıştırmak mümkün. Yine geniş ekranda orta değişken modül sola yanaşmış bir hale geliyor ve arayüz buna göre şekilleniyor.

Son gelişme ise Android Auto uyumlu olmayan araçlarda akıllı telefonun bağımsız olarak ekrana uygulamayı getirmesinin sona ermesi oldu. Eğer aracınız Android Auto uyumlu değilse Google Assistant size özel bir sürüş modu açacak.



https://arstechnica.com/gadgets/2019/07/android-autos-first-big-redesign-is-finally-rolling-out/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
beetle26 5 gün en beğenilen
Türkiye de hala çalışmıyor habere keşke onu da ekleseydiniz
3 Yanıt Yanıtla +15
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nty35 6 gün
2016 kasım ayından beri kullanıyorum. İlk zamanlarına göre çook yol katetti. Eski arayüzü de fena değildi ama bir güncelleme gerekiyordu daha kullanışlı olması açısından. Apple ios 13 beta sürümündeki carplayin tasarımı oldukça hoşuma gitmişti, bize de bi güncellme gelmesi iyi oldu. Bakalım nasıl olmuş haftasonu denemek lazım.
2016 kasım ayından beri kullanıyorum. İlk zamanlarına göre çook yol katetti. Eski arayüzü de fena değildi ama bir güncelleme gerekiyordu daha kullanışlı olması ...
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hmrkartal 7 sa.
Çok şık olmuş..Çok beğendim ben
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talsuv61 14 sa.
Eski versiyonu kaldırdım, yeni versiyonu indirdim.
Uygulamayı açarken " Google play hizmetleri şu anda çalışıyor gibi görünmüyor" şeklinde hata veriyor.
Neden böyle oluyor ki
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talsuv61 15 sa.
YouTube Video oynatma da eklense süper olurdu. Ama video oynatmayı hiç eklemiyorlar
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DirenJK 1 gün
Kurulu apk kaldırıp v4.5'den uygun olanı indirerek kurun. Araca bağladığınızda sizden yeni versiyona geçme onayı isteyecek araç ekranından, telefondan da bazı onaylar aldıktan sonra yeni arayüz aktif olacak.
Eski versiyona göre arayüz aşırı kullanışlı geçişler çok kolay. Komutları daha net algılıyor
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KenanK89 15 sa.
Eyw hocam. Bende direk güncelleme yapmıştım arayüz değişmemişti. Dediğiniz gibi silip 4.5 versiyonu kurdum şuan yeni arayüz e geçti.
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barisg 1 gün
1 sene kadar önce VPN kullanarak bağlantıyı Fransa üzerinden gösterip Google Play'den resmi yöntemlerle kurmuştum. Google'ın Beta programına da kayıt olmuştum, hangisi etkili oldu bilmiyorum ama o günden beri kullanıyorum.
Ancak bahsi geçen güncelleme programın "Hakkında" kısmında 8 Ağustos güncellemesini bekleyin şeklinde anons ediliyor.
Şu anda 4.5.592854 sürümü yüklü.
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hmrkartal 2 gün
Uzun zamandır kullanıyorum,en son apk indirdim ama bir değişiklik goremedin
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Drfalcon 5 gün
1 yıldır kullanıyorum apk mirror dan indirdim. Keşke Türkiye play store'da da olsa. Araçlarında bağlantı kopması olanlara anker marka kablo öneririm kesinlikle. Kablo çok önemli ara sıra hala kopma oluyor ama büyük ölçüde azaldı.
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DH Misafiri 5 gün
Uzun zamandır kullanırım ancak son versiyon Spotify ile uyumlu değil. Sesli aramalarda önceki versiyonlarında çok güzel çalışan 'şu şarkıyı spotifyda çal' merhaba komutu şimdi çalışmıyor. Ve şarkı çalarken kafasına göre atlamalar yapıyor.
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KenanK89 5 gün
Güncelleme yapmama rağmen yeni arayüz aktif olmadı bende. Sanırım Türkçe dil ile ilgili problem.
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DirenJK 5 gün
Hangi versiyonu indirdiniz?
4.5.592853
4.5.592854
4.5.592857
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