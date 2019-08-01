Pundi X ve Samsung ortaklığı

Blok zinciri teknolojilerine son dönemde önemli yatırımlar yapan Samsung en önemli adımı ise Galaxy S10 serisindeki kripto para cüzdanı ile birlikte atmıştı. Cüzdan için Enjin Coin, Dent Coin gibi önemli ortaklıklar yapan Samsung şimdi de Pundi X ile anlaştı.

Önemli ortaklık

Aslında Samsung ve Pundi X rakip sayılabilir zira Pundi X platformu da kendisine ait popüler bir cüzdana sahip. Ayrıca global çapta Pundi X tabanlı XPOS cihazlarını yaygınlaştırmaya çalışıyor. XWallet cüzdan ile POS ödemeleri yapma veya ödeme alma da mümkün. Cüzdanda ETH, BTC, QTUM gibi birimler mevcut.

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İkili arasında yapılan anlaşma gereğince XWallet uygulaması Samsung Wallet uygulaması ile entegre oluyor. Böylece Samsung cüzdanında kripto parası olanlar XWallet üzerinden alışveriş yapabilecekler. Ayrıca XWallet üzerindeki varlıklarınızı da Samsung cüzdana transfer ederek daha güvenli bir ortamda tutabilecekler.

Rakibi ile yaptığı bu anlaşma Samsung’un blok zinciri alanında ne kadar agresif olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Samsung Coin adındaki kripto paranın üçüncü bir şahıs tarafından tescil ettirildiği ve firmanın böyle bir planının olmadığı ortaya çıkmıştı.