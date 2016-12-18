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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Auto sesli asistana kavuşuyor

Android Auto geçtiğimiz Kasım ayında aldığı güncelleme ile birlikte Android 5.0 ve üzeri tüm Android telefonlardan tam Android Auto deneyimine imkân sağlamaya başladı.
2 yıl
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5
Otomobil Teknolojileri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Android Auto ve Apple CarPlay şüphesiz ki araç ile mobil cihazların bağlantısını ve kontrolleri oldukça geliştirdi. Android Auto geçtiğimiz Kasım ayında aldığı güncelleme ile birlikte Android 5.0 ve üzeri tüm Android telefonlardan tam Android Auto deneyimine imkân sağlamaya başladı.

“Ok, Google” Beni eve götür

Yeni güncellemeyle birlikte Android Auto destekli araçlarda Google Sesli Asistan “Ok, Google” komutu ile aktifleştirilebiliyor ve kullanılabiliyor. Mayıs ayındaki Google I/O’da tanıtılan yeni özellik artık herkese açık. Belirtmekte fayda var, Android Auto hali hazırda ses tanıma ve dikte özelliğine sahipti ancak yeni güncelleme ile birlikte sesli asistan ve çeşitli yetenekler de sesli olarak kullanıma açılmış oluyor. 
Ayrıca Bkz. "Süper Mario Run tufanı"
Yeni sesli asistan özellikleriyle birlikte sesli komutlarla başlıca çalan şarkılar değiştirilebiliyor, adım adım yol tarifi yapılabiliyor, mesaj gönderilebiliyor. Ve elbette sesli komutlarla telefonunuzdan yapabildiğiniz uygun özellikleri kullanabiliyorsunuz.
Ok, Google” komutu ile yeni özellikler en güncel Android Auto uygulamasıyla birlikte geliyor ve daha
güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

http://www.phonearena.com/news/Ok-Google-support-has-made-its-way-to-Android-Auto-making-the-servicer-much-safer-more-effective_id89122 Yorum Yaz
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superegoid 2 yıl en beğenilen
Gelişmiş medeni insana değer verilen bir ülkede yaşayanlar için güzel haber..
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Cossie 2 yıl
Haritalar açıkken OK Google komutuyla birini aratamıyorum. Haritalar kapalıyken yapabiliyorum. Yeni rota belirlemek falan tamamen hiç dokunmadan yapılabilmesi lazım.
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kadirirdem 2 yıl
"Beni eve götür" sanırım bizim ülkemizde bu komut hiç iyi bir tercih olmayacaktır.
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Xloud 2 yıl
Tam donanımlı araç sistemleri olsa böyle saçma sapan şeylerle uğraşmasa milley keşke... Direk telefon elranını yansıt kablosuz çok mu zor?
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GrıezmaNN 2 yıl
Daha bizde mağazada normal uygulaması bile yok. APK indirmek zorunda kalıyoruz. Onda da bug kaynıyor.
iPhone'a geri dönmemin sebeplerinden bir tanesi.
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superegoid 2 yıl en beğenilen
Gelişmiş medeni insana değer verilen bir ülkede yaşayanlar için güzel haber..
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