Android Auto sesli asistana kavuşuyor

Android Auto ve Apple CarPlay şüphesiz ki araç ile mobil cihazların bağlantısını ve kontrolleri oldukça geliştirdi. Android Auto geçtiğimiz Kasım ayında aldığı güncelleme ile birlikte Android 5.0 ve üzeri tüm Android telefonlardan tam Android Auto deneyimine imkân sağlamaya başladı.

“Ok, Google” Beni eve götür

Yeni güncellemeyle birlikte Android Auto destekli araçlarda Google Sesli Asistan “Ok, Google” komutu ile aktifleştirilebiliyor ve kullanılabiliyor. Mayıs ayındaki Google I/O’da tanıtılan yeni özellik artık herkese açık. Belirtmekte fayda var, Android Auto hali hazırda ses tanıma ve dikte özelliğine sahipti ancak yeni güncelleme ile birlikte sesli asistan ve çeşitli yetenekler de sesli olarak kullanıma açılmış oluyor.

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"Süper Mario Run tufanı"

Yeni sesli asistan özellikleriyle birlikte sesli komutlarla başlıca çalan şarkılar değiştirilebiliyor, adım adım yol tarifi yapılabiliyor, mesaj gönderilebiliyor. Ve elbette sesli komutlarla telefonunuzdan yapabildiğiniz uygun özellikleri kullanabiliyorsunuz.

“Ok, Google” komutu ile yeni özellikler en güncel Android Auto uygulamasıyla birlikte geliyor ve daha

güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

http://www.phonearena.com/news/Ok-Google-support-has-made-its-way-to-Android-Auto-making-the-servicer-much-safer-more-effective_id89122