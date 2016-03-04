Android N ile ilgili görseller artıyor

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"Android N ile bildirim menüsü değişiyor"

Mayıs ayındakikonferansında tantılması beklenensürümü, alfa olarak bazı geliştiricilerin denemesine sunulmuş durumda. Son dönemde ardı ardına gelmeye başlayan görseller, bunu ispat ediyor. Bununla birlikte ekran görüntüleri değil, deneyenlerin anlattıkları ile oluşturulmuş görseller üzerinden gidiliyor. Yine de pek çok değişiklik gün yüzüne çıktı.Daha önce Ayarlar menüsünde, sol tarafa yerleşen yeni bir menü ikonu görmüştük. Ayrıca bildirim çubuğunda ve ekranında da önemli değişiklikler yaşanmıştı. Şimdi ise biraz daha ayrıntılı görseller internette paylaşıldı. Görünen o ki Android N sürümü daha çok, bilgilendirme konusuna odaklanıyor.Yeni görsellerde Ayarlar menüsündeki pek çok sayfada, mevcut durum ile ilgili bilgiler verildiği görülüyor. Örneğin WiFi hangi ağa bağlı,açık mı, ne kadar veri kullanıldı, belleğin durumu, bataryanın yüzdesi, hangi kullanıcının oturum açtığı gibi pek çok bilgi, ilgili başlığın altına yerleşmiş durumda. Böylece kullanıcının sadece bilgi almak istediğinde, alt menü içerisine girmesine gerek kalmayacak.Diğer bir ayrıntı ise sol üstteki liste menü ile ilgili. Bu menüde nelerin yer alacağı daha önce belli değildi ancak şimdi netleşmiş. Ayarlar menüsünde, herhangi bir alt menüde gezinirken sol menü ikonuna dokunduğunuzda, tüm Ayarlar menüsü karşınıza geliyor. Böylece başka bir sekmeye atlamak için hızlı bir imkan sunulmuş oluyor. Ayrıcasürümündeki Ses ve Bildirimler gibi birleşik başlıkların artık ayrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Bu tür bir dizilim aslında tablet modellerinde karşımıza çıkıyordu ancak gizli bir liste menü tasarımı yoktu.Yukarıda bahsetttiğimiz gibi, Android N sürümünde kullanıcının daha çok bilgilendirilmesi ve daha hızlı gezinti yapabilmesi amaçlanıyor. Şimdilik genel tasarımın değişip değişmeyeceği konusunda bir işaret yok ancak kaynaklar değişmeyeceğini ifade ediyor.