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Android N ile ilgili görseller artıyor

Bu yıl Android platformuna dahil edilecek olan N kod adlı sürüm için farklı sızıntılar mevcut ve bu sayede en azından Ayarlar menüsünde ne tür değişikliklerin yapılacağını görebiliyoruz.
3 yıl
5,8b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mayıs ayındaki Google I/O 2016 konferansında tantılması beklenen Android N sürümü, alfa olarak bazı geliştiricilerin denemesine sunulmuş durumda. Son dönemde ardı ardına gelmeye başlayan görseller, bunu ispat ediyor. Bununla birlikte ekran görüntüleri değil, deneyenlerin anlattıkları ile oluşturulmuş görseller üzerinden gidiliyor. Yine de pek çok değişiklik gün yüzüne çıktı.

Daha önce Ayarlar menüsünde, sol tarafa yerleşen yeni bir menü ikonu görmüştük. Ayrıca bildirim çubuğunda ve ekranında da önemli değişiklikler yaşanmıştı. Şimdi ise biraz daha ayrıntılı görseller internette paylaşıldı. Görünen o ki Android N sürümü daha çok, bilgilendirme konusuna odaklanıyor.

Ayrıca Bkz. "Android N ile bildirim menüsü değişiyor"
Yeni görsellerde Ayarlar menüsündeki pek çok sayfada, mevcut durum ile ilgili bilgiler verildiği görülüyor. Örneğin WiFi hangi ağa bağlı, Bluetooth açık mı, ne kadar veri kullanıldı, belleğin durumu, bataryanın yüzdesi, hangi kullanıcının oturum açtığı gibi pek çok bilgi, ilgili başlığın altına yerleşmiş durumda. Böylece kullanıcının sadece bilgi almak istediğinde, alt menü içerisine girmesine gerek kalmayacak.

Diğer bir ayrıntı ise sol üstteki liste menü ile ilgili. Bu menüde nelerin yer alacağı daha önce belli değildi ancak şimdi netleşmiş. Ayarlar menüsünde, herhangi bir alt menüde gezinirken sol menü ikonuna dokunduğunuzda, tüm Ayarlar menüsü karşınıza geliyor. Böylece başka bir sekmeye atlamak için hızlı bir imkan sunulmuş oluyor. Ayrıca Marshmallow sürümündeki Ses ve Bildirimler gibi birleşik başlıkların artık ayrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Bu tür bir dizilim aslında tablet modellerinde karşımıza çıkıyordu ancak gizli bir liste menü tasarımı yoktu.

Yukarıda bahsetttiğimiz gibi, Android N sürümünde kullanıcının daha çok bilgilendirilmesi ve daha hızlı gezinti yapabilmesi amaçlanıyor. Şimdilik genel tasarımın değişip değişmeyeceği konusunda bir işaret yok ancak kaynaklar değişmeyeceğini ifade ediyor.
 

http://www.phonearena.com/news/Android-N-mock-ups-reveal-changes-coming-to-the-Settings-page_id79003 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
sercandk
Tasarım da değişse iyi olur. 5 ile 6 neredeyse aynı. N güncellemesi tasarım konusunda biraz da olsa fark yaratmali

google hep öyle yapıyor bir sürüm tasarım sonra optimizasyon android 4 e bak sonra 4.4 e kadar optimizasyon şimdi 5 de tasarım 6 optimizasyon böyle
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Qonrul 3 yıl
M i bi vereydi iyiydi
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Rajeesh 3 yıl
şu siyah/grimsi tema barlarını bi türlü bırakamadılar ya
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ComingWind 3 yıl
M'yi aldık ta N kaldı.!
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sercandk 3 yıl
Tasarım da değişse iyi olur. 5 ile 6 neredeyse aynı. N güncellemesi tasarım konusunda biraz da olsa fark yaratmali
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GenkaNuank 3 yıl
En sagdaki fotografta, sag panel olmasi sacmalik zaten asagi inince aciyosun daha ben niye sagdan cekmeye ugrasayim bi de orada asagi inip de acmaya calisayim. Tuhaf tuhaf isler yapiyolar
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pranis 3 yıl
Ekosistemin yarısından fazlası hala 4.x.x ken... Çok garip..
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AMERICAN 3 yıl
Android n gelecek biz daha windows 10 bekliyoruz
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Virinom 3 yıl
Stabilite 5.0 ile sağlandı 6.0 ile de arayüz oturuyor. Eğer yeni sürümdeki güç tüketim optimizasyonu da söylendiği kadar faydalı olursa
Ne olur bilemedim aslında hiç bir şey olmaz eskiden de Android rakipsizdi şimdi de rakipsiz (iOS'un Apple'a özel bir işletim sistemi olduğu için saymıyorum bir gün açık kaynak kodlu olursa o zaman rakip olur) en azından daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar.
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damn2u 3 yıl
İyi ki alternatif launcher ve marka tasarımları var. Orjinal Android temalarını pek beğenmiyorum. Bildirim çubuğunu da daha işlevsel, düzenlemeye açık yapsalar iyi olur.
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benhuraxu 3 yıl
Android gitgide daha akıllı ve oturmuş bir işletim sistemi oluyor.
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