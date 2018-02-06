Android Nougat ancak 18 ay sonra en popüler sürüm olabildi

Android Nougat kullanıcı sayısı giderek artıyor. Mobil işletim sistemi geçtiğimiz Eylül ayında KitKat'ı geçerek üçüncülüğe yükselmiş, geçen ay ise Lollipop'u geride bırakarak en popüler ikinci Android sürümü haline gelmişti.

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Nougat şimdi de Marshmallow'u koltuğundan ederek en çok kullanılan Android sürümü olmayı başardı. Popüler mobil işletim sistemi şu anda Marshmallow'u %0.4'lük payla geçip Android telefonların %28.5'ine ulaşarak birinciliğe yerleşmiş durumda.

Android Oreo'nun kullanım oranı %1.1

Android 8/8.1 Oreo'nun ise yalnızca %1.1 gibi bir dağıtım oranına sahip olduğunu görüyoruz. Yani Google'ın en son mobil işletim sistemi hala en az kullanılan sürümlerden biri. Daha önce de sıkça belirtildiği gibi parçalanma sorunu en çok Android'in yeni sürümünü vuruyor.

Google, düşük fiyatlı telefonlar için hafif Android Go mobil işletim sistemini kullanıma sunarak bunu düzeltmeye çalıştı ancak bu girişimin henüz Oreo'nun kullanıcı sayısını genişletmeye başladığını söyleyemeyiz.

Apple ekosistemine baktığımızda tamamen farklı bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Parçalanma gibi bir sorunu olmayan platformda, iOS 11 güncellemesi, 18 Ocak itibariyle %65'lik bir dağıtım oranına sahip.

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html