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Android Nougat ancak 18 ay sonra en popüler sürüm olabildi

Yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 18 ay geçen Android Nougat nihayet en popüler Android sürümü olmayı başardı. Android Oreo dağıtım oranı ise %1.1 seviyelerinde.
1 yıl
2,5b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android Nougat kullanıcı sayısı giderek artıyor. Mobil işletim sistemi geçtiğimiz Eylül ayında KitKat'ı geçerek üçüncülüğe yükselmiş, geçen ay ise Lollipop'u geride bırakarak en popüler ikinci Android sürümü haline gelmişti.
Ayrıca Bkz. "Apple, iPad'le tablet pazarındaki liderliğini sürdürüyor"
Nougat şimdi de Marshmallow'u koltuğundan ederek en çok kullanılan Android sürümü olmayı başardı. Popüler mobil işletim sistemi şu anda Marshmallow'u %0.4'lük payla geçip Android telefonların %28.5'ine ulaşarak birinciliğe yerleşmiş durumda.

Android Oreo'nun kullanım oranı %1.1

Android 8/8.1 Oreo'nun ise yalnızca %1.1 gibi bir dağıtım oranına sahip olduğunu görüyoruz. Yani Google'ın en son mobil işletim sistemi hala en az kullanılan sürümlerden biri. Daha önce de sıkça belirtildiği gibi parçalanma sorunu en çok Android'in yeni sürümünü vuruyor.
Google, düşük fiyatlı telefonlar için hafif Android Go mobil işletim sistemini kullanıma sunarak bunu düzeltmeye çalıştı ancak bu girişimin henüz Oreo'nun kullanıcı sayısını genişletmeye başladığını söyleyemeyiz.
Apple ekosistemine baktığımızda tamamen farklı bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Parçalanma gibi bir sorunu olmayan platformda, iOS 11 güncellemesi, 18 Ocak itibariyle %65'lik bir dağıtım oranına sahip.

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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BlackHeart89 1 yıl en beğenilen ALKaraca
ALKaraca
Ekrem mi diye baktım değilmiş.

Hocam çırak yetiştiriyordur olamaz mı
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ALKaraca 1 yıl
Ekrem mi diye baktım değilmiş.
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majesturk 1 yıl
E yanii bu bile iyi, Telefonu Anroid 6 ile aldık, 2 senedir hala Android 6...
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Grkwnxs 1 yıl
Google da güncelleme konusunda beş para etmez nougat ı nexus 4 ün bile alması gerekiyor donanım olarak.
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babapars 1 yıl
Hep iki sürüm arkadan geliyoruz biz
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dr20mouse 1 yıl
Güncel Android sürümünü kullanmak isteyenler Google Pixel serisi telefon alabilir. Apple kendi iphone'ları dışında başka bir firmaya ios işletim sistemini kullanma hakkı vermiyor. İki platformu böyle karşılaştırmak mantıksız.
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smsmart 1 yıl
Android 9 u bekliyoruz Oreo sizin olsun.
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ahmet1905_47 1 yıl
Google neden android surumleri öncesinde beta yayinliyor yada betalari kendisi icinmi yayinliyor bunu diger firmalarda beta surecindeyken dahil olup tam surumu erken verseler yaoamazlarmi şu işi
Sony z2 doneminde beta vermisti diye hatirliyorum pek de ilgilenmiyorlar belli
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lg02561 1 yıl
sorun olmamalı bence bu. her telefon her güncellemeyi alsa bu sefer de planlı eskitme durumları vs olabilir. evet apple de yüzde 65 belki ios 11 ama kaçı daha iyi oldu güncelledikten sonra tartışılır. sorun olmadığı sürece eski sürümleri kullanmakta bir yanlışlık yok bence.
ben yaklaşık 11 ay önce marshmelowla almıştım nugat da vardı ama güncellemedim daha yeni 2 hafta falan önce güncelledim sıkıldığım için. pek fark oluşmadı genel manada.
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smart1978 1 yıl
Samsung un cabalari ile bu sure 24 aya cikacaktir elbet :)
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grafman09 1 yıl
Geçen hanıma GM5 modelini aldık. Derleme bilgilerinde Ubuntu yazıyor.
Benim bozulan GM4 farklıydı sanki.. Pek anlamıyorum ama, Ubuntu ne alaka?? Bilen varsa yazsın..
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ALKaraca 1 yıl grafman09
Android SELinux üzerine kurulu Ubuntu ya değil.Üründe ya yanlış bilgilendirme var yada Ubuntu nun bir yazılımından faydalanıyorlar.
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***Leopard*** 1 yıl grafman09
grafman09
Geçen hanıma GM5 modelini aldık. Derleme bilgilerinde Ubuntu yazıyor.
Benim bozulan GM4 farklıydı sanki.. Pek anlamıyorum ama, Ubuntu ne alaka?? Bilen varsa yazsın..

Ubuntu yazmaması lazım.
Sadece kernel sürümü yazar Linux 3.10 vs tarzında
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ALKaraca 1 yıl
Ekrem mi diye baktım değilmiş.
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BlackHeart89 1 yıl ALKaraca
ALKaraca
Ekrem mi diye baktım değilmiş.

Hocam çırak yetiştiriyordur olamaz mı
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