Android Nougat için Xposed Framework'ün gelmesi aylar sürebilir

Android akıllı telefonlar kullanıcılara, deneyimlerini kişiselleştirebilecekleri birçok yol sunuyor. Bir adım ileri gitmek isteyenler ise telefonlarını root'layarak her türlü ince ayarları yapabilme olanağına sahip olabiliyorlar. Custom ROM'lar Android kullanıcılarının bazı değişiklikler yapmasına izin veriyor ancak Xposed Framework onlara daha gelişmiş araçlar sunuyor.

Xposed Framework, kullanıcıların Custom ROM yüklemeden akıllı telefonlarının kullanıcı arayüzünde her türlü değişikliği yapabilmelerine olanak sağlıyor. Bunun için sistem üzerinden ek modüllerin indirilmesi gerekli. Böylece kullanıcılar telefonlarına yüklü olan her uygulamaya üç noktalı menü ekleyebilir, Sony kameralardaki Superior Auto için tam 20MP sensörü etkinleştirebilir veya telefonlarında her türlü ince ayarı yapabilirler.

Kullanıcılar kendi ROM'larına istedikleri özelliklerin eklenmesi için modüller olarak da bilinen tekli paketleri kurmaları gerekiyor. Android telefon root'landıktan sonra, kullanıcılar Xposed Framework'ü yükleyerek istedikleri modülü indirme şansına sahip oluyorlar.

Yeni Xposed sürümünün gelmesi biraz zaman alabilir

uyumluluk gereksinimlerini karşılamak üzere sürekli olarak güncelleniyor. Bu Google'ın yeni Android işletim sistemi sürümlerinde yapmış olduğu değişikliklere bağlı olarak biraz zaman alabilecek bir süreç. Xposed'in geliştiricisi rovo89, kullanıcıları yeni Xposed sürümünün durumuyla ilgili bilgilendirmek için XDA geliştirici forumlarında resmi bir açıklama yayınladı. Xposed her yeni Android sürümü içinkarşılamak üzere sürekli olarak güncelleniyor. Bu Google'ın yenisürümlerinde yapmış olduğu değişikliklere bağlı olarakbir süreç. Xposed'in geliştiricisi, kullanıcıları yeni Xposed sürümünün durumuyla ilgili bilgilendirmek içinforumlarında resmi bir açıklama yayınladı.

Anlaşılan, Android Nougat'ın Xposed Framework sürümü şu an geliştirme aşamasında ancak ne zaman tamamlanacağını söylemek zor. Google, Nougat'a bir dizi değişiklik getirdi; en önemlisi de yeni Android sürümünün uygulama yüklemelerini işleme biçimi.

İşlem daha hızlı, ki bu son kullanıcılar için iyi ancak rovo89'un yeni özelliği desteklemesi için Xposed'i uyarlaması "yüzlerce saat" sürecek. Bu projede çalışan tek geliştirici olduğu ve başka işlerine de zaman ayıracağı göz önüne alındığında, yeni Xposed sürümü en iyi ihtimalle bu yılın sonunda tamamlanacak gibi görünüyor. Daha da kötüsü bu süreç gelecek yılın Mayıs ayına kadar da sarkabilir.

