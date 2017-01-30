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Android Nougat için Xposed Framework'ün gelmesi aylar sürebilir

Android kullanıcılarının akıllı telefonlarında Custom ROM yüklemeden birçok özelleştirme yapabilmelerine olanak sağlayan Xposed Framework'ün Android Nougat'a uyarlanması önümüzdeki yılı bulabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,9b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android akıllı telefonlar kullanıcılara, deneyimlerini kişiselleştirebilecekleri birçok yol sunuyor. Bir adım ileri gitmek isteyenler ise telefonlarını root'layarak her türlü ince ayarları yapabilme olanağına sahip olabiliyorlar. Custom ROM'lar Android kullanıcılarının bazı değişiklikler yapmasına izin veriyor ancak Xposed Framework onlara daha gelişmiş araçlar sunuyor.
Xposed Framework, kullanıcıların Custom ROM yüklemeden akıllı telefonlarının kullanıcı arayüzünde her türlü değişikliği yapabilmelerine olanak sağlıyor. Bunun için sistem üzerinden ek modüllerin indirilmesi gerekli. Böylece kullanıcılar telefonlarına yüklü olan her uygulamaya üç noktalı menü ekleyebilir, Sony kameralardaki Superior Auto için tam 20MP sensörü etkinleştirebilir veya telefonlarında her türlü ince ayarı yapabilirler.
Ayrıca Bkz. "Apple AirPods'un siyahı da çıktı: BlackPods"
Kullanıcılar kendi ROM'larına istedikleri özelliklerin eklenmesi için modüller olarak da bilinen tekli paketleri kurmaları gerekiyor. Android telefon root'landıktan sonra, kullanıcılar Xposed Framework'ü yükleyerek istedikleri modülü indirme şansına sahip oluyorlar.

Yeni Xposed sürümünün gelmesi biraz zaman alabilir

Xposed her yeni Android sürümü için uyumluluk gereksinimlerini karşılamak üzere sürekli olarak güncelleniyor. Bu Google'ın yeni Android işletim sistemi sürümlerinde yapmış olduğu değişikliklere bağlı olarak biraz zaman alabilecek bir süreç. Xposed'in geliştiricisi rovo89, kullanıcıları yeni Xposed sürümünün durumuyla ilgili bilgilendirmek için XDA geliştirici forumlarında resmi bir açıklama yayınladı.
Anlaşılan, Android Nougat'ın Xposed Framework sürümü şu an geliştirme aşamasında ancak ne zaman tamamlanacağını söylemek zor. Google, Nougat'a bir dizi değişiklik getirdi; en önemlisi de yeni Android sürümünün uygulama yüklemelerini işleme biçimi.
İşlem daha hızlı, ki bu son kullanıcılar için iyi ancak rovo89'un yeni özelliği desteklemesi için Xposed'i uyarlaması "yüzlerce saat" sürecek. Bu projede çalışan tek geliştirici olduğu ve başka işlerine de zaman ayıracağı göz önüne alındığında, yeni Xposed sürümü en iyi ihtimalle bu yılın sonunda tamamlanacak gibi görünüyor. Daha da kötüsü bu süreç gelecek yılın Mayıs ayına kadar da sarkabilir.

https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=70773752&postcount=41 Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Aynen ben de öyle. MM kullanıyorum, gayet de mutluyum.
Android telefonu olup da rootsuz kullanan, BMW M4 arabası olup da 70'i geçmeyen biri gibidir.
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FightForBeer 2 yıl
İşte sırf bu bu yüzden 7.0 a geçmiyorum. Modüllere o kadar çok alıştım ki bırakamıyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
Zaten Nougat romlar da anca mayısa stabil olur diye düşünüyorum. Bu arada bilmeyenler için: mm kullanıp nougat arayüzü isteyenler n-ified modülünü yüklesin.
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CWaRRioR 2 yıl
@djvietnam @myhotyro
Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da, ne saçmalıyorsunuz. Sizi ilgilendirmiyorsa ergen muhabbetleri yapmayın en azından.
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djvietnam 2 yıl
vah vah çok üzüldüm ülkede yas ilan edilmeli bayraklar derhal yarıya indirimeli ohal derhal uzatılmalı
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***Leopard*** 2 yıl
Xposed candir,ama gec gelmesi sorun olmaz.
Zira daha bir cok kullanici gecemeyecektir Nougat a,firmalar sagolsun.
Ha cok mu gerekli Nougat a gecmek,hayir degil.Zira Ios tarafinda oldugu kadar bu versiyon yukseltmeleri uygulama kuramayacak hale getirmiyor cihazi.
Zira bugun markete bakin,cogu uygulama Android 2.3 u bile destekliyor.Android 4.4 artik bence en asagi surum oldu,onun bile dogru duzgun acamadagi uygulama yok.Bir iki oyun vardir,ona da zaten hala Kitkat kullanan telefonun donaniminin yetip yetmeyecegi muamma.
Vulkan a gecilmesi disinda pek bir esprisi yok 7.0 in,hele 7.0 a custom rom ile gecmeyi dusunen kullanicilar icin hic yok.
Snapdragon 800(Lg G2 vs deki cipset) cipsetli telefonlar ve asagisinda zaten custom romlar halen OpenGL Es ile calisacak sekilde hazirlaniyor.Donanim destegi olmadigi icin
Kisacasi Xposed gelmedi daha 7.0'a diye uzulecek,karalar baglayacak kitle su asamada pek azdir
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Aynen ben de öyle. MM kullanıyorum, gayet de mutluyum.
Android telefonu olup da rootsuz kullanan, BMW M4 arabası olup da 70'i geçmeyen biri gibidir.
Yanıtla +5
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FightForBeer 2 yıl
İşte sırf bu bu yüzden 7.0 a geçmiyorum. Modüllere o kadar çok alıştım ki bırakamıyorum.
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myhotyro 2 yıl
Ulaaaan napcaz şimdi. Küresel bir sorun bu. Telefonları kullanamicakmıyız 1.5 sene. Way way way, yandık ki ne yandık. Bunlar hep bu Trump yüzünden.
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smart1978 2 yıl
Samsung gibi Stock ROM a root atmak yetiyordu hersey yapiliyordu artik bu da olmayacak !
Bu gecikmenin pratikte zarari Samsung un tum Android 7 li cihazlarina olacak veya 1 yil icinde Android 7 alacak tum cihazlarda kotu olacak .
Samsung kullanicilarina gecmis olsun :/ Note5 sahibi biri olarak ifade ediyorum :/
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