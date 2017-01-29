Apple AirPods'un siyahı da çıktı: BlackPods

AirPods yaklaşık 6 haftadır satışa sunulmuş durumda. Ancak ürünün sadece beyaz rengi mevcut ve Apple henüz tüketicilere farklı bir renk seçeneği sunmuş değil. ABD'li siyah olarak satın almalarını sağladığı gibi sahip oldukları beyaz kulaklığı siyahla kaplayıp da gönderebiliyor. Apple'ın kablosuz kulaklığıyaklaşık 6 haftadır satışa sunulmuş durumda. Ancak ürünün sadecemevcut ve Apple henüz tüketicilere farklı bir renk seçeneği sunmuş değil. ABD'li bir şirket , iPhone fanlarının AirPods'usatın almalarını sağladığı gibi sahip oldukları beyaz kulaklığıda gönderebiliyor.

BlackPods, 249 dolarlık fiyat etiketiyle Apple'ın 159 dolara satılan AirPods'una kıyasla 90 dolar daha pahalı bir ürün. Ayrıca Apple tarafından satılan AirPods'la aynı olmasının yanında tek farkı siyah olması. Şirket yaptığı işi şu şekilde açıklıyor:

"BlackPods'da, Apple'ın AirPods'ları için özel bir kaplama sistemi geliştirdik. Üç aşamalı yaklaşımımız ürüne çizilmeye karşı dayanıklı, lüks bir görünüm kazandırmaktadır. BlackPods Siyah, Jet Siyah veya Uzay Grisi renklerdeki iPhone'u mükemmel şekilde tamamlıyor. "

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Şirket ayrıca, beyaz AirPods satın alanların ürünü kendilerine gönderebileceklerini ve sadece 99 dolara siyah renkte kaplayabileceklerini söylüyor. Tüm süreç yaklaşık 3 gün sürüyormuş.

Bununla birlikte, Apple'ın AirPods'una sahip değilseniz ve BlackPods'u doğrudan satın almak istiyorsanız, çok sayıda sipariş olduğundan bekleme listesine girmeniz gerekiyor. Öte yandan bu işin yasal olup olmadığı konusunda da henüz net bir bilginin olmadığını ekleyelim. Ayrıca kaplamaya gönderilen cihazların garanti dışı kalma gibi bir durumu da var.

http://blackpods.store/