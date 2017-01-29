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Apple AirPods'un siyahı da çıktı: BlackPods

Apple'ın Aralık ayında piyasaya sürdüğü kablosuz kulaklığı AirPods sadece beyaz renkte mevcuttu. ABD'li bir şirket AirPods'u siyahla kaplayıp BlackPods olarak satmaya başlamış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
1
34
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods yaklaşık 6 haftadır satışa sunulmuş durumda. Ancak ürünün sadece beyaz rengi mevcut ve Apple henüz tüketicilere farklı bir renk seçeneği sunmuş değil. ABD'li bir şirket, iPhone fanlarının AirPods'u siyah olarak satın almalarını sağladığı gibi sahip oldukları beyaz kulaklığı siyahla kaplayıp da gönderebiliyor.
BlackPods, 249 dolarlık fiyat etiketiyle Apple'ın 159 dolara satılan AirPods'una kıyasla 90 dolar daha pahalı bir ürün. Ayrıca Apple tarafından satılan AirPods'la aynı olmasının yanında tek farkı siyah olması. Şirket yaptığı işi şu şekilde açıklıyor:
"BlackPods'da, Apple'ın AirPods'ları için özel bir kaplama sistemi geliştirdik. Üç aşamalı yaklaşımımız ürüne çizilmeye karşı dayanıklı, lüks bir görünüm kazandırmaktadır. BlackPods Siyah, Jet Siyah veya Uzay Grisi renklerdeki iPhone'u mükemmel şekilde tamamlıyor. "
Ayrıca Bkz. "Seagate 2018'de 16TB'lık sabit disk üretmeyi planlıyor"
Şirket ayrıca, beyaz AirPods satın alanların ürünü kendilerine gönderebileceklerini ve sadece 99 dolara siyah renkte kaplayabileceklerini söylüyor. Tüm süreç yaklaşık 3 gün sürüyormuş.
Bununla birlikte, Apple'ın AirPods'una sahip değilseniz ve BlackPods'u doğrudan satın almak istiyorsanız, çok sayıda sipariş olduğundan bekleme listesine girmeniz gerekiyor. Öte yandan bu işin yasal olup olmadığı konusunda da henüz net bir bilginin olmadığını ekleyelim. Ayrıca kaplamaya gönderilen cihazların garanti dışı kalma gibi bir durumu da var.

http://blackpods.store/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ERIKCI 2 yıl en beğenilen ASSKIMM
****M

Tim Cook artık ürün çıkaramayınca aynı ürünü farklı renge boyayıp "abi vallahi bu yeni çıktı, en son model bu. Dene gör farkı anlayacaksın" misali esnaf ağzıyla özeti Burdur. O şekilde ürünlere yöneldi. Halbuki geçenlerde Steve Jobs un iPhone 2g tanıtımını izledim. Zamana göre öyle bir şey ki cidden süper. Zaten Steve Jobs un yaptığı işlere baktığımız zaman hep zamanının ötesinde oluyor. Yazılım olsun donanım olsun. Ama Steve Jobs gittikten sonra Apple o çizgiyi, özgünlüğü kaybetti. Artık Yeni bitir şeyler ortaya koyamıyor maalesef ki. Özlüyoruz Steve reyiz...

Haberi o kadar "hiç" okumamışsınız ki, Yapanın özel bir şirket olduğunu, sonradan yapılabildiğini, yapıldığında garanti dışı kaldığı falan hiç okumamışsınız. Ama okumadığınız haber hakkında paragraf yazmışsınız,Tim Cook'un esnaf ağzını falan yazmışsınız maşallah. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz?
****MTim Cook artık ürün çıkaramayınca aynı ürünü farklı renge boyayıp "abi vallahi bu yeni çıktı, en son model bu. Dene gör farkı anlay...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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assasin34 2 yıl
inoveyşın.!
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Emre Kocakaya 2 yıl
Black Trash..
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tutankenshta 2 yıl
159$ değerinde ama bass yok... kaybolması kolay siyahını Apple değilde yabancı bir şirket 249$ gibi fiyata yapıyor ama garanti yok... bence ses kalitesini yorumlayan yoksa sesi kötü olduğu kesin...
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Snnrvp 2 yıl
Ürünü kim nasıl üretti hiç farketmez, bu kadar basit kere basit bir olayın haberini yaptığımız sürece, Apple da Samsung da kısaca Batı bizi rahatlıkla sömürmeye devam edecektir.. Yazık..
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10ff 2 yıl
Ben 15 tl ye boyarim. 5 tl boya parasi 10tl de iscilige alirim.

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frux 2 yıl
Yakında Çinliler çakmasını da yapar. Rengarenk hem de..
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kadirirdem 2 yıl
Öyle demeyin Apple için siyah renk inovasyon...
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Lord Melkor 2 yıl
Haberi okuyupta yorum yapan nerdeyse yok. Konunun Apple ile alakası yok ama insan işine geleni sorgulamaz.
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Jack! 2 yıl
Bokunu çıkardın apple.
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BekirTemel 2 yıl
müthiş değil mi


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DODANLI 2 yıl BekirTemel
Hocam henüz müthiş olanını açıklamadı :)
ROSE GOLD
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ardaalisahin 2 yıl
99dolara siyaha kaplatmak nedir ya?İyice sapittilar ha.
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DODANLI 2 yıl
Jet Black mi Mat Black mi?
Jet ise çabuk çizilir.
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