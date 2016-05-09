Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android One programı sil baştan

Stok Android arayüzünü giriş seviyesine getiren ve uzun süre güncelleme garantisi veren Android One programı, üreticilere donanım konusunda daha geniş seçenekler sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
8,1b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın giriş seviyesi akıllı telefon pazarına çeki düzen vermek ve düzenli güncelleme kapsamına almak için iki yıl önce başlattığı Android One programı pek de istendiği gibi gitmiyor. Tüketici tarafından büyük ilgi görmeyen program üreticileri de pek tatmin etmedi ve büyük bir değişiklik yapılacak gibi görünüyor.

Google program kapsamında üreticilerin belirli bir donanım bileşeni listesi kullanmalarını ve stok arayüzden uzaklaşmamalarını zorunlu kılıyor. Durum böyle olunca ortaya çıkan telefonlar da birbirine çok benziyor ve farklılaşma olmuyor. Üreticiler sorunlarını dile getirince değişim de kaçınılmaz oldu.

Gelen bilgilere göre Android One programı artık Rick Osterloh yönetimindeki ekibin kontrolüne giriyor. Nexus telefonlar ve Google Glass gibi projeleri yürüten Osterloh ekibi, bundan sonra Android One programını da yürütecek.

Osterloh, uyguladıkları geniş donanım stratejisinin Android One programına da geleceğini açıkladı. Artık donanım bileşenlerinin seçimi konusunda üreticiler özgür ve isterlerse kendi tedarik zincirleri ile çalışabilecekler. Ayrıca cihazların piyasaya çıkış tarihlerini de üreticiler belirleyecek.

Ayrıca Bkz. "Şimdi de Samsung Galaxy Note 6 Lite ihtimali"

Google ayrıca operatörler ile de geniş kapsamlı görüşmeler yapıyor. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında, Google hizmetlerine operatör faturaları üzerinden ödeme yapabilmek büyük önem taşıyor. Bu bakımdan, Android One cihazlarına operatör desteğini artırma planları mevcut.

Google'ın programa serbestiyet kazandırması perde arkasında kendisini de oldukça ilgilendiriyor zira kapsama alanındaki cihazlar arttıkça çekirdek uygulama ve Play Store platformu daha fazla kullanım alanı bulacak. Özellikle Asya'da MIUI, Flyme OS, Aliyun OS gibi modifiye işletim sistemleri revaçta ve bu platformlar Google'ın oyun dışında kalmasına neden oluyor. 

Android One programında yeni cihazların ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Avrupa tarafında GM 5 Plus yeni bir örnek olarak dikkat çekiyor ancak Hindistan gibi Asya ülkelerinde henüz yeni ürünler mevcut değil. 

 

http://www.phonearena.com/news/Android-One-takes-new-shape-as-Google-adds-program-to-its-broader-hardware-strategy_id80841 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
***Leopard*** 3 yıl en beğenilen AlliedSL
4.4 Kitkat Ekim 2013 te cikti ve acmadigi uygulama yok.Yani 4-5 senede bir artik daha ust surum isteyen uygulamalarin cikmasida gayet normal
Su an marketteki uygulamalarin buyuk cogunlugu Mayis 2010 da,yani 6 sene once cikmis 2.3 Gingerbread destekliyor.Bazi uygulamalar ise 4.4 Kitkat istiyor en az(Periscope mesela)
E bu surelere bakinca zaten bir telefonu 4-5 senenin ustunde kullanmak bile buyuk marifet.Cunku cogu kisi bu surede zaten telefon degistiriyor.
Ki su an satilan cogu cihaz en az 5.0 ile geliyor.(4.4 ile satilan birkac istisna var)
Yani api de devrimsel atilimlar olmadigi surece uygulama gelistiricileri de zorunluluk kosmuyor zaten.
O yuzden diyorum,en son surumu kullanmak degil onemli olan.Stabil rom kullanmak daha onemli
4.4 Kitkat Ekim 2013 te cikti ve acmadigi uygulama yok.Yani 4-5 senede bir artik daha ust surum isteyen uygulamalarin cikmasida gayet normalSu an markettek...
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIGERSHARK 3 yıl
Android one ile uğraşacaklarına androidi windows gibi yüklendikten sonra otomatik kendini mevcut donanıma optimize eden bir hale getirseler ne android one ihtiyaç kalır nede başka bir şeye her kez son sürüm kullanır
Android one ile uğraşacaklarına androidi windows gibi yüklendikten sonra otomatik kendini mevcut donanıma optimize eden bir hale getirseler ne android one ihtiy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Fiyatlari cok pahali ve kaynak kodlari yayinlanmiyor binary imaj dosyalari da yok ...
NFC Snapdragon lularda tumlesik iken basit bir anten ile aktiflemiyorlar...
Islemci ekran cozunurlugu orani uyumlu degil .
USB TYP-C si USB 2.0 ...
Kamerasinda Camera2 API destegi yazilimsaldir ama nedense hicbir modelinden YOK !
Nexus espirisi guncelleme disinda hicbir espirisi yok .
Bu tespitlerimin hangisi sil bastan yapilmis ?!!!
Hicbiri ...
O zaman silbastan aynisi derim ...
Fiyatlari cok pahali ve kaynak kodlari yayinlanmiyor binary imaj dosyalari da yok ...NFC Snapdragon lularda tumlesik iken basit bir anten ile aktiflemiyorl...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakcoskunofficial 3 yıl
Android 6.0.1 kullaniyorum ama FIFA 16 ile cihaz sürümü uyumsuz,yandı gülüm keten helvası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bu daha iyi olur...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pabangokhan 3 yıl
merhaba arkadaşlar 999 liraya gm5 plus aldım. alalı 15 gün oldu gayet güzel çalışıyor. mutfak dolabından 3 defa düştü kapanıp açılma bile olmadı.
şimdi bu telefon iyi mi kötü mü anlayamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 3 yıl
Mr. Jingles
E o zaman güncelleme desteğinin bir anlamı da kalmıyor. İsteyen istediği gibi değiştirirse güncellemeler zamanında gelmeyecek. Hatta Google garantisi de gidecek o hâlde.

Donanımdan bahsediyor yazılımdan değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 3 yıl
Bu da Android One'ın dandirik ürünler içeren tırrık bir kavrama sulandırılması anlamına geliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
E o zaman güncelleme desteğinin bir anlamı da kalmıyor. İsteyen istediği gibi değiştirirse güncellemeler zamanında gelmeyecek. Hatta Google garantisi de gidecek o hâlde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Android'te stock yazılımla ilgili bir sorun var artık inanmaya başlıyorum. Nasıl birbirine benzeyecek anlamıyorum. Belli bir donanımın altına düşme diyor google sanırım ama üretici yan çiziyor. Bence bunun nedeni dandik donanımları artık giriş cihazı diye kakalayamayacakları için. Android sadece onu üreten firma tarafından üretilen cihazlarla birlikte satılmalı. O yüzden düzgün cihazlar çıkmıyor. Millet ne paralar harcadı yıllardır. 5 yıldır aynı androidi kullananlar ile aynı İOS cihazı kullananların yüzdesinebir bakmak lazım. Sonuçlar şok edebilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 3 yıl
6 aylık haber.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Fiyatlari cok pahali ve kaynak kodlari yayinlanmiyor binary imaj dosyalari da yok ...
NFC Snapdragon lularda tumlesik iken basit bir anten ile aktiflemiyorlar...
Islemci ekran cozunurlugu orani uyumlu degil .
USB TYP-C si USB 2.0 ...
Kamerasinda Camera2 API destegi yazilimsaldir ama nedense hicbir modelinden YOK !
Nexus espirisi guncelleme disinda hicbir espirisi yok .
Bu tespitlerimin hangisi sil bastan yapilmis ?!!!
Hicbiri ...
O zaman silbastan aynisi derim ...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
İşlemci tarafında biraz daha bonkör davransalardı eminim daha çok satılırdı bu telefonlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 3 yıl
Önce o gm 4g lansmanında söylenen 'Google telefonumuzu 6 ay test etti bütün sıkıntılarını çözdü' gerçek olsun da sorunlarla dolu gm5 plus çıkmasın.
O günde zaten s.ordan demiştim, göz göre göre o saçma sapan insan yalan söylüyor insanlara.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8107 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, android one ve
5 etiket daha generel mobile plus 5 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google arama sonuçlarında siyah liste dönemi başlıyor 3 yıl Chevrolet yeni araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi 3 yıl Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu 3 yıl Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması 3 yıl Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi 3 yıl Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor 3 yıl Standart cep telefonu satışlarında artış var 3 yıl Telefonunuzu PC yapın "Microsoft Continuum" inceleme videosu 3 yıl Samsung, dünyanın dördüncü büyük yongaseti üreticisi oldu 3 yıl Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı 3 yıl Samsung’un güvenli harici depolama cihazı Taşınabilir SSD T3 Türkiye’de 3 yıl Metal kasalı Galaxy C5 modelinden yeni görüntüler 3 yıl HTC'de düşüş derinleşiyor 3 yıl Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey 3 yıl Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor 3 yıl En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor 3 yıl Microsoft Surface Book 2 iddiaları 3 yıl Bu mobil oyun ile gerçek bir inek kazanabilirsiniz 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Android One programı sil baştan Sonraki İlk insansız denizaltı tespit ve takip gemisi ACTUV testlere başladı 3 yıl Mobilite: GM 5 Plus izlenimleri, Galaxy Note 6 haberleri ve dahası... 3 yıl Windows 10 ücretsiz yükseltme süresi sona ermek üzere 3 yıl Güneş'e teleskopla bakarsanız ne olur? İşte cevabı (VİDEO) 3 yıl GeForce GTX 1070 ve GeForce GTX 1080 hakkında her şey 3 yıl Turkcell’de tüm iletişim hizmetleri için tek fatura dönemi 3 yıl Xiaomi Mi Max'in yeni teaser videoları yayınlandı 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 ilk görselleri paylaşıldı 3 yıl Apple Music, daha ucuz öğrenci üyeliğine başlıyor 3 yıl HoloLens donanımı ortaya çıktı 3 yıl Çinli üreticiler, oyuncu dizüstü segmentine akın etmeye hazırlanıyor 3 yıl Philips’ten 43 inçlik 4K IPS monitör 3 yıl EA patronu: "Gelecekte konsollar tarih olabilir" 3 yıl Massachusetts'in dünyayı daha iyi hale getirmesi için 5 milyar dolar gerekiyor 3 yıl Güneş'ten 660 milyon kat daha kütleli: "Canavar" kara delik 3 yıl Scorsese, De Niro ve Pacino ilk kez bir film için bir arada 3 yıl TP-Link'in akıllı prizi HS110'u inceliyoruz 3 yıl Ekranlar artık parmak hareketlerini hissedebilecek 3 yıl WhatsApp'ın Android sürümü yeni özelliklerle güncellendi 3 yıl Yeni 39 dolarlık Android telefon BLU Energy JR üç günlük pil ömrü sunuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim