Android One programı sil baştan

Google'ın giriş seviyesi akıllı telefon pazarına çeki düzen vermek ve düzenli güncelleme kapsamına almak için iki yıl önce başlattığı Android One programı pek de istendiği gibi gitmiyor. Tüketici tarafından büyük ilgi görmeyen program üreticileri de pek tatmin etmedi ve büyük bir değişiklik yapılacak gibi görünüyor.

Google program kapsamında üreticilerin belirli bir donanım bileşeni listesi kullanmalarını ve stok arayüzden uzaklaşmamalarını zorunlu kılıyor. Durum böyle olunca ortaya çıkan telefonlar da birbirine çok benziyor ve farklılaşma olmuyor. Üreticiler sorunlarını dile getirince değişim de kaçınılmaz oldu.

Gelen bilgilere göre Android One programı artık Rick Osterloh yönetimindeki ekibin kontrolüne giriyor. Nexus telefonlar ve Google Glass gibi projeleri yürüten Osterloh ekibi, bundan sonra Android One programını da yürütecek.

Osterloh, uyguladıkları geniş donanım stratejisinin Android One programına da geleceğini açıkladı. Artık donanım bileşenlerinin seçimi konusunda üreticiler özgür ve isterlerse kendi tedarik zincirleri ile çalışabilecekler. Ayrıca cihazların piyasaya çıkış tarihlerini de üreticiler belirleyecek.

Ayrıca Bkz.

"Şimdi de Samsung Galaxy Note 6 Lite ihtimali"

Google ayrıca operatörler ile de geniş kapsamlı görüşmeler yapıyor. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında, Google hizmetlerine operatör faturaları üzerinden ödeme yapabilmek büyük önem taşıyor. Bu bakımdan, Android One cihazlarına operatör desteğini artırma planları mevcut.

Google'ın programa serbestiyet kazandırması perde arkasında kendisini de oldukça ilgilendiriyor zira kapsama alanındaki cihazlar arttıkça çekirdek uygulama ve Play Store platformu daha fazla kullanım alanı bulacak. Özellikle Asya'da MIUI, Flyme OS, Aliyun OS gibi modifiye işletim sistemleri revaçta ve bu platformlar Google'ın oyun dışında kalmasına neden oluyor.

Android One programında yeni cihazların ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Avrupa tarafında GM 5 Plus yeni bir örnek olarak dikkat çekiyor ancak Hindistan gibi Asya ülkelerinde henüz yeni ürünler mevcut değil.