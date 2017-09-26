Android Oreo'da alarm sorunu başladı

Android 8.0 Oreo geniş kitlelere ulaştıkça yeni nesil mobil işletim sistemiyle ilgili daha fazla sorun ortaya çıkmaya başladı. Bu kez Google Saat uygulamasından bahsediyoruz. Pixel ve Nexus cihazlarını yeni Android sürümüne güncelleyen bazı kullanıcılar, telefonlarındaki alarmın düzgün çalışmamasından şikayetçi.

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Bildirimde bulunan kişiler Oreo güncellemesinden sonra uygulamanın tutarsız çalışmaya başladığını ve alarmların zamanında çalmadığını söylüyor. Çoğu kullanıcı bu sorun nedeniyle işe ve okula geç kalmış durumda. Problemden etkilenen kullanıcı sayısı oldukça fazla ve hepsinin yakındığı şey aynı: "Telefonum Oreo'ya güncellendikten sonra alarmım çalışmıyor."

düzeltme yayınlayarak çözüme kavuşturması bekleniyor. Google Saat'i kullanıyorsanız düzeltme yayınlanana kadar bir başka alarm uygulaması kullanmanız gerekecek. Android platformundaki başarılı akıllı alarm uygulamalarından biri olan Şu an için Google'ın sorunu kabul etmesi ve birçözüme kavuşturması bekleniyor. Google Saat'i kullanıyorsanız düzeltme yayınlanana kadarkullanmanız gerekecek. Android platformundaki başarılı akıllı alarm uygulamalarından biri olan Sleep as Android 'i önerebiliriz. Ayrıca Play Store üzerinde birçok alternatif seçenek de mevcut.

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/android-8-0-oreo-google-clock-alarm-random-reboot-issues-pixel-nexus-1754753