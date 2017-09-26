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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Oreo'da alarm sorunu başladı

Akıllı telefonunu Android 8.0 Oreo sürümüne güncelleyen birçok kullanıcı cihazlarındaki alarmın düzgün çalışmadığını söylüyor. Bu nedenle işe ve okula geç kalanların sayısı oldukça fazla.
1 yıl
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android Oreo'da alarm sorunu başladı
Android 8.0 Oreo geniş kitlelere ulaştıkça yeni nesil mobil işletim sistemiyle ilgili daha fazla sorun ortaya çıkmaya başladı. Bu kez Google Saat uygulamasından bahsediyoruz. Pixel ve Nexus cihazlarını yeni Android sürümüne güncelleyen bazı kullanıcılar, telefonlarındaki alarmın düzgün çalışmamasından şikayetçi.
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Bildirimde bulunan kişiler Oreo güncellemesinden sonra uygulamanın tutarsız çalışmaya başladığını ve alarmların zamanında çalmadığını söylüyor. Çoğu kullanıcı bu sorun nedeniyle işe ve okula geç kalmış durumda. Problemden etkilenen kullanıcı sayısı oldukça fazla ve hepsinin yakındığı şey aynı: "Telefonum Oreo'ya güncellendikten sonra alarmım çalışmıyor."
Şu an için Google'ın sorunu kabul etmesi ve bir düzeltme yayınlayarak çözüme kavuşturması bekleniyor. Google Saat'i kullanıyorsanız düzeltme yayınlanana kadar bir başka alarm uygulaması kullanmanız gerekecek. Android platformundaki başarılı akıllı alarm uygulamalarından biri olan Sleep as Android'i önerebiliriz. Ayrıca Play Store üzerinde birçok alternatif seçenek de mevcut.

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/android-8-0-oreo-google-clock-alarm-random-reboot-issues-pixel-nexus-1754753 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Dandik android.
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ScriptKidie 1 yıl SONEKTRA
Bkz. Ios 11 sorunları
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
android yüzünden sevgilimle aram açıldı takvime 2 alarm ekledim doğum günü gelince sözde uyaracaktı. gün geldi geçti ne alarmı bildirim dahi yok lanet olası telefon
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grafman09 1 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

android yüzünden sevgilimle aram açıldı takvime 2 alarm ekledim doğum günü gelince sözde uyaracaktı. gün geldi geçti ne alarmı bildirim dahi yok lanet olası telefon

Köpekler sahiplerini kıskanır aralarına oturur, yoksa akıllı telefonlar artık bizi kıskanmaya mı başladı nedersin ? :))
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SONEKTRA 1 yıl
Hep android yüzünden. Ios olsaydı böyle olmazdı.
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sniper23 1 yıl SONEKTRA
SONEKTRA

Hep android yüzünden. Ios olsaydı böyle olmazdı.

Apple oyunları bunlar...
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