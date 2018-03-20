Android P ile Samsung video düzenleme yazılımı kaldırılıyor

Önümüzdeki aylarda yayımlanması beklenen Android 9.0 P sürümü ile birlikte Samsung telefonlarında önemli bir değişiklik yaşanacak. Uzun yıllardır hizmet veren video düzenleme yazılımı tarihe karışıyor.

Yerine ne gelecek?

Movie Maker uygulaması tarafından kullanıcılara yapılan uyarıda Android P sürümü ile birlikte uygulamanın kaldırılacağı ve kayıtlı tüm projelerin dışarı aktarılması gerektiği bildiriliyor.

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Samsung’un sevilen uygulamalarından birisi olan Movie Maker’ın neden kaldırılacağı veya yerine yeni bir uygulama getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor. Son yıllarda sosyal ağ platformlarının benzer özellikler sunması bu kararda etkili olabilir.

Diğer taraftan Android P güncellemesini Samsung telefonlarında konuşmak için oldukça erken. Android 8.0 güncellemesinin yeni başladığını düşünürsek en erken gelecek yıl Mart ayında Android P güncellemesini bekleyebiliriz. Bu açıdan uzun bir süre daha Movie Maker uygulamasının kullanılabileceğini söyleyebiliriz.