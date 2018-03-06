Android P ile telefonlar Bluetooth klavye ve mouse'a dönüşebilecek

Söylentilere bakılırsa yaklaşık bir yıl önce duyurulan Android Oreo'nun halefi Android P, ilk geliştirici önizleme sürümü ile önümüzdeki haftalarda sahneye çıkacak. Yeni mobil işletim sisteminin çentikli ekranları desteklemesi ve çarpıcı tasarım yenilikleriyle (muhtemelen Material Design 2.0) gelmesi bekleniyor.

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"Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü Mart ortasında gelebilir"

XDA Developers sitesi, Android P'nin kullanıcılara telefonlarını Bluetooth aracılığıyla bilgisayarlarına bağlayarak söz konusu cihazlarını kablosuz klavye ve mouse olarak kullanma imkanı sunacağını ortaya çıkardı.

Wi-Fi üzerinden yapılabiliyordu

Akıllı telefonları kablosuz ağ üzerinden Unified Remote gibi üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla klavye ve fare olarak kullanmak mümkün olsa da aynı şeyi cihazımızı root'lamadan Bluetooth üzerinden gerçekleştiremiyoruz.

Bu durum değişecek gibi görünüyor ancak elbette Android P'nin final sürümünü görmeden bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Bununla birlikte belki bu özellik birçok kişi için büyük anlam ifade etmeycek ancak buna gereksinim duyanların işini kolaylaştıracağı kesin.

https://www.xda-developers.com/android-p-bluetooth-keyboard-mouse/