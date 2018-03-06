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Android P ile telefonlar Bluetooth klavye ve mouse'a dönüşebilecek

Önümüzdeki günlerde ilk geliştirici önizleme sürümü yayınlanacak Android P kullanıcılara cihazlarını Bluetooth üzerinden bilgisayalarına bağlayarak klavye ve mouse olarak kullanma olanağı sunacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Söylentilere bakılırsa yaklaşık bir yıl önce duyurulan Android Oreo'nun halefi Android P, ilk geliştirici önizleme sürümü ile önümüzdeki haftalarda sahneye çıkacak. Yeni mobil işletim sisteminin çentikli ekranları desteklemesi ve çarpıcı tasarım yenilikleriyle (muhtemelen Material Design 2.0) gelmesi bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü Mart ortasında gelebilir"
XDA Developers sitesi, Android P'nin kullanıcılara telefonlarını Bluetooth aracılığıyla bilgisayarlarına bağlayarak söz konusu cihazlarını kablosuz klavye ve mouse olarak kullanma imkanı sunacağını ortaya çıkardı.

Wi-Fi üzerinden yapılabiliyordu

Akıllı telefonları kablosuz ağ üzerinden Unified Remote gibi üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla klavye ve fare olarak kullanmak mümkün olsa da aynı şeyi cihazımızı root'lamadan Bluetooth üzerinden gerçekleştiremiyoruz.
Bu durum değişecek gibi görünüyor ancak elbette Android P'nin final sürümünü görmeden bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Bununla birlikte belki bu özellik birçok kişi için büyük anlam ifade etmeycek ancak buna gereksinim duyanların işini kolaylaştıracağı kesin.

https://www.xda-developers.com/android-p-bluetooth-keyboard-mouse/ Yorum Yaz
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s. paul jobs 1 yıl
Şimdi bazıları gelecek ve buraya " ee bu bizim ne işimize yarayacak, güncelleme gelmiyor ki" yazacak. Ama anlamıyor ki ileride alacağı telefonda bu özellikler olacak.
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intel7mix 1 yıl
Baktık yeni bir şeyler ekleyemiyoruz. Bari tüketicinin %99 kullanmayacağı bir şeyler yapıp. Yenilik deriz, diye düşünmüş olmalılar. Zamanında klavye fare özelliği gelmişti sene 2012 olması lazım. Kaç kişi kullandı bu özelliği hakikatten.
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malifural 1 yıl
bunu anca yeni düşüne-bildiler kumanda uygulamalarının çoğunda (lg de mesela ) var zaten.
telefonu mikser gibi kullanacak mikrofonunu direkt kamera ile eşleştirip kablosuz mikrofon gibi kullanmak içinde bir şeyler yapsalar iyi olur.
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Kerim5100 1 yıl
Asus laptoplarda zaten uygulama ile touchpad gibi kullanılabiliyor. Bunu sisteme dahil edeceklerse hakikaten çok iyi :)
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Kristallklar 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Asus laptoplarda zaten uygulama ile touchpad gibi kullanılabiliyor. Bunu sisteme dahil edeceklerse hakikaten çok iyi :)

Uygulamanin adi nedir ?
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khytr89 1 yıl
Dex pad ile işe yarayabilecek bir özellik
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