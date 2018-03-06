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Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü Mart ortasında gelebilir

Google, Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümünü 14 Mart tarihinde yayınlayabilir. Pi gününü temsil eden bu tarih işletim sisteminin "Android Pie" olarak adlandırabileceğini ortaya koyuyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil sektörle alakalı sızıntılarıyla tanınan Evan Blass'a göre Google, Android P işletim sisteminin ilk geliştirici önizleme sürümünü Mart ortasına kadar yayınlayabilir. İşletim sisteminin büyük olasılıkla bu yılın Ağustos veya Eylül aylarında genel sunulması bekleniyor. Android P'ye daha önce erişebilmeniz için ise Google'da geliştirici olarak kayıtlı olmanız gerek.
Ayrıca Bkz. "Google 2011 yılında 151 milyon dolara aldığı restoran inceleme rehberi Zagat'ı satıyor"
Geliştirici önizlemesi isminden de anlaşılabileceği üzere geliştiricilerin uygulamalarını Android P için hazır hale getirmesine yardımcı olacak. Android 8.0 Oreo'nun geliştirici önizleme sürümü de geçen sene 21 Mart tarihinde yayınlanmıştı. Yeni nesil işletim sistemi hakkında bugüne kadar öğrendiklerimizi kısa şekilde özetleyelim.

Android P'nin açılımı Android Pie olabilir

Android P, kullanıcıları casusluk yapan kötü amaçlı yazılımlara karşı  korumak için arka plan uygulamalarının kamera ve mikrofona erişmesine izin vermeyecek. Ayrıca spam aramaları engellemek için gelişmiş seçeneklere sahip olacağını belirtelim. Android P'de "gece modu" gibi bir seçenek yer almayacak ancak geliştiriciler için uygulamalarına gece modu eklemelerine yardımcı olacak bir özellik sunulacağı söyleniyor.
Google'ın kendi içinde "Pistachio Ice Cream" (yani Fıstıklı Dondurma) olarak adlandırdığı bilinse de hala Android P'deki P nin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak geliştirici önizleme sürümünün 14 Mart tarihinde (3/14) yani "Pi Günü" yayınlanacağına inanılıyor. Dolayısıyla yeni mobil işletim sisteminin "Android Pie" ismini taşıyabileceğine dair ciddi spekülasyonlar var.

https://twitter.com/evleaks/status/969822034216804352 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Sonra Lg kan kaybediyor diyolar 1400 tl ye boyle telefon alınır mı? Aynı fiyata Xiaomi nin canavarları dururkene
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Whippoorwill 1 yıl
Artık dahil edildi.
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mavizaman 1 yıl
yazılımcı donanımcı farklı olunca böyle oluyor.
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lazloo 1 yıl
Güncelleme gelmemesinden şikayet eden arkadaşlar cihazlarını ne zaman aldı bilmiyorum ama bundan sonra Nokia almalarını öneririm. Kardeşim 6 ay kadar önce Nokia 6 aldı, her ay düzenli güvenlik güncellemeleri geliyor, cihaz da şu an Oreo var. Android One programına dahil olmayan bir cihaz üstelik.
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hareketliperde 1 yıl
jely bean ile mutluyuz
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001ATB 1 yıl
Oreo bile tepe modellere yeni yeni gelirken P ne abi?Üstelik oreo hala stabil gelmedi birçok markaya.
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Whippoorwill 1 yıl
Firmaların yavaşlığı Google ve tüketiciye ağır yük oluyor. Google daha ne yapsın.
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smart1978 1 yıl
General Mobile mevcut cihazlarina Android 8.1 i bile vermeden hatta Android 8.0 vermeden Google Android 8.1 i eskitmistir ..
General Mobile TELPA Android One rezalet.
Firmalar markalar ( OEM ) gec cikartiyor suclusu Google degildir ...
Sahsen merak ediyorum Pixel telefonlarima yukleyecegim ... Yepyeni bir arayuz ve yeniliklerle gelecekmis.
Temel fonksiyonlar sorunsuz olursa en az 1 Pixel cihazimda testlere baslayacagim.
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esmerbuyucu 1 yıl
O.'yu göstermeden Pi geçiyorlar
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BekirHan 1 yıl
Biz daha N ve O göremedik P çıkıyor arkadaş :)
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