Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü Mart ortasında gelebilir

Mobil sektörle alakalı sızıntılarıyla tanınan Evan Blass'a göre Google, Android P işletim sisteminin ilk geliştirici önizleme sürümünü Mart ortasına kadar yayınlayabilir. İşletim sisteminin büyük olasılıkla bu yılın Ağustos veya Eylül aylarında genel sunulması bekleniyor. Android P'ye daha önce erişebilmeniz için ise Google'da geliştirici olarak kayıtlı olmanız gerek.

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Geliştirici önizlemesi isminden de anlaşılabileceği üzere geliştiricilerin uygulamalarını Android P için hazır hale getirmesine yardımcı olacak. Android 8.0 Oreo'nun geliştirici önizleme sürümü de geçen sene 21 Mart tarihinde yayınlanmıştı. Yeni nesil işletim sistemi hakkında bugüne kadar öğrendiklerimizi kısa şekilde özetleyelim.

Android P'nin açılımı Android Pie olabilir

Android P, kullanıcıları casusluk yapan kötü amaçlı yazılımlara karşı korumak için arka plan uygulamalarının kamera ve mikrofona erişmesine izin vermeyecek. Ayrıca spam aramaları engellemek için gelişmiş seçeneklere sahip olacağını belirtelim. Android P'de "gece modu" gibi bir seçenek yer almayacak ancak geliştiriciler için uygulamalarına gece modu eklemelerine yardımcı olacak bir özellik sunulacağı söyleniyor.

Google'ın kendi içinde "Pistachio Ice Cream" (yani Fıstıklı Dondurma) olarak adlandırdığı bilinse de hala Android P'deki P nin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak geliştirici önizleme sürümünün 14 Mart tarihinde (3/14) yani "Pi Günü" yayınlanacağına inanılıyor. Dolayısıyla yeni mobil işletim sisteminin "Android Pie" ismini taşıyabileceğine dair ciddi spekülasyonlar var.

https://twitter.com/evleaks/status/969822034216804352