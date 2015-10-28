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Android Pay promosyonlara başlıyor

Sayısı milyarları geçen akıllı telefonlar temassız ödeme sistemleri için iyi bir kaynak durumunda. Mobil platform sahipleri ve üreticiler bu fırsatı kaçırmak istemiyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Pay promosyonlara başlıyor

Son dönemde Apple, Google ve Samsung gibi teknoloji devleri arasında mobil cihaz pazarında devam eden rekabet mobil ödeme sektörüne de yansıdı ve üçlü arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Google, Android Pay ödeme sistemini öne çıkarabilmek adına yeni promosyonlara başlıyor.

Firmanın verdiği bilgilere göre faaliyete geçtiği ilk 6 haftada Android Pay bir milyondan fazla kullanıcı kazandı. Bu kullanıcıların yüzde 60'ı Google Wallet uygulamasını da kullanmamış yani Google'ın mobil ödeme çözümleriyle hiç tanışmamış. Google, mobil ödeme yöntemlerine uzak kalan kullanıcıları da kazanabilmeyi başarı olarak görüyor ve yeni stratejilerle bu konuya ağırlık verecek. 

Bunlardan ilki promosyon. ABD çapında NFC entegreli 20 000 kola makinesinde Android Pay ile temassız alışveriş yapanlar ödül puanlar kazanacak ve bunlarla Coca Cola içeceklerinden alabilecek. Google bu tür promosyonlarla sürekli Android Pay olgusunu müşterinin kafasında canlı tutmaya çalışacak.

Diğer bir yaklaşım ise hatırlatma yöntemi. Verizon, AT&T ve T-Mobile operatörleri mağaza çalışanlarına Android Pay eğitimi verdi ve gelen müşterilere mutlaka Google'ın temassız ödeme yönteminin tavsiye edilmesi isteniyor. Google ileride Visa ve MasterCard ile bazı bankaların yine hatırlatma konusunda çalışmalar yapması için görüşmeler yapıyor. 

Android Pay platformunun iyi bir başlangıç yaptığı düşünülse de Apple Pay bu miktarı sadece ilk iki günde kazanmıştı. Bununla birlikte iOS kullanıcılarının önemli bir kısmının Apple Pay hizmetine çok sıcak bakmadığı ve bir yarar görmediği belirtiliyor. Bu bakımdan Google'ın hizmeti daha fazla pazara yayarak ilgi çekici promosyonlarla arayı kapatması imkanı var.  

http://recode.net/2015/10/26/google-to-add-loyalty-rewards-to-android-pay-ramp-up-promotional-push/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
herşey iyi güzelde bir cihaz yapıp telefondaki bakiyeyi alış veriş yaptığı gibi gösterip paraları çekmesinler
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jedi39 3 yıl
Ülkemize gelse de bizde faydalansak.
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