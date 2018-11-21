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Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor

Arama devi Google'ın geliştidiği Android'in en son versiyonu olan Pie, ekran parlaklığını ayarlamak için sensörlerden değil, makine öğreniminden faydalanıyor. Detaylar haberimizde.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor
Android 9 Pie işletim sisteminden önce akıllı telefon üreticileri, cihazın ekranının parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayabilmek için ekran üreticilerin teknolojilerini kullanıyorlardı. Google, Android 9 ile bu durumu makine öğrenimi ile geliştirdi.

Daha da geliştirilebilir

Android Pie işletim sisteminin en dikkat çeken özelliklerinden biri de hiç kuşku yok ki adaptif parlaklık seçeneği diyebiliriz. Bu işletim sisteminin en son sürümünü kullananların cihazları, ekran parlaklığını ayarlamak için makine öğrenimini kullanıyor ve kullanıcının telefon deneyimini analiz ederek ekran parlaklığını ona göre ayarlanıyor.
Bazı durumlarda sensörlerin de yetersiz kaldığı ve ekran parlaklığına elle müdahale etmemiz gerektiği anlarda oluyordu. Makine öğrenimi sayesinde bu handikapların da en aza indirilmesi amaçlanmış. Google, adaptif parlaklık özelliği için kullandığı modelin güncellenebileceğini ve geliştirilebileceğini de ifade ediyor.

https://www.phonearena.com/news/Adaptive-Brightness-improved-in-Android-Pie-adjusting--the-screen-automatically_id111213 Yorum Yaz
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Gürbüz G 5 ay
Samsung S9 plus da var, gayet de düzgün çalışıyor.
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Tlg3 6 ay
Bu günleri de mi görecektik
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smsmart 6 ay
Sony Xperia Xz Premium da çok daha sağlıklı çalışıyor.
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CWaRRioR 6 ay
Note 9'da kullanıcının hangi ışık şiddetinde hangi parlaklığı kullandığını takip edip benzer parlaklık seviyelerini otomatik ayarladığı yazıyor. Bu da machine learning olsa gerek.
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smart1978 6 ay
Pixel 2 veya 3 alin demeye geliyor. Pixel 2 XL sahibiyim adaptif modda parlakligi daha fazla . Haberdeki olay da sorunsuz calisiyor...
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Marquis-de-Sade` 6 ay
Pixel 2-3 alın falan demiyor. Android 9'un özelliğinden bahsediyor, bir senin cihazından bahsetmiyor.
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