Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor

Android 9 Pie işletim sisteminden önce akıllı telefon üreticileri, cihazın ekranının parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayabilmek için ekran üreticilerin teknolojilerini kullanıyorlardı. Google, Android 9 ile bu durumu makine öğrenimi ile geliştirdi.

Daha da geliştirilebilir

Android Pie işletim sisteminin en dikkat çeken özelliklerinden biri de hiç kuşku yok ki adaptif parlaklık seçeneği diyebiliriz. Bu işletim sisteminin en son sürümünü kullananların cihazları, ekran parlaklığını ayarlamak için makine öğrenimini kullanıyor ve kullanıcının telefon deneyimini analiz ederek ekran parlaklığını ona göre ayarlanıyor.

https://www.phonearena.com/news/Adaptive-Brightness-improved-in-Android-Pie-adjusting--the-screen-automatically_id111213

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bazı durumlarda sensörlerin de yetersiz kaldığı ve ekran parlaklığınagerektiği anlarda oluyordu. Makine öğrenimi sayesinde bu handikapların da en aza indirilmesi amaçlanmış. Google, adaptif parlaklık özelliği için kullandığı modelin güncellenebileceğini ve geliştirilebileceğini de ifade ediyor.