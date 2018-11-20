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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı

Yapay zeka teknolojisi birçok sektöre entegre olmaya başladı fakat bu kez farklı bir alanda kendini gösteriyor. Japon otomobil markası Lexus'un son reklam filmi yapay zeka tarafından kalema alındı.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzde yapay zeka (AI) birçok endüstride devrim yapma potansiyeline sahip ve bunlardan biri de metin yazarlığı. Japonya merkezli otomobil üreticisi Lexus yeni modelini sergilediği son reklam filmini tamamen yapay zekaya yazdırdı.

Oscar ödüllü yönetmen Kevin Macdonald yönetti

Şirketten yapılan açıklamaya göre dünyada bir ilk olan bu reklam filmi Lexus ES modelinin 2019 lansmanını duyurmak üzere tasarlandı. İnsanlar ve makinelerin, ES modelindeki sezgisel sürüş deneyimini yansıtmak için birlikte çalışabileceği fikrini göstermek isteyen Lexus ortaya ilginç bir çalışma çıkardı.

Yapay zekanın senaryosu İskoçya'nın Son Kralı ve Whitney gibi filmleri yöneten Bafta ve Oscar ödüllü yönetmen Kevin Macdonald tarafından yönetildi. Yukarıdaki videoda da izleyebileceğiniz bu 60 saniyelik reklam filmi, sosyal medya, sinema ve televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Eğer yapay zekanın nasıl bir senaryoya imza attığını merak ediyorsanız videoya göz atabilirsiniz.

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ridleyscott 6 ay
Güzel araç
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dts006 6 ay
Biraz yavan olmuş, bunu erşan kuneri nin yanına stajyer versinler, vizyonu genişler
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esmerbuyucu 6 ay
Yapay zeka için başarılı olmuş, başarılarının devamını dilerim. Daha çok yerde görmek dileğiyle.
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pokezoom 6 ay
Düşük IQ lu bir senaryo ama yavaş yavaş sinema sektörünü bile ele geçirecekler.
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