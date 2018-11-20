Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı

Günümüzde yapay zeka (AI) birçok endüstride devrim yapma potansiyeline sahip ve bunlardan biri de metin yazarlığı. Japonya merkezli otomobil üreticisi Lexus yeni modelini sergilediği son reklam filmini tamamen yapay zekaya yazdırdı.

Oscar ödüllü yönetmen Kevin Macdonald yönetti

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Şirketten yapılan açıklamaya göreolan bu reklam filmimodelininlansmanını duyurmak üzere tasarlandı. İnsanlar ve makinelerin,sezgisel sürüş deneyimini yansıtmak için birlikte çalışabileceği fikrini göstermek isteyenortaya ilginç bir çalışma çıkardı.Yapay zekanın senaryosuvegibi filmleri yönetenveödüllü yönetmentarafından yönetildi. Yukarıdaki videoda da izleyebileceğiniz bureklam filmi, sosyal medya, sinema ve televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Eğer yapay zekanınimza attığını merak ediyorsanız videoya göz atabilirsiniz.