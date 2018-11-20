Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı

Teknoloji Editörü
Günümüzde yapay zeka (AI) birçok endüstride devrim yapma potansiyeline sahip ve bunlardan biri de metin yazarlığı. Japonya merkezli otomobil üreticisi Lexus yeni modelini sergilediği son reklam filmini tamamen yapay zekaya yazdırdı.
Oscar ödüllü yönetmen Kevin Macdonald yönettiŞirketten yapılan açıklamaya göre dünyada bir ilk olan bu reklam filmi Lexus ES modelinin 2019 lansmanını duyurmak üzere tasarlandı. İnsanlar ve makinelerin, ES modelindeki sezgisel sürüş deneyimini yansıtmak için birlikte çalışabileceği fikrini göstermek isteyen Lexus ortaya ilginç bir çalışma çıkardı.
Yapay zekanın senaryosu İskoçya'nın Son Kralı ve Whitney gibi filmleri yöneten Bafta ve Oscar ödüllü yönetmen Kevin Macdonald tarafından yönetildi. Yukarıdaki videoda da izleyebileceğiniz bu 60 saniyelik reklam filmi, sosyal medya, sinema ve televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Eğer yapay zekanın nasıl bir senaryoya imza attığını merak ediyorsanız videoya göz atabilirsiniz.
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