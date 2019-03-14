Android Q Beta yayınlandı: Nasıl indirilir?

Google yeni nesil mobil işletim sistemi resmen kullanıma sunuldu. Şirket özellikle Pixel kullanıcıları için ilk Android Q Beta sürümünü yayınladı. Android Pie versiyonuna kıyasla bazı önemli güncellemeleri de beraberinde getiren Android Q Beta 1'in en önemli özelliklerinden biri konum ayarları üzerinde daha fazla kontrol olanağı sunması. Ayrıca bu sürümde katlanabilir telefonlar ile ilgili iyileştirmeler de var.

Android Q Beta hangi telefonlara yüklenebilir?

Tıpkı geçen sene yayınlanan Android P işletim sisteminde olduğu gibi Android Q'nun birinci beta sürümü ilk etapta Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinde kullanılabiliyor. Yani Pixel telefon kullanmayanların biraz daha beklemeleri gerekecek.

Android Q Beta nasıl indirilir?

Android Beta Programı'na deneyimleyebilme şansına sahipler. Programa kaydolmak, uyumlu cihazların Android Q beta güncellemesini OTA yoluyla almalarını sağlayacak. Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 ve Pixel 3 XL kullanıcıları,'na katılarak Android Q'nun özelliklerinişansına sahipler. Programa kaydolmak, uyumlu cihazların Android Q beta güncellemesinialmalarını sağlayacak.

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fabrika imajlarını da sundu. Eğer bir Pixel cihazınız yoksa ve Google’ın Android Q’nun ilk beta sürümünde ne gibi yenilikler sunduğunu görmek istiyorsanız, Android Studio'daki SDK Yöneticisi aracılığı ile en yeni emülatör sistem imajlarını indirebilir ve tüm değişiklikleri Android emülatörü üzerinden görebilirsiniz. Google ayrıca tüm Pixel telefonları için indirilebilir da sundu. Eğer bir Pixel cihazınız yoksa ve Google’ın Android Q’nun ilk beta sürümündesunduğunu görmek istiyorsanız, Android Studio'daki SDK Yöneticisi aracılığı ile en yeni emülatör sistem imajlarını indirebilir ve tüm değişiklikleriüzerinden görebilirsiniz.

Mevcut tüm beta sürümlerde olduğu gibi Android Q'nun ilk beta sürümünün de yalnızca test amaçlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle kullanım sırasında bazı sorunlarla karşılaşmaya hazır olmanızda fayda var. Bununla birlikte geri bildirimde bulunarak ve hataları Android ekibine bildirerek işletim sisteminin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

https://www.google.com/android/beta