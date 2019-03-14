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Android Q Beta yayınlandı: Nasıl indirilir?

Arama devi Google, yeni nesil mobil işletim sisteminin ilk beta sürümünü sonunda yayınladı. Android Q Beta 1 hangi akıllı telefonlara nasıl indirilebilir? Tüm detaylar haberimizde...
2 ay
14,2b
1
42
android
Onur Seven
Haber Editörü
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Google yeni nesil mobil işletim sistemi resmen kullanıma sunuldu. Şirket özellikle Pixel kullanıcıları için ilk Android Q Beta sürümünü yayınladı. Android Pie versiyonuna kıyasla bazı önemli güncellemeleri de beraberinde getiren Android Q Beta 1'in en önemli özelliklerinden biri konum ayarları üzerinde daha fazla kontrol olanağı sunması. Ayrıca bu sürümde katlanabilir telefonlar ile ilgili iyileştirmeler de var.

Android Q Beta hangi telefonlara yüklenebilir?

Tıpkı geçen sene yayınlanan Android P işletim sisteminde olduğu gibi Android Q'nun birinci beta sürümü ilk etapta Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinde kullanılabiliyor. Yani Pixel telefon kullanmayanların biraz daha beklemeleri gerekecek.

Android Q Beta nasıl indirilir?

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 ve Pixel 3 XL kullanıcıları, Android Beta Programı'na katılarak Android Q'nun özelliklerini deneyimleyebilme şansına sahipler. Programa kaydolmak, uyumlu cihazların Android Q beta güncellemesini OTA yoluyla almalarını sağlayacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung yarı iletken şirketleri NXP, Xilinx ve Infineon'u satın almayı düşünüyor"
Google ayrıca tüm Pixel telefonları için indirilebilir fabrika imajlarını da sundu. Eğer bir Pixel cihazınız yoksa ve Google’ın Android Q’nun ilk beta sürümünde ne gibi yenilikler sunduğunu görmek istiyorsanız, Android Studio'daki SDK Yöneticisi aracılığı ile en yeni emülatör sistem imajlarını indirebilir ve tüm değişiklikleri Android emülatörü üzerinden görebilirsiniz.
Mevcut tüm beta sürümlerde olduğu gibi Android Q'nun ilk beta sürümünün de yalnızca test amaçlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle kullanım sırasında bazı sorunlarla karşılaşmaya hazır olmanızda fayda var. Bununla birlikte geri bildirimde bulunarak ve hataları Android ekibine bildirerek işletim sisteminin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

https://www.google.com/android/beta Yorum Yaz
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ezimuse 2 ay en beğenilen Part Of The Nature
Yıllardır bakıyorum büyük bir gelişme göremiyoruz. Stabil bir düzen tasarım anlayışı yok. Bi sürümde eskiyi bi sürümde yeniyi sonra beğenmeyip tekrar eskiyi koyan bir düzen var . Bir şeylerin yerini değiştirmek ile yenilik olunmuyor bunu anlayamadılar. 3. parti üreticiler bile kendi arayüzünde bir çizgi belirledi o şekidle devam ediyor ama google ikizler burcu gibi. Bir yılı diğerine tutmuyor.
Yıllardır bakıyorum büyük bir gelişme göremiyoruz. Stabil bir düzen tasarım anlayışı yok. Bi sürümde eskiyi bi sürümde yeniyi sonra beğenmeyip tekrar eskiyi koy...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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S.Vettel 2 ay
İphone 8'e nasıl kurarım.
4 Yanıt Yanıtla +7
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ezimuse 2 ay Hayaletcasper
Sistemin tamamına girip çıkan bir şey olmasa da zamanında Samsung s, s2 ile devam eden touchWiz arayüzünde bile karanlık bir arayüz hakimdi. İşte teknoloji böyle zamanla bir şeyi verir eskiyi unutturup eskiye dönerler. Sonra büyük bir yenilik diye lanse ederler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sistemin tamamına girip çıkan bir şey olmasa da zamanında Samsung s, s2 ile devam eden touchWiz arayüzünde bile karanlık bir arayüz hakimdi. İşte teknoloji böy...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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gig816 2 ay yeni yorumcu
Merhaba arkadaşlarve bu gizlilik önemli olan t ol sen ne r ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kurumun internet sitesinde de bir Davutoğlu görüşmeye ve öküz yemeye çalışın Merhaba birşey yok ki de 9 ekmek kurban kesmedir kesmedir Yarabbim bir şey şey yok ki de bir Davutoğlu lazım ama ben bu günlerde ben bu günlerde bir şey yok ki lazım ama ben bu günlerde bir şey yok ki de bir DavutKağıtPaşa kadar olan bir şey yok ki de bir Davutoğlu lazım amen bu günlerde b ne kadar oy a kadariyla ve bir cok insan bi ara sıra şehir merkezine sahip olan kişilerin ürünü satın alabilmek için de okuma ve bu gizlilik önemli olan t ol sen ne r ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kurumun internet sitesinde de bir Davutoğlu'nun abisinin annesi görüşmeye ve öküz yemeye çalışınca bir şey var mı diye konuştu Tutuklu çocuğa eğitim ve öğretim üyesi Profesor Ekmekoğlu ve bu gizlilik yükümlülüğüne bu arada ben de öldüm ve 123e mesaj yaz bedava nokia 3310 telsiz kazan ve ye ve eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeggh
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brk6152 2 ay
Androidde hız ve güvenlik geliştirmesi olsa yeter
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Askaparta 2 ay
Q 10 mu şimdi?
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Marrusia 2 ay
Swift Installer yukleyin
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yhackup 2 ay
Android 8'den sonrasının birbirinden hiç farkı yok sanırım
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KRALL 2 ay
pixel 2 kullanıyorum kaydoldum umarım pişman olmam
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001ATB 2 ay
Aynı okun lacivertini yeni sürüm diye yutturuyorlar
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hamza5806 2 ay
Ios 6 gibi adam akıllı oturakli bir tema yillardir cikmadi cikamadi cocuk oyuncagi gibi temalar midem bulanıyor artık bu cocuk cocuk renkli renkli temalardan
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intel7mix 2 ay hamza5806
En güzel ios sürümü ve görüntüsü baya iyiydi.
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damn2u 2 ay
Widget sandığınız arama çubuğu kaldırılamıyor ve Android One cihazlar da Android 9 Pie ile gelmişti zaten.
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