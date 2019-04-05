Android Q ile “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni her seferinde sıfırlanıyor

Google Play dışından uygulama yüklemek isteyen kullanıcılara, Android işletim sistemi “Bilinmeyen uygulamaları yükle” uyarısı gösteriyor. Bu uyarıya bir kere izin verdikten sonra diğer uygulama yüklemelerinizde herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyordu. Görünen o ki bu durum Android Q ile değişecek.

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Uygulama yüklendikten sonra izin sıfırlanıyor

Pixel akıllı telefon sahipleri için yayınlanan Android Q Beta sürümü yeni işletim sisteminin birçok özelliğini gün yüzüne çıkardı. Bu yeni izin durumu bazı kullanıcıları üzecek cinsten olabilir. Dışarıdan uygulama yüklemek için “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni yine aynı şekilde veriliyor. Ancak yükleme tamamlandıktan sonra işletim sistemi izni sıfırlıyor. Yani yeni bir uygulama yüklemek istediğiniz zaman tekrardan izin vermeniz gerekecek. İzin verirken Android işletim sisteminin gösterdiği uyarı tam olarak şu şekilde:

“Telefonunuz ve kişisel verileriniz, bilinmeyen uygulamalardan gelen saldırılara karşı daha savunmasızdır. Bu kaynaktan uygulama yükleyerek, bu uygulamaları kullanmanız sonucunda telefonunuzun başına gelebilecek her tür hasardan ve veri kaybından kendinizin sorumlu olduğunu kabul etmiş olursunuz.”

Her ne kadar bilinçli kullanıcılar için her seferinde bu izni vermek hoş karşılanmayacak olsa da çoğunluğun güvenliği açısında oldukça yararlı olabilir. Uygulama yüklemeden önce “Bilinmeyen uygulamaları yükle” kısmındaki uyarıyı gören kullanıcılar, yaptıkları işlemin kendilerini olumsuz etkileyebileceğinin daha çok farkına varacaklardır.

https://9to5google.com/2019/04/04/android-q-install-unknown-apps/