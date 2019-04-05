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Android Q ile “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni her seferinde sıfırlanıyor

Google Play dışından uygulama yüklemesi yaparken sorulan “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni Android Q ile birlikte uygulama yüklendikten sonra tekrar devre dışı kalıyor.
1 ay
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android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q ile “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni her seferinde sıfırlanıyor
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Google Play dışından uygulama yüklemek isteyen kullanıcılara, Android işletim sistemi “Bilinmeyen uygulamaları yükle” uyarısı gösteriyor. Bu uyarıya bir kere izin verdikten sonra diğer uygulama yüklemelerinizde herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyordu. Görünen o ki bu durum Android Q ile değişecek.
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Uygulama yüklendikten sonra izin sıfırlanıyor

Pixel akıllı telefon sahipleri için yayınlanan Android Q Beta sürümü yeni işletim sisteminin birçok özelliğini gün yüzüne çıkardı. Bu yeni izin durumu bazı kullanıcıları üzecek cinsten olabilir. Dışarıdan uygulama yüklemek için “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni yine aynı şekilde veriliyor. Ancak yükleme tamamlandıktan sonra işletim sistemi izni sıfırlıyor. Yani yeni bir uygulama yüklemek istediğiniz zaman tekrardan izin vermeniz gerekecek. İzin verirken Android işletim sisteminin gösterdiği uyarı tam olarak şu şekilde:

“Telefonunuz ve kişisel verileriniz, bilinmeyen uygulamalardan gelen saldırılara karşı daha savunmasızdır. Bu kaynaktan uygulama yükleyerek, bu uygulamaları kullanmanız sonucunda telefonunuzun başına gelebilecek her tür hasardan ve veri kaybından kendinizin sorumlu olduğunu kabul etmiş olursunuz.”

Android Q ile “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni her seferinde sıfırlanıyor
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Her ne kadar bilinçli kullanıcılar için her seferinde bu izni vermek hoş karşılanmayacak olsa da çoğunluğun güvenliği açısında oldukça yararlı olabilir. Uygulama yüklemeden önce “Bilinmeyen uygulamaları yükle” kısmındaki uyarıyı gören kullanıcılar, yaptıkları işlemin kendilerini olumsuz etkileyebileceğinin daha çok farkına varacaklardır.


https://9to5google.com/2019/04/04/android-q-install-unknown-apps/ Yorum Yaz
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hakikidaredevil 1 ay en beğenilen
siz beta güncellemelerindeki her hatayı böyle paylaşacak mısınız
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Texassm0ke 1 ay
iostan androide geçip "dolandırıldım soyuldum hesabım heçklendi" demeye sebebiyet vermemek için yapmış olabilirler
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Tekara 1 ay
Samsun'da ki sadece bu seferlik izin ver gibi olacak herhalde.
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Amd64x2 1 ay
Aslında şöyle itunes benzeri bir uygulama olmadan telefona resim müzik falan da atamasak çok süper olur, bu haliyle oldukça kullanışlı, sade ve özgür çünkü. Kullanıcıya ne kadar eziyet edilirse o kadar yaranılır.
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hakikidaredevil 1 ay en beğenilen
siz beta güncellemelerindeki her hatayı böyle paylaşacak mısınız
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The.Mafia 1 ay
Milleti deli edecekler o zaman
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smart1978 1 ay
Umarim kasitli ve surekli olur yani final surumunde de boyle olur. Gerci bendeki Pixel 2 XL de de Android Q 2. yayinlamasi yuklu. Harici uygulamalarla test etme firsatim olmadi . Sahsen beni rahatsiz etmez. Uyari surekli gelmesi cok faydali. Kotu amacli uygulamalar bizden habersiz otomatik yuklenmesi de engellenmis olacaktir . Tabiki anlayana :) .
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ouzqan 1 ay
Kanser is loading !!!
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